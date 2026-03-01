Goal.com
Bour Han Amoussa

OM - OL : Le onze inédit de Paulo Fonseca

Paulo Fonseca a fait de grands ajustements pour la compo de l’OL contre l’OM, dimanche.

L’Olympique Lyonnais défie l’Olympique de Marseille, ce dimanche, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Un Olympico qui s’annonce électrique entre les Gones et les Phocéens au Vélodrome. Au vu des enjeux côté lyonnais, Paulo Fonseca a pris des décisions fortes pour son onze face à l’OM, ce soir. 

    L’OL veut relancer la machine à Marseille

    Après 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’OL a connu un coup d’arrêt le weekend dernier. Les Gones ont vu leur série prendre en s’inclinant face à Strasbourg lors de la 23e journée de Ligue 1 (3-1). Malgré ce revers, l’Olympique Lyonnais (3e, 45 pts) conserve toujours cinq points d’avance sur Marseille (4e, 40 pts), défait également à Brest, il y a une semaine (2-0). Un écart que les Gones comptent bien creuser avec un succès dans l’Olympico, ce dimanche. 

    Si cela s’annonce moins facile, surtout avec les absences de Pavel Sulc, d’Afonso Moereira ou encore de Ruben Kluivert, Paulo Fonseca dispose d’autres armes redoutables pour venir à bout de l’OM. C’est dans ce sens que le technicien portugais a fait certains choix inattendus dans sa compo face aux poulains d’Habib Beye, ce soir. 

    Paulo Fonseca change tout en défense

    Le premier changement de Paulo Fonseca concerne le flanc gauche de la défense avec la titularisation de Nicolas Tagliafico en absence de Ruben Kluivert. Pour le reste de l’arrière-garde rhodanienne, il ne devrait pas y avoir de surprises avec le duo Clinton Mata - Moussa Niakhaté dans l’axe. Ainsley Maitland-Niles, attendu à droite, devrait le dernier pion de la sécurité devant les cages de Dominik Greif. 

    Une attaque remodelée pour l’Olympico

    Plus haut, Paulo Fonseca devrait reconduire Tyler Morton et Tanner Tessmann aux côtés de Corentin Tolisso dans l’entrejeu. C’est en attaque que l’autre changement de Fonseca interviendra avec la première titularisation de Roman Yaremchuk en pointe. Ce qui signifie donc qu’Endrick serait à nouveau décalé à droite, à l’instar de Vinicius Abner sur l’aile gauche. 

  • La compo attendue de l’OL contre l’OM

    Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessman, Tolisso - Endrick, Yaremchuk, Abner.

