Fin de série pour les Gones, Lyon s’incline en Alsace (3-1)

Au retour des vestiaires, les Gones décidaient d’attaquer davantage mais les Strasbourgeois avaient toujours l’ascendant dans le jeu. Et, cette fois-ci, Dominik Greif ne résistait pas longtemps aux assauts du Racing. Sur un corner qu’il avait provoqué lui-même après une première frappe détournée par le gardien slovaque, Diego Moreira décochait un missile, dévié brièvement par Tanner Tessmann, qui allait se loger dans les filets lyonnais (2-0, 52e). Un but qui réveillait enfin l'OL, qui ne tardait pas à relancer le suspense grâce à Corentin Tolisso, qui reprenait un centre de Roman Yaremchuk pour tromper Mike Penders (2-1, 59e).

Mais Strasbourg ne se laissait pas impressionner et continuait à créer du danger dans le camp lyonnais. Les hommes de Paulo Fonseca gâchaient même tout en concédant un penalty avec une faute de Clinton Mata sur Samir El Mourabet (80e). La sentence était exécutée avec brio par Joaquin Panichelli qui mettait les siens à l’abri (3-1, 84e). Un but qui scellait le succès du Racing, impérial face à l’OL, ce soir. Un énorme coup d’arrêt pour l’Olympique Lyonnais (3e, 45 pts) qui voit sa série de victoires s’arrêter à 13 matchs et manque aussi l’occasion de creuser son écart vis-à-vis de l’OM (4e, 40 pts) à une semaine de l’Olympico. De son côté, le RC Strasbourg (7e, 34 pts) réalise la belle opération de la journée et se relance dans la course à l’Europe.