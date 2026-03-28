Dans un contexte particulièrement agité, l’Olympique de Marseille se retrouve à un tournant de son projet. Entre résultats décevants, instabilité interne et tensions avec les supporters, la direction cherche désormais des solutions durables. Propriétaire du club, Frank McCourt est sorti du silence pour évoquer l’avenir, confirmant une réflexion autour de l’arrivée de nouveaux investisseurs. Une déclaration forte qui pourrait marquer le début d’une transformation majeure dans la gouvernance du club phocéen.
OM, Frank McCourt ouvre la porte à de nouveaux actionnaires
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Frank McCourt prend ses responsabilités face au chaos à l’OM
Sportivement, l’exercice en cours a laissé des traces profondes. Malgré des investissements conséquents réalisés lors du dernier mercato estival, les éliminations prématurées en Coupe de France et en Ligue des Champions ont fragilisé le projet. Dans ce contexte, Frank McCourt a dû faire face à une crise de résultats qui a rapidement impacté l’environnement global du club.
À cette instabilité sportive s’est ajoutée une succession de bouleversements en interne. Le départ de Roberto De Zerbi, pourtant recruté avec ambition, a entraîné une nouvelle réorganisation avec l’arrivée d’Habib Beye sur le banc. Parallèlement, les changements au sein de la direction, entre l’éviction de Pablo Longoria et le repositionnement de Medhi Benatia, ont accentué le sentiment de désordre, plaçant Frank McCourt sous une pression grandissante.
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Frank McCourt cherche un nouvel investisseur pour l’OM
Face à cette situation tendue, la contestation des supporters a atteint un niveau critique. Banderoles et messages virulents ont directement visé la gestion du propriétaire, accusé de désengagement. Conscient de cette rupture,Frank McCourt a effectué un retour remarqué à Marseille afin de reprendre la main et apaiser le climat autour du club.
C’est dans ce cadre que Frank McCourt a accordé un entretien au JDD, officialisant une réflexion stratégique sur l’ouverture du capital. Il y déclare : « Un nouvel investisseur ? Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Le plus haut niveau nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit. »
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Une restructuration globale en préparation à Marseille
Au-delà de la question financière, la gouvernance du club est également en pleine mutation. Après les récents changements à la tête de l’institution, Frank McCourt a précisé le profil du futur président qu’il souhaite nommer pour incarner ce nouveau projet et stabiliser la direction.
Dans le même entretien rapporté parFoot Mercato, Frank McCourt détaille ses attentes : « Le processus est enclenché. Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. Avec les années qui passent, nous avons une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé, avec un président fort qui représente le propriétaire. On est très clair sur nos besoins. C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison. »
En attendant, l’urgence reste sportive pour le club phocéen, engagé dans une fin de saison décisive. L’objectif d’une qualification en Ligue des Champions apparaît crucial pour consolider les finances et renforcer l’attractivité du projet. Dans cette optique, Frank McCourt espère poser les bases d’une nouvelle ère, à condition de trouver des partenaires solides capables d’accompagner durablement les ambitions de l’Olympique de Marseille.