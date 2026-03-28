OM, Frank McCourt ouvre la porte à de nouveaux actionnaires

Au-delà de la question financière, la gouvernance du club est également en pleine mutation. Après les récents changements à la tête de l’institution, Frank McCourt a précisé le profil du futur président qu’il souhaite nommer pour incarner ce nouveau projet et stabiliser la direction.

Dans le même entretien rapporté parFoot Mercato, Frank McCourt détaille ses attentes : « Le processus est enclenché. Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. Avec les années qui passent, nous avons une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé, avec un président fort qui représente le propriétaire. On est très clair sur nos besoins. C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison. »

En attendant, l’urgence reste sportive pour le club phocéen, engagé dans une fin de saison décisive. L’objectif d’une qualification en Ligue des Champions apparaît crucial pour consolider les finances et renforcer l’attractivité du projet. Dans cette optique, Frank McCourt espère poser les bases d’une nouvelle ère, à condition de trouver des partenaires solides capables d’accompagner durablement les ambitions de l’Olympique de Marseille.