Phénomène attendu, dynamiteur annoncé, Endrick a illuminé ses premières semaines à Lyon avant de susciter quelques interrogations. À l’approche d’un Olympico décisif pour le podium, l’attaquant brésilien cristallise les débats après une prestation manquée en Alsace. Entre statistiques flatteuses et zones d’ombre tactiques, le moment semble charnière pour le jeune prêté madrilène.
OL, les premiers doutes sur Endrick avant l’Olympico
- AFP
Endrick marque le pas après des débuts éclatants avec l’OL
Arrivé en prêt du Real Madrid, Endrick a rapidement trouvé sa place à l’Olympique Lyonnais. Avec 5 buts et 1 passe décisive en 7 rencontres, il a participé à la série de 13 victoires consécutives qui a relancé le club rhodanien dans la course au podium. Sa capacité à attaquer la profondeur et à éliminer en un contre un a offert une nouvelle dimension à une attaque en quête d’efficacité.
La dynamique s’est toutefois brisée lors de la défaite 3-1 sur la pelouse du RC Strasbourg. Ce soir-là, Endrick a peiné à exister, surtout après la sortie sur blessure de Pavel Sulc. Repositionné sur le côté droit, il a tenté plusieurs accélérations sans parvenir à faire la différence, multipliant les initiatives stéréotypées et les transmissions imprécises face à un bloc alsacien bien organisé.
- AFP
Endrick moins impactant sans ses pairs en attaque
Selon l’analyse de Foot Mercato, l’absence d’Afonso Moreira a également pesé dans l’animation offensive. Sans ce relais dynamique sur l’aile opposée, Endrick s’est retrouvé davantage ciblé par les prises à deux adverses. Son manque de repli défensif, déjà observé lors des succès serrés contre LOSC Lille et FC Nantes, est apparu plus visible dans un contexte moins favorable.
À l’approche du choc contre l’Olympique de Marseille, l’incertitude demeure sur la complémentarité offensive, notamment avec la probable titularisation de Roman Yaremchuk en pointe. Endrick devra s’adapter à un profil plus axial, moins mobile que Sulc, dans un match où l’OL, troisième avec cinq points d’avance sur son rival, peut consolider sa place sur le podium ou relancer totalement la concurrence.
- AFP
Endrick sous pression avant OM - OL
Consultant pour La Chaîne L'Équipe, Raymond Domenech a livré une analyse sévère : « Il fallait vraiment qu’il sorte, il ne servait à rien sur le terrain et n’apportait aucune solution. Lyon m’a un peu déçu, surtout Endrick. Tous les attaquants doivent faire un vrai travail défensif, proposer des solutions et donner un peu de profondeur. Lui, il n’a rien fait de tout ça. Sur le deuxième but, il est resté à cinq mètres de l’action, il regardait juste. Il ne donne aucune option en profondeur, prend le ballon, court et le perd. Parfois, il envoie un ballon par-dessus ou garde le ballon arrêté. Franchement, qu’il soit resté tout le match, c’est décevant. »
En conférence de presse, l’entraîneur Paulo Fonseca a tempéré tout en promettant un travail individuel : « Je ne veux pas individualiser, tous les joueurs n’ont pas fait un bon match. Je vais parler avec lui, je dois voir ce qu’il aurait pu améliorer dans son jeu. Comme j’ai fait tout le match. Les joueurs ont joué à un niveau différent que d’habitude ». Endrick est donc attendu au tournant : son talent n’est pas remis en cause, mais sa capacité à corriger ces limites pourrait conditionner la fin de saison lyonnaise.