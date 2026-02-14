OM, la sortie alarmante de Jacques Abardonado après Strasbourg

Opposé au RC Strasbourg Alsace, Jacques Abardonado espérait offrir une victoire rassurante au public marseillais. Longtemps en contrôle après avoir mené de deux buts, l’OM a pourtant laissé filer la rencontre dans les dernières minutes, concédant un match nul (2-2) vécu comme une véritable désillusion. Ce scénario rappelle d’autres rencontres récentes où l’équipe olympienne a perdu sa solidité mentale dans les moments décisifs.

Après la rencontre, Jacques Abardonado n’a pas caché sa déception face à cette répétition de situations similaires. « Ces fins de matches deviennent récurrentes. C’est le même scénario que contre le PFC (2-2). Il faut relever la tête. C’est délicat mais nous n’avons pas le choix. J’ai pris la décision de faire entrer (Himad) Abdelli et de passer à cinq derrière, mais je voulais garder un bloc médian. Je ne sais pas comment les joueurs ont vécu le départ de Roberto De Zerbi. Je les ai sentis bien pendant la semaine », a expliqué Jacques Abardonado au terme de la rencontre.