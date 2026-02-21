Quelques jours après sa nomination sur le banc de l’OM, Habib Beye a vécu une soirée agitée du côté de Brest. Pour l’ouverture de la 23e journée de Ligue 1, Marseille s’est incliné 2-0 face à une formation brestoise solide, portée par un Ludovic Ajorque clinique. Le nouvel entraîneur phocéen n’a pas fui ses responsabilités. Il a parlé franchement. Et il sait que le temps presse.
Corrigé pour sa première à Brest, Habib Beye s'attend à un "très gros match contre l'OL"
Une première frustrante pour Habib Beye
Le décor ne pardonne pas. En déplacement chez un adversaire accrocheur, l’OM a très vite compris qu’il lui faudrait répondre présent dans l’engagement. Or, la première période a tourné court. Brest a imposé son rythme, gagné les duels, exploité chaque ballon mal repoussé.
Habib Beye n’a pas masqué la réalité : Marseille traverse une « dynamique négative (qui) atteint les joueurs ». Le technicien évoque même « une petite perte de confiance ». Sur le terrain, cela s’est ressenti. Trop d’espaces concédés. Trop de seconds ballons abandonnés.
À la pause, l’addition affichait déjà deux buts de retard. Le score était acquis au terme de la première mi-temps qui n'était « pas très, très bonne en termes d'intensité et dans notre capacité à résister à ce (que Brest) pouvait proposer ».
Ajorque fait plier la défense marseillaise
Dans la surface, Ludovic Ajorque a régné. Deux têtes, deux coups de massue. La charnière Nayef Aguerd – Benjamin Pavard a souffert face à son impact. Brest a insisté, centré, provoqué. Marseille a plié.
Beye pointe « un manque d'agressivité dans notre surface de réparation et face à un joueur avec beaucoup de présence, on le savait ». Pourtant, il refuse d’accuser uniquement ses défenseurs : « Je n'aime pas lorsqu'on stigmatise en quelque sorte la défense (...) on doit être aussi plus fort dans notre remontée collective ».
Le message est clair. La fragilité ne concerne pas qu’une ligne. Elle touche l’ensemble.
Des ajustements, mais trop peu d’intensité
Au retour des vestiaires, l’OM change de visage tactique. Le 4-3-3 laisse place à un 4-4-2 plus direct. Beye cherche davantage de présence devant, plus de pressing, plus de verticalité. « On a changé pour apporter plus de poids dans notre notion de pressing et essayer d'aller plus vite, de toucher nos positions extérieures parce que je trouvais qu'on prenait trop d'étapes de jeu en première période », a-t-il souligné.
L’intention existe. L’efficacité, moins. Marseille manque encore de tranchant. Un penalty raté à dix minutes du terme empêche tout espoir de relance. Le coach le sait : « Il va falloir travailler, monter aussi en densité athlétique ».
Cap sur Marbella avant le choc face à l’OL
La semaine s’annonce décisive. Un stage à Marbella doit permettre de resserrer les rangs et d’affiner le projet de jeu. « Ce stage va nous permettre d'échanger, de discuter, de travailler sur d'autres aspects de notre jeu aussi, éventuellement une animation un petit peu différente, qui correspond peut-être plus au profil de nos joueurs », a fait savoir Beye.
En ligne de mire, un rendez-vous brûlant contre Lyon, puis un quart de finale de Coupe de France face à Toulouse. Beye ne se cache pas : « On trouvera les ressources pour faire en sorte d’aborder ce très gros match contre l’OL. Ça doit être une motivation supplémentaire. On doit tous comprendre la situation que nous vivons ».
La réponse viendra vite. « La réponse, on l'aura dans notre semaine de travail », estime l’ancien coach du Stade Rennais.