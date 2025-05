Lille vs Marseille

Courtisé par de nombreux grands clubs européens, Leonardo Balerdi pourrait finalement prendre la direction de la Premier League.

Le mercato estival approche, et les grandes manœuvres s’esquissent déjà en coulisses du Vélodrome. Si certains dossiers suscitent encore des hésitations, d'autres semblent s'accélérer dans l'ombre. Capitaine de l'Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi pourrait bien ne plus porter le maillot olympien la saison prochaine. Une offre significative, venue de l’autre côté de la Manche, pourrait changer la donne pour le club phocéen… et pour son joueur.