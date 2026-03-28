OM : le nom du futur remplaçant de Habib Beye divise déjà les supporters marseillais

La simple évocation de Christophe Galtier suffit à enflammer les débats. Un sondage publié sur le compte X du site But! Football Club illustre parfaitement cette situation. Les résultats témoignent d’une véritable division.

45,5 % des votants pensent que le technicien marseillais ferait mieux qu’Habib Beye. De leur côté, 15,9 % jugent l’idée excellente. À l’inverse, 38,6 % des participants rejettent cette option, principalement en raison de son passage au PSG et des polémiques qui ont marqué sa carrière récente.

Ces chiffres traduisent une fracture nette entre les partisans d’un changement et ceux qui souhaitent maintenir la stabilité autour d’Habib Beye.



