OL, les premiers doutes sur Endrick avant l’Olympico

Arrivé en prêt du Real Madrid, Endrick a rapidement trouvé sa place à l’Olympique Lyonnais. Avec 5 buts et 1 passe décisive en 7 rencontres, il a participé à la série de 13 victoires consécutives qui a relancé le club rhodanien dans la course au podium. Sa capacité à attaquer la profondeur et à éliminer en un contre un a offert une nouvelle dimension à une attaque en quête d’efficacité.

La dynamique s’est toutefois brisée lors de la défaite 3-1 sur la pelouse du RC Strasbourg. Ce soir-là, Endrick a peiné à exister, surtout après la sortie sur blessure de Pavel Sulc. Repositionné sur le côté droit, il a tenté plusieurs accélérations sans parvenir à faire la différence, multipliant les initiatives stéréotypées et les transmissions imprécises face à un bloc alsacien bien organisé.