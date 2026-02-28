À quelques heures d’un Olympico sous haute tension, une interrogation dépasse le simple cadre tactique : qui portera le brassard marseillais face à Lyon ? Entre enjeux sportifs et symbolique forte, la question du capitanat s’invite au cœur de l’actualité olympienne. Suspendu lors du dernier match, Leonardo Balerdi va-t-il retrouver son statut ou assister à un tournant dans la hiérarchie du vestiaire ?
OM, Leonardo Balerdi dépossédé du brassard ?
Leonardo Balerdi de retour pour OM - OL
Dimanche soir, l’Olympique de Marseille accueille l’Olympique Lyonnais au Stade Vélodrome (20h45) pour un choc crucial dans la course au podium. Quatrièmes de Ligue 1, les Marseillais (40 pts) accusent cinq points de retard sur leur rival rhodanien (45 pts). Dans ce contexte, la composition d’équipe sera scrutée avec attention, notamment pour connaître l’identité du capitaine. Leonardo Balerdi, absent contre Brest lors de la première d’Habib Beye en raison d’une suspension, effectue son retour au moment où la pression atteint son paroxysme.
Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi avait été installé comme capitaine malgré des critiques liées à certaines erreurs défensives cette saison. En son absence face aux Bretons, Pierre-Emile Højbjerg avait récupéré le brassard, relançant le débat sur la hiérarchie interne.
Habib Beye entretient le flou autour du capitanat
Présent en conférence de presse samedi, Habib Beye a volontairement laissé planer le doute : "On a une réflexion et on a beaucoup de leaders dans cette équipe. L’idée n’est pas de déconstruire ce qui a été mis en place. Aujourd’hui je mets mon focus sur les trois mois qu'il nous reste avec des objectifs importants pour le club en donnant un maximum de confiance à tous ces joueurs. Le leadership doit être incarné. Surtout dans un club comme le nôtre. Il doit rayonner sur les autres. Il y aura le match demain et vous verrez à ce moment-là. Ce qui est sûr c’est que ce leadership est très important pour moi et Léo est un joueur très, très important l'Olympique de Marseille."
Relancé sur l’identité du capitaine pour affronter Lyon, Habib Beye n’a rien dévoilé, concluant avec un sourire : "C’est important le suspense." Une manière d’ajouter une dimension psychologique supplémentaire à un rendez-vous déjà capital. Maintenir Leonardo Balerdi dans son rôle enverrait un message de continuité ; choisir un autre leader traduirait un nouveau cap. Réponse au coup d’envoi, dans un Vélodrome prêt à juger chaque détail.