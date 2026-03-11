La saison de l’Olympique de Marseille ne suit pas une trajectoire tranquille. Entre résultats irréguliers et ajustements permanents dans l’effectif, le club phocéen traverse une période mouvementée. Dans ce contexte, la situation de Nayef Aguerd inquiète. Le défenseur central, arrivé pour renforcer l’arrière-garde marseillaise, compose depuis plusieurs mois avec des douleurs persistantes qui pourraient le pousser vers un choix important pour la suite de sa saison.
OM : saison terminée pour Nayef Aguerd ? Le Marocain prend une décision inattendue
- AFP
Une saison perturbée par les douleurs
Lorsque l’OM recrute Nayef Aguerd l’été dernier, l’objectif reste clair : stabiliser la défense et apporter de l’expérience à l’arrière. Mais la réalité se montre plus compliquée.
L’international marocain ne parvient pas toujours à évoluer à 100 %. Dès les premières semaines de compétition, une pubalgie freine son rythme. Cette gêne physique perturbe sa régularité et oblige le staff à gérer son temps de jeu avec prudence.
Les semaines passent, la situation ne se règle pas complètement. Le défenseur ressent encore une douleur dans la zone de l’aine. Ce type de problème s’installe souvent dans la durée. Logiquement, l’encadrement médical du club suit l’évolution avec attention.
- AFP
Une intervention chirurgicale envisagée
Face à cette gêne persistante, Nayef Aguerd envisagerait une décision importante pour préserver la suite de sa carrière. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, le Lion de l’Atlas réfléchit à une opération destinée à traiter une hernie sportive.
Ce choix ne se prend jamais à la légère pour un joueur professionnel. Une intervention de ce type nécessite une période de récupération et éloigne le joueur des terrains pendant plusieurs semaines.
Pour l’OM, une telle absence compliquerait encore la gestion d’une défense qui manque déjà de stabilité cette saison.
- AFP
La Coupe du monde dans un coin de la tête
Si cette option se confirme, Nayef Aguerd devra observer une pause dans les prochains mois afin de récupérer totalement. L’objectif reste simple : régler définitivement ce problème physique.
Le défenseur pense également à l’avenir international. La Coupe du monde de football 2026 approche et les ambitions du Maroc restent élevées après les dernières performances de la sélection.
Arriver à ce rendez-vous dans une condition physique optimale devient donc une priorité pour le joueur.
Du côté marseillais, cette situation représente un nouveau défi pour le staff technique. L’équipe doit continuer sa saison avec un secteur défensif déjà fragile et potentiellement privé d’un élément censé incarner l’un des piliers de l’arrière-garde.