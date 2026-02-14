Gouri, Aguerd et les réactions après OM - Strasbourg (2-2)

« Ça fait mal. Après, rien à dire. Les supporters en ont marre d'entendre 'on va travailler', à un moment donné il faut gagner. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est le terrain, pour moi. Maintenant, c'est fait. C'est un problème si on prend à chaque fois des buts à la fin des matchs. C'est facile de dire que c'est (la faute des) défenseurs mais moi, je trouve que c'est toute une équipe. Il faut faire dos rond. Il faut accepter, il faut travailler. On est à l'Olympique de Marseille, on ne peut pas se permettre des résultats comme ça. C'est humiliant pour tout le monde, les supporters, pour nous, les joueurs, pour le staff. Il faut assumer nos responsabilités. De mon côté je ne vais pas lâcher. Je ne parlerais pas de fragilité mentale. On essaie de tout donner mais ça ne marche pas. On ne va pas se voiler la face. Ça ne marche pas, il faut trouver d'autres ingrédients, il y a du talent mais c'est pas suffisant. Il faut encore plus de niaque, d'agressivité. Ce n'est pas normal, on joue chez nous, je pense que tous les joueurs sont d'accord. Maintenant, c'est fait. Je suis quelqu'un qui va de l'avant. »