Dimanche soir, le Vélodrome a vibré lors du succès renversant de l’OM contre Lyon (3-2). Si Pierre-Emerick Aubameyang a fait chavirer les tribunes avec une célébration qui fait le buzz, une autre décision a marqué les esprits : Leonardo Balerdi, de retour dans le onze, n’a pas récupéré son brassard de capitaine. Habib Beye a assumé ce choix fort.
OM : Habib Beye explique pourquoi il a retiré le brassard de capitaine à Leonardo Balerdi
- Getty Images Sport
Un choix assumé dès l’annonce des compos
Pour la troisième rencontre consécutive, c’est Pierre-Emile Hojbjerg qui a porté le brassard de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais. Le milieu danois avait déjà pris le relais lors des absences de Leonardo Balerdi, blessé contre Strasbourg puis suspendu à Brest.
Le défenseur argentin retrouvait pourtant sa place dans le onze. Beaucoup imaginaient un retour à la normale. Habib Beye en a décidé autrement. Samedi, en conférence de presse, le technicien avait soigneusement évité de dévoiler le nom du capitaine. Il n’a rien laissé filtrer. L’annonce officielle des équipes a confirmé la tendance : Hojbjerg restait le leader désigné.
- AFP
Soulager pour libérer
Ce choix ne relevait pas d’un simple symbole. Beye cherchait autre chose. Décharger Balerdi d’un poids. Lui offrir la possibilité de se concentrer uniquement sur son rôle défensif.
Après la rencontre, l’entraîneur marseillais a salué la prestation de son joueur : « Léo a fait un très, très gros match. J'aimerais garder la discussion que j'ai eue avec Léo à ce sujet mais en tout cas je l'ai vu, je lui ai expliqué pourquoi je souhaitais le décharger en quelque sorte de cette responsabilité. Mais ce que je veux dire aussi c'est qu'aujourd'hui des capitaines on en a beaucoup dans ce groupe-là ».
Sur la pelouse, Balerdi a répondu présent. Solide dans les duels, précis dans la relance, concentré du début à la fin. Son match contre Lyon a rassuré. Il a joué libéré.
- AFP
Un vestiaire riche en leaders
Habib Beye, ancien défenseur international sénégalais, connaît la portée du brassard. Il ne l’attribue pas à la légère. Mais il refuse de réduire le leadership à un simple morceau de tissu.
Il l’a d’ailleurs rappelé en citant plusieurs cadres : « Je pense à Nayef (Aguerd), je pense à "Auba" (Pierre-Emerick Aubameyang), je pense à "Pierre" (Hojbjerg). Pour moi, c'est un symbole important parce que je sais - je l'ai eu donc je sais - à quel point c'est important. Léo a eu une magnifique attitude vis-à-vis de ça, il a compris ce que je lui ai dit et ce soir son match lui donne en tout cas tout le crédit qu'il a montré ici depuis qu'il est à Marseille, c'est un très, très grand défenseur », a-t-il conclu.
Dans l’esprit de Beye, l’OM dispose de plusieurs capitaines naturels. Nayef Aguerd, Pierre-Emerick Aubameyang, Hojbjerg… chacun apporte sa voix.
Le message envoyé à Balerdi ne sonne pas comme une sanction. Il ressemble davantage à une stratégie. Et au vu du résultat face à Lyon, difficile de contester la pertinence du choix.