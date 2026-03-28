À Marseille, le poste d’entraîneur reste un sujet brûlant, même lorsque le technicien en place dispose encore d’un contrat solide. Habib Beye, lié à l’OM jusqu’en 2027, voit pourtant son avenir alimenter les discussions. Le nom de Christophe Galtier circule avec insistance, et les supporters marseillais affichent déjà des positions très tranchées.
OM : le nom du futur remplaçant de Habib Beye divise déjà les supporters marseillais
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Un sondage qui révèle une fracture chez les supporters
La simple évocation de Christophe Galtier suffit à enflammer les débats. Un sondage publié sur le compte X du site But! Football Club illustre parfaitement cette situation. Les résultats témoignent d’une véritable division.
45,5 % des votants pensent que le technicien marseillais ferait mieux qu’Habib Beye. De leur côté, 15,9 % jugent l’idée excellente. À l’inverse, 38,6 % des participants rejettent cette option, principalement en raison de son passage au PSG et des polémiques qui ont marqué sa carrière récente.
Ces chiffres traduisent une fracture nette entre les partisans d’un changement et ceux qui souhaitent maintenir la stabilité autour d’Habib Beye.
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Christophe Galtier, un profil expérimenté
Christophe Galtier possède une solide réputation dans le football français. À 59 ans, l’ancien défenseur né à Marseille dispose d’une longue expérience sur les bancs. Son parcours en Ligue 1 reste marqué par plusieurs passages significatifs.
Il s’est illustré à Saint-Étienne avant de décrocher le titre de champion de France avec Lille. Par la suite, il a dirigé Nice puis le PSG, avant de rejoindre l’Arabie saoudite, où il entraîne actuellement le Neom SC.
Son expérience, sa connaissance du championnat français et son passé marseillais constituent autant d’arguments qui séduisent une partie des supporters.
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Un nom déjà évoqué dans le passé
Ce n’est pas la première fois que Christophe Galtier se retrouve associé à l’OM. À l’automne 2023, après le départ de Marcelino, plusieurs médias avaient évoqué un contact entre le club phocéen et l’entraîneur français.
À cette époque, la direction marseillaise appréciait son profil. Son expérience et sa connaissance du football français semblaient correspondre aux attentes du club. Le lien entre Galtier et l’OM avait alors alimenté de nombreuses discussions.
Le fait qu’il soit natif de Marseille et qu’il ait porté les couleurs du club dans sa carrière de joueur renforce également l’intérêt autour de son éventuelle arrivée.
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Un passé parisien qui dérange
Malgré ses qualités, Christophe Galtier ne fait pas l’unanimité. Son passage au PSG constitue un frein important pour une partie des supporters marseillais. La rivalité entre les deux clubs reste intense, et certains fans refusent catégoriquement l’idée de voir un ancien entraîneur parisien sur le banc de l’OM.
À cela s’ajoutent des polémiques extra-sportives. En 2023, Christophe Galtier a été accusé de propos à caractère raciste et discriminatoire durant son passage à Nice. L’entraîneur a toujours nié ces accusations. Jugé pour harcèlement et discrimination, il a finalement été relaxé en décembre 2023, le tribunal n’ayant retenu aucune infraction.
Malgré cette décision judiciaire, l’affaire continue d’alimenter les discussions.
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L’avenir de Habib Beye toujours incertain
Habib Beye reste sous contrat jusqu’en juin 2027. Toutefois, l’entraîneur marseillais a annoncé qu’une discussion avec ses dirigeants aura lieu cet été. Cette rencontre pourrait clarifier sa situation et orienter les choix du club pour la saison prochaine.
L’OM souhaite consolider sa position dans le top 3 de Ligue 1 et répondre aux attentes élevées des supporters. Le choix du futur entraîneur s’annonce donc stratégique.
Qu’il s’agisse de maintenir Habib Beye ou d’explorer la piste Christophe Galtier, la décision sera scrutée de près. À Marseille, chaque choix entraîne des débats. Celui-ci ne fera pas exception.