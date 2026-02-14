La soirée devait marquer un rebond, elle a finalement confirmé un malaise profond. Après un nouveau scénario cruel en Ligue 1, Jacques ‘’Pancho’’ Abardonado a pris la parole avec émotion pour évoquer les difficultés actuelles de l’Olympique de Marseille. Entre frustration sportive, pression psychologique et incertitudes sur l’avenir du staff, ses déclarations traduisent l’ampleur du défi qui attend le club phocéen dans les prochaines semaines.
OM, la sortie alarmante de Jacques Abardonado après Strasbourg
Une nouvelle fin de match qui plonge l’OM dans le doute
Opposé au RC Strasbourg Alsace, Jacques Abardonado espérait offrir une victoire rassurante au public marseillais. Longtemps en contrôle après avoir mené de deux buts, l’OM a pourtant laissé filer la rencontre dans les dernières minutes, concédant un match nul (2-2) vécu comme une véritable désillusion. Ce scénario rappelle d’autres rencontres récentes où l’équipe olympienne a perdu sa solidité mentale dans les moments décisifs.
Après la rencontre, Jacques Abardonado n’a pas caché sa déception face à cette répétition de situations similaires. « Ces fins de matches deviennent récurrentes. C’est le même scénario que contre le PFC (2-2). Il faut relever la tête. C’est délicat mais nous n’avons pas le choix. J’ai pris la décision de faire entrer (Himad) Abdelli et de passer à cinq derrière, mais je voulais garder un bloc médian. Je ne sais pas comment les joueurs ont vécu le départ de Roberto De Zerbi. Je les ai sentis bien pendant la semaine », a expliqué Jacques Abardonado au terme de la rencontre.
Le constat inquiétant de Jacques Abardonado sur l’OM
Face aux médias, Jacques Abardonado a insisté sur la dimension mentale des difficultés actuelles de l’OM, estimant que l’équipe souffrait davantage d’un blocage psychologique que d’un problème purement technique. « L’équipe n’est pas malade, mais elle est en grande difficulté. Il faut l’aider. Il faut penser au futur. Si on regarde derrière, ça fout le vertige. On doit tuer ce match. Un penalty à la 90e+6, ça fait très mal aux têtes. Pour un joueur, le psychologique, c’est 80 % du potentiel. Les joueurs sont atteints. »
Ces déclarations témoignent de l’état de tension qui entoure actuellement le groupe marseillais. Jacques Abardonado reconnaît que l’enchaînement des résultats frustrants pèse lourdement sur la confiance collective, alors que l’Olympique de Marseille traverse une période de transition sportive marquée par le départ récent de Roberto De Zerbi et les interrogations sur l’organisation future du staff.
Jacques Abardonado disponible pour l’OM, Habib Beye en approche
Interrogé sur son avenir personnel, Jacques Abardonado a adopté un ton mesuré tout en réaffirmant son engagement envers l’OM. « Moi, j’ai travaillé pour (le match contre) Strasbourg. Le reste, vous pouvez le demander à la direction. Si on me demande de rester, je le fais volontiers. Je suis au service du club. Je ne les lâcherai pas. » Une déclaration qui confirme sa volonté de poursuivre la mission tant que la direction lui accorde sa confiance.
Selon les tendances évoquées par plusieurs médias dont Foot Mercato, l’arrivée prochaine d’Habib Beye demeure toutefois une hypothèse sérieusement envisagée pour prendre les rênes de l’équipe. En attendant une décision officielle, Jacques Abardonado continue d’assurer l’intérim dans un contexte sportif tendu où chaque résultat pourrait peser lourd dans la suite de la saison. Pour l’OM, l’urgence reste désormais de retrouver de la sérénité afin d’éviter que ces fins de match traumatisantes ne compromettent définitivement les ambitions du club.