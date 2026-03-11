OM : saison terminée pour Nayef Aguerd ? Le Marocain prend une décision inattendue

Face à cette gêne persistante, Nayef Aguerd envisagerait une décision importante pour préserver la suite de sa carrière. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, le Lion de l’Atlas réfléchit à une opération destinée à traiter une hernie sportive.

Ce choix ne se prend jamais à la légère pour un joueur professionnel. Une intervention de ce type nécessite une période de récupération et éloigne le joueur des terrains pendant plusieurs semaines.

Pour l’OM, une telle absence compliquerait encore la gestion d’une défense qui manque déjà de stabilité cette saison.