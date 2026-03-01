OM - OL : Le onze inédit de Paulo Fonseca

Après 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’OL a connu un coup d’arrêt le weekend dernier. Les Gones ont vu leur série prendre en s’inclinant face à Strasbourg lors de la 23e journée de Ligue 1 (3-1). Malgré ce revers, l’Olympique Lyonnais (3e, 45 pts) conserve toujours cinq points d’avance sur Marseille (4e, 40 pts), défait également à Brest, il y a une semaine (2-0). Un écart que les Gones comptent bien creuser avec un succès dans l’Olympico, ce dimanche.

Si cela s’annonce moins facile, surtout avec les absences de Pavel Sulc, d’Afonso Moereira ou encore de Ruben Kluivert, Paulo Fonseca dispose d’autres armes redoutables pour venir à bout de l’OM. C’est dans ce sens que le technicien portugais a fait certains choix inattendus dans sa compo face aux poulains d’Habib Beye, ce soir.