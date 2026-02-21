Corrigé pour sa première à Brest, Habib Beye s’attend à un "très gros match contre l’OL"

Le décor ne pardonne pas. En déplacement chez un adversaire accrocheur, l’OM a très vite compris qu’il lui faudrait répondre présent dans l’engagement. Or, la première période a tourné court. Brest a imposé son rythme, gagné les duels, exploité chaque ballon mal repoussé.

Habib Beye n’a pas masqué la réalité : Marseille traverse une « dynamique négative (qui) atteint les joueurs ». Le technicien évoque même « une petite perte de confiance ». Sur le terrain, cela s’est ressenti. Trop d’espaces concédés. Trop de seconds ballons abandonnés.

À la pause, l’addition affichait déjà deux buts de retard. Le score était acquis au terme de la première mi-temps qui n'était « pas très, très bonne en termes d'intensité et dans notre capacité à résister à ce (que Brest) pouvait proposer ».