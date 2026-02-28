OM, Leonardo Balerdi dépossédé du brassard ?

Présent en conférence de presse samedi, Habib Beye a volontairement laissé planer le doute : "On a une réflexion et on a beaucoup de leaders dans cette équipe. L’idée n’est pas de déconstruire ce qui a été mis en place. Aujourd’hui je mets mon focus sur les trois mois qu'il nous reste avec des objectifs importants pour le club en donnant un maximum de confiance à tous ces joueurs. Le leadership doit être incarné. Surtout dans un club comme le nôtre. Il doit rayonner sur les autres. Il y aura le match demain et vous verrez à ce moment-là. Ce qui est sûr c’est que ce leadership est très important pour moi et Léo est un joueur très, très important l'Olympique de Marseille."

Relancé sur l’identité du capitaine pour affronter Lyon, Habib Beye n’a rien dévoilé, concluant avec un sourire : "C’est important le suspense." Une manière d’ajouter une dimension psychologique supplémentaire à un rendez-vous déjà capital. Maintenir Leonardo Balerdi dans son rôle enverrait un message de continuité ; choisir un autre leader traduirait un nouveau cap. Réponse au coup d’envoi, dans un Vélodrome prêt à juger chaque détail.