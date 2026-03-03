Le feuilleton autour de l’Olympique de Marseille connaît un nouveau rebondissement. Propriétaire depuis 2016, Frank McCourt ne ferme plus totalement la porte à une évolution du capital. Vente totale ou arrivée d’un actionnaire minoritaire, plusieurs pistes circulent avec insistance.
L’OM finalement vendu ? Frank McCourt prend une décision incroyable
Une valorisation fixée à 1,2 milliard d’euros
Selon les informations de La Provence, relayées par Média Foot, l’entourage de Frank McCourt estime désormais la valeur du club marseillais à 1,2 milliard d’euros. Un montant élevé, qui place l’OM dans une autre dimension sur le plan financier.
Deux scénarios émergent. Premier cas de figure : un rachat complet si un investisseur pose 1,2 milliard d’euros sur la table. Second cas : une ouverture du capital à hauteur de 30 %. Dans cette hypothèse, l’apport atteindrait environ 400 millions d’euros.
Cette option permettrait à McCourt de conserver la majorité et le contrôle stratégique du club, tout en injectant des fonds frais. Une somme de 400 millions d’euros offrirait une marge de manœuvre considérable, notamment pour renforcer l’effectif et structurer le projet sportif.
Une ouverture plus concrète qu’avant
Depuis son arrivée à Marseille, l’homme d’affaires américain répète qu’il s’inscrit dans la durée. Pourtant, les rumeurs de vente ne cessent jamais vraiment. Cette fois, le discours évolue. Il ne s’agit plus seulement de spéculations sans fondement.
Le contexte économique et sportif pousse à réfléchir différemment. L’OM cherche à rivaliser avec les locomotives européennes. Pour y parvenir, un soutien financier supplémentaire pourrait changer la donne.
L’Arabie saoudite en arrière-plan
Ces dernières années, plusieurs fonds saoudiens montrent un intérêt pour le football européen. Le nom de l’OM revient régulièrement dans les conversations. Aucune offre officielle n’apparaît pour le moment, mais la capacité d’investissement de certains acteurs du Golfe rend crédible une opération de grande ampleur.
Une valorisation à 1,2 milliard d’euros représente un seuil ambitieux. Elle ne paraît toutefois pas hors de portée pour des investisseurs internationaux désireux de s’implanter en Ligue 1.
Un tournant pour l’avenir du club
Marseille entre peut-être dans une phase décisive de son histoire récente. Vente totale ou partenariat stratégique, les semaines à venir s’annoncent déterminantes.
Frank McCourt garde la main. Mais il semble prêt à envisager un nouveau chapitre. Pour l’OM, l’horizon pourrait bientôt changer.