L’Olympique Lyonnais était en déplacement en Alsace, dimanche soir, pour défier Strasbourg, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Un match très bouillant pour les Gones qui n’ont pas réussi à inverser la tendance face au réalisme des Alsaciens.
Fin de série pour les Gones, Lyon s’incline en Alsace (3-1)
- AFP
Strasbourg à la réussite, Lyon craque
L’OL savait que le déplacement en Alsace serait compliqué. Mais les Gones ne s’attendaient pas à souffrir autant face à Strasbourg. Poussés par le public de La Meinau, les Strasbourgeois mettaient une pression irrespirable sur les Lyonnais dès l’entame du match. L’Olympique Lyonnais se voyait même priver du ballon et était contraint de se recroqueviller dans sa moitié de terrain. Toutefois, la défense rhodanienne parvenait à contenir les attaques alsaciennes pendant de longues minutes.
En plus, Dominik Greif retardait l’échéance en sortant notamment des arrêts importants devant Joaquin Panichelli (24e), Valentin Barco (30e) et Martial Godo (33e). Mais c’est le dernier cité qui finissait par faire craquer l’arrière garde lyonnaise en profitant d’une louche de Diego Moreira pour ajuster Greif d’un extérieur du pied (1-0, 37e). Tout ce qu’il fallait pour voir enfin l’OL se projeter en attaque mais le score ne changeait pas jusqu’à la pause.
- AFP
Une petite éclaircie pour l’OL, Strasbourg assomme les Gones
Au retour des vestiaires, les Gones décidaient d’attaquer davantage mais les Strasbourgeois avaient toujours l’ascendant dans le jeu. Et, cette fois-ci, Dominik Greif ne résistait pas longtemps aux assauts du Racing. Sur un corner qu’il avait provoqué lui-même après une première frappe détournée par le gardien slovaque, Diego Moreira décochait un missile, dévié brièvement par Tanner Tessmann, qui allait se loger dans les filets lyonnais (2-0, 52e). Un but qui réveillait enfin l'OL, qui ne tardait pas à relancer le suspense grâce à Corentin Tolisso, qui reprenait un centre de Roman Yaremchuk pour tromper Mike Penders (2-1, 59e).
Mais Strasbourg ne se laissait pas impressionner et continuait à créer du danger dans le camp lyonnais. Les hommes de Paulo Fonseca gâchaient même tout en concédant un penalty avec une faute de Clinton Mata sur Samir El Mourabet (80e). La sentence était exécutée avec brio par Joaquin Panichelli qui mettait les siens à l’abri (3-1, 84e). Un but qui scellait le succès du Racing, impérial face à l’OL, ce soir. Un énorme coup d’arrêt pour l’Olympique Lyonnais (3e, 45 pts) qui voit sa série de victoires s’arrêter à 13 matchs et manque aussi l’occasion de creuser son écart vis-à-vis de l’OM (4e, 40 pts) à une semaine de l’Olympico. De son côté, le RC Strasbourg (7e, 34 pts) réalise la belle opération de la journée et se relance dans la course à l’Europe.