Paul Pogba, la déchéance continue

La fin de Paul Pogba a été comparée à celle de Dele Alli, deux anciennes stars de Premier League étant contraintes de rester sur le banc

L'ancien milieu de terrain de Tottenham et d'Everton, Dele, tente de relancer sa carrière en Italie avec Como. Il n'a cependant fait qu'un seul match de Serie A en tant que remplaçant, neuf minutes seulement, et a écopé d'un carton rouge contre l'AC Milan.

Pogba cherche désormais à prendre un nouveau départ, le Français, champion du monde, ayant purgé une suspension de 18 mois pour dopage. L'ancienne star de Manchester United et de la Juventus a été pressenti par des clubs du monde entier.

À 32 ans, il n'a toujours pas signé de contrat, et des équipes de MLS et d'Europe étudient encore leurs options. Un retour dans son pays natal, à Marseille, a été évoqué, ce qui pourrait le voir s'associer à Mason Greenwood, mais Chris Waddle n'est pas convaincu qu'un accord là-bas soit avantageux pour toutes les parties.

La légende marseillaise a confié à yaysweepstakes.com : « Paul Pogba était un jeune joueur exceptionnel. À son arrivée à Manchester United, tout le monde pensait : « Regardez ce gamin, il allait devenir le nouveau Michel Platini. » Puis il est arrivé à la Juventus, a bien joué, mais a perdu la tête. Il a quitté le football et a la trentaine. Ces dernières années, Paul Pogba n'a plus vraiment fait ses preuves. Il était déjà en difficulté avant sa suspension. Il ne jouait pas très bien.

« On sait qu'il a du talent. On l'a vu dès son plus jeune âge. Mais pour Marseille, si le contrat était bon, ils pourraient s'intéresser à lui. Un peu comme Dele Alli à Côme : il ne joue jamais, il reste sur le banc chaque semaine et perd la tête. » C'est un gros risque. Ces joueurs exigent de l'argent. Ils ne se contentent pas de se dire : « Je ne veux pas d'argent, j'essaie juste de revenir dans le jeu. » Il faut bien payer ces joueurs, et ils ne sont pas donnés.

Alors, Marseille, avec un budget limité, préférerait-il recruter un joueur confirmé, qui évolue à ce niveau en ce moment ? Quelqu'un qui peut faire le travail, plutôt que de miser sur quelqu'un qui était un grand joueur il y a quelques années, mais qui était un joueur de haut niveau ? A-t-il cette envie et cette passion ? A-t-il tout ça ? A-t-il assez de ressources pour revenir et prouver à tout le monde qu'il a tort ? C'est la question. »

Pogba n'a pas joué en compétition depuis septembre 2023. Malgré un entraînement individuel en coulisses, il manque clairement de vivacité, mais il pourrait améliorer son niveau s'il rejoignait une nouvelle équipe pour la pré-saison.