Le climat était devenu irrespirable autour de l’Olympique de Marseille. En l’espace de 48 heures, la démission de Mehdi Benatia puis l’intervention directe de l’actionnaire ont rebattu les cartes. Alors que beaucoup imaginaient un départ acté, Mehdi Benatia voit finalement son rôle redéfini dans l’urgence. Présent à Marseille, Frank McCourt a pris la parole pour clarifier la situation et stabiliser le navire olympien à court terme. Mais derrière cette décision, une question demeure : quelle sera réellement la place de Mehdi Benatia dans l’organigramme à moyen terme ?
OM, les nouvelles précisions sur le rôle de Mehdi Benatia
- AFP
L’OM rappelle Mehdi Benatia malgré sa démission
Dimanche, Mehdi Benatia avait rendu publique sa décision de quitter ses fonctions. Deux jours plus tard, la tendance s’est inversée. Frank McCourt a annoncé ce mardi que Mehdi Benatia resterait finalement directeur du football jusqu’à la fin de la saison. L’actionnaire de l’Olympique de Marseille a ainsi choisi de gérer l’urgence, sans pour autant préjuger des décisions structurelles à venir cet été.
Dans un communiqué officiel, Frank McCourt précise avoir demandé à Mehdi Benatia de poursuivre sa mission. Il souligne que ce dernier, "conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l'institution", a accepté "d'étendre son préavis jusqu’au mois de juin" afin de superviser l’ensemble du secteur sportif. Dans le même temps, Pablo Longoria est mis en retrait sur les questions purement sportives. Le message est clair : Mehdi Benatia conserve la main opérationnelle jusqu’au terme de l’exercice.
- AFP
Mehdi Benatia prend les pleins pouvoirs à Marseille
En interne, Frank McCourt insiste sur une priorité : "Le club reste concentré sur ses objectifs". Devant les joueurs, RMC Sport rapporte que l’homme d’affaires américain a rappelé l’importance de sauver la fin de saison, avec en ligne de mire une place sur le podium de Ligue 1 et un parcours ambitieux en Coupe de France. Cette réaction intervient après une séquence sportive délicate, marquée notamment par l’élimination prématurée en Ligue des champions et la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (5-0), qui avait précipité le départ de Roberto De Zerbi.
Dans ce contexte tendu, Mehdi Benatia se retrouve au cœur du dispositif. D’abord conseiller sportif en novembre 2023, puis promu directeur du football en janvier 2025, Mehdi Benatia doit désormais piloter les dossiers prioritaires, notamment celui du futur entraîneur, qui "sera bientôt annoncé". Mais dans l’entourage du club, selon RMC Sport, on insiste : le terme "préavis" ne signifie pas une installation durable au sommet. Il ne s’agit pas d’"une prise de pouvoir", mais d’une solution transitoire.
- AFP
Mehdi Benatia peut toujours quitter son poste
Dans son message publié dimanche sur ses réseaux sociaux, Mehdi Benatia avait expliqué sa décision avec franchise : "Vous connaissez ma franchise et ma transparence, donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé (et non proposé) ma démission". Il ajoutait : "Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix."
Aujourd’hui, Mehdi Benatia est donc de retour aux commandes sportives de l’OM, mais la situation reste évolutive. Les prochains mois seront déterminants. D’un côté, Frank McCourt souhaite observer l’évolution du climat interne et évaluer l’efficacité de l’organisation actuelle. De l’autre, Mehdi Benatia devra mesurer si les conditions de travail et les ambitions affichées correspondent toujours à ses attentes. Si son rôle est confirmé jusqu’en juin, rien ne garantit que Mehdi Benatia incarnera durablement l’homme fort du projet marseillais au-delà de cette saison.