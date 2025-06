Annoncé à l’OM ces derniers mois, Paul Pogba pourrait finalement rebondir dans un autre club de Ligue 1.

Libéré de tout contrat et désormais autorisé à rejouer depuis mars 2025, l’avenir de Paul Pogba continue de faire couler beaucoup d’encre. Entre incertitude sportive, image ternie et attentes déçues, le champion du monde 2018 attend toujours le bon projet. Et contre toute attente, c’est en Ligue 1 que pourrait se dessiner son retour sur les pelouses, mais pas là où tout le monde l’imaginait…