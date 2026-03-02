Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LYONAFP
Patrick Tchanhoun

OM : stratosphérique contre l’OL, Aubameyang explique sa nouvelle célébration

Mené, l’OM a renversé l’OL. Aubameyang a frappé deux fois… et surpris tout le Vélodrome.

Dans un Olympico sous haute tension, Marseille a puisé dans ses réserves pour terrasser Lyon (3-2). Si Igor Paixão a éclaboussé la rencontre de son talent, un autre homme a fait chavirer le Vélodrome. Il s’agit du capitaine gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-AJAXAFP

    Un doublé qui change tout

    Longtemps mené (1-2), l’Olympique de Marseille semblait filer vers une nouvelle désillusion. Puis le match a basculé. Dans les dix dernières minutes, Pierre-Emerick Aubameyang a surgi. Deux frappes. Deux buts. Et un stade en fusion.

    Le Gabonais inscrit d’abord l’égalisation, avant de crucifier l’Olympique Lyonnais à l’entrée du temps additionnel. Un scénario renversant qui relance totalement la course à la Ligue des champions. Avec désormais sept réalisations en Ligue 1 cette saison, l’attaquant confirme son poids dans les moments brûlants.

    Igor Paixão, impliqué sur les trois buts marseillais, reçoit le trophée d’homme du match. Logique. Mais Aubameyang a marqué les esprits.

    • Publicité
  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LYONAFP

    Une célébration inattendue

    Après son second but, le Vélodrome s’attend à son traditionnel salto. Il n’en est rien. L’ancien joueur d’Arsenal esquisse une danse inspirée de la Tecktonik, sourire large, gestes assumés. Une scène qui rappelle les années 2000.

    Au micro de Ligue 1+, diffuseur du championnat de France, il dévoile l’origine de ce choix : « C'est mon fils qui m'a demandé de danser! C'est pour la trend (la tendance ndlr), donc on lui fait plaisir! »

    Un clin d’œil familial dans un moment capital. Simple. Sincère.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LYONAFP

    Le mental avant tout

    Au-delà du geste technique et de la célébration, Aubameyang insiste sur l’état d’esprit. L’OM sort d’un stage à Marbella, organisé pour renforcer la cohésion autour du nouvel entraîneur Habib Beye. Une mise au vert qui porte ses fruits.

    Le buteur marseillais souligne l’engagement collectif : « On a mis les ingrédients pour aller la chercher. On l'a fait au mental. Le fait de partir en stage nous a donné cette force-là de travailler en groupe, de faire les efforts. C'est ce que l'on a fait ce soir, on a mis beaucoup d'intensité ».

    Marseille revient à deux points de Lyon. Le suspense renaît. Et le Vélodrome retrouve des frissons.

Coupe de France
Marseille crest
Marseille
OM
Toulouse crest
Toulouse
TFC
Coupe de France
Lyon crest
Lyon
OL
Lens crest
Lens
RCL
0