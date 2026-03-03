L’OM finalement vendu ? Frank McCourt prend une décision incroyable

Selon les informations de La Provence, relayées par Média Foot, l’entourage de Frank McCourt estime désormais la valeur du club marseillais à 1,2 milliard d’euros. Un montant élevé, qui place l’OM dans une autre dimension sur le plan financier.

Deux scénarios émergent. Premier cas de figure : un rachat complet si un investisseur pose 1,2 milliard d’euros sur la table. Second cas : une ouverture du capital à hauteur de 30 %. Dans cette hypothèse, l’apport atteindrait environ 400 millions d’euros.

Cette option permettrait à McCourt de conserver la majorité et le contrôle stratégique du club, tout en injectant des fonds frais. Une somme de 400 millions d’euros offrirait une marge de manœuvre considérable, notamment pour renforcer l’effectif et structurer le projet sportif.