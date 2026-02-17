OM, les nouvelles précisions sur le rôle de Mehdi Benatia

En interne, Frank McCourt insiste sur une priorité : "Le club reste concentré sur ses objectifs". Devant les joueurs, RMC Sport rapporte que l’homme d’affaires américain a rappelé l’importance de sauver la fin de saison, avec en ligne de mire une place sur le podium de Ligue 1 et un parcours ambitieux en Coupe de France. Cette réaction intervient après une séquence sportive délicate, marquée notamment par l’élimination prématurée en Ligue des champions et la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (5-0), qui avait précipité le départ de Roberto De Zerbi.

Dans ce contexte tendu, Mehdi Benatia se retrouve au cœur du dispositif. D’abord conseiller sportif en novembre 2023, puis promu directeur du football en janvier 2025, Mehdi Benatia doit désormais piloter les dossiers prioritaires, notamment celui du futur entraîneur, qui "sera bientôt annoncé". Mais dans l’entourage du club, selon RMC Sport, on insiste : le terme "préavis" ne signifie pas une installation durable au sommet. Il ne s’agit pas d’"une prise de pouvoir", mais d’une solution transitoire.