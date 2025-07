Feyenoord a décidé de mettre des bâtons dans les roues de l’OM pour le recrutement d’Igor Paixao cet été.

L’Olympique de Marseille poursuit son mercato ambitieux et vise un nouveau talent offensif. L’un des dossiers les plus brûlants de ce début d’été concerne Igor Paixao, un ailier brésilien en pleine ascension. L’OM a dégainé une offre conséquente, mais le club vendeur, Feyenoord, joue la montre. Une tactique qui risque de compliquer les plans de Pablo Longoria et de freiner une arrivée pourtant jugée prioritaire par la direction marseillaise.