OM : stratosphérique contre l’OL, Aubameyang explique sa nouvelle célébration

Longtemps mené (1-2), l’Olympique de Marseille semblait filer vers une nouvelle désillusion. Puis le match a basculé. Dans les dix dernières minutes, Pierre-Emerick Aubameyang a surgi. Deux frappes. Deux buts. Et un stade en fusion.

Le Gabonais inscrit d’abord l’égalisation, avant de crucifier l’Olympique Lyonnais à l’entrée du temps additionnel. Un scénario renversant qui relance totalement la course à la Ligue des champions. Avec désormais sept réalisations en Ligue 1 cette saison, l’attaquant confirme son poids dans les moments brûlants.

Igor Paixão, impliqué sur les trois buts marseillais, reçoit le trophée d’homme du match. Logique. Mais Aubameyang a marqué les esprits.