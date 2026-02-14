Quatre jours après le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille défiait le RC Strasbourg samedi lors de la 22e journée de Ligue 1. Et si le technicien italien a quitté le navire, ce n’est pas le cas des vieux démons du club olympien. Alors qu’ils menaient au score avec deux buts d’écart jusqu’à la 74e minute, les Phocéens ont encore sombré et ont fini par concéder un nouveau nul dans les derniers instants (2-2). Une nouvelle désillusion pour l’OM et particulièrement Amine Gouiri et Nayef Aguerd qui sont apparus dépités au coup de sifflet final.
Gouri, Aguerd et les réactions après OM - Strasbourg (2-2)
- AFP
Amine Gouiri (attaquant de l’OM au micro de BeIN Sports) :
« C'est bien (d'avoir marqué) mais ça sert à rien car ça n'a pas fait gagner l'équipe. On prend encore ce but à la fin sur penalty. On savait que ça allait être une ambiance hostile, on voulait ramener le public avec nous, on l'a fait mais on a tout gâché à la fin. [Sur les changements effectués en fin de rencontre] Ce n'est pas une question de choix. Quand ça se répète une dizaine de fois, c'est à cause de nous sur le terrain. C'est à nous d'être plus efficaces dans les deux surfaces, c'est comme ça. »
Diego Moreira (attaquant de Strasbourg au micro de BeIN Sports) :
« Dès le début de match on a vu qu'on était dedans, ils nous laissaient beaucoup d'espaces on s'est compliqués la vie seuls. On a su réagir et puis marquer ce penalty à la fin. C'est à Marseille, on sait qu'ils ont le sang chaud. Il ne faut pas se laisser marcher dessus, c'est ce qui fait notre force. On l'a montré aujourd'hui sur le terrain. »
Gary O'Neil (entraîneur de Strasbourg au micro de BeIN Sports) :
« On aurait dû gagner ce match. On n'a pas très bien joué en première période. On a perdu beaucoup de ballons, on n'était pas tout le temps à 100%. En seconde période, on a repris le contrôle, on a été dominants, les joueurs ont compris le plan de jeu. Je les connais depuis 4-5 semaines, on va enchaîner les matchs et apprendre à se connaître mieux mais on aurait pu gagner avec un peu de chance. [Sur les remplaçants] Ça a fait une différence bien sûr. Tous ceux qui sont entrés ont eu un gros impact sur le match. On a essayé un peu de garder la même équipe depuis que je suis là mais les remplaçants sont importants et ils l'ont montré. On a très bien joué en défense, on a été solides. Il faut que l'équipe comprenne plus le plan tactique. Ça a été une grosse bataille, on a vu beaucoup de qualités mais on est un peu déçus de ne pas avoir gagné le match. »
Nayef Aguerd (défenseur de l’OM au micro de BeIN Sports)
« Ça fait mal. Après, rien à dire. Les supporters en ont marre d'entendre 'on va travailler', à un moment donné il faut gagner. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est le terrain, pour moi. Maintenant, c'est fait. C'est un problème si on prend à chaque fois des buts à la fin des matchs. C'est facile de dire que c'est (la faute des) défenseurs mais moi, je trouve que c'est toute une équipe. Il faut faire dos rond. Il faut accepter, il faut travailler. On est à l'Olympique de Marseille, on ne peut pas se permettre des résultats comme ça. C'est humiliant pour tout le monde, les supporters, pour nous, les joueurs, pour le staff. Il faut assumer nos responsabilités. De mon côté je ne vais pas lâcher. Je ne parlerais pas de fragilité mentale. On essaie de tout donner mais ça ne marche pas. On ne va pas se voiler la face. Ça ne marche pas, il faut trouver d'autres ingrédients, il y a du talent mais c'est pas suffisant. Il faut encore plus de niaque, d'agressivité. Ce n'est pas normal, on joue chez nous, je pense que tous les joueurs sont d'accord. Maintenant, c'est fait. Je suis quelqu'un qui va de l'avant. »