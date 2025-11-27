Panique au PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi blessé et opéré d’urgence !

La soirée avait également une dimension particulière sur le plan sportif. Marquinhos, capitaine emblématique du PSG, disputait son 500e match sous le maillot parisien. La présence d’Al-Khelaïfi a été perçue comme un geste fort, soulignant le lien profond entre le club et son capitaine. Une manière de célébrer l’engagement et le parcours exceptionnel de Marquinhos.

L’image du président dans les tribunes, malgré sa douleur et son bras immobilisé, a renforcé le symbole : pour le PSG, la fidélité au club et à ses joueurs prime sur tout le reste. Les fans ont salué cette attitude, y voyant un signe de cohésion et d’exemplarité.