OM : Habib Beye explique pourquoi il a retiré le brassard de capitaine à Leonardo Balerdi

Habib Beye, ancien défenseur international sénégalais, connaît la portée du brassard. Il ne l’attribue pas à la légère. Mais il refuse de réduire le leadership à un simple morceau de tissu.

Il l’a d’ailleurs rappelé en citant plusieurs cadres : « Je pense à Nayef (Aguerd), je pense à "Auba" (Pierre-Emerick Aubameyang), je pense à "Pierre" (Hojbjerg). Pour moi, c'est un symbole important parce que je sais - je l'ai eu donc je sais - à quel point c'est important. Léo a eu une magnifique attitude vis-à-vis de ça, il a compris ce que je lui ai dit et ce soir son match lui donne en tout cas tout le crédit qu'il a montré ici depuis qu'il est à Marseille, c'est un très, très grand défenseur », a-t-il conclu.

Dans l’esprit de Beye, l’OM dispose de plusieurs capitaines naturels. Nayef Aguerd, Pierre-Emerick Aubameyang, Hojbjerg… chacun apporte sa voix.

Le message envoyé à Balerdi ne sonne pas comme une sanction. Il ressemble davantage à une stratégie. Et au vu du résultat face à Lyon, difficile de contester la pertinence du choix.