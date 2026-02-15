Arrivé avec de fortes attentes, Benjamin Pavard n’a pas totalement convaincu sur la Canebière. Alors que son avenir semblait lié à l’Olympique de Marseille pour plusieurs saisons, la tendance s’est inversée au fil des mois. Entre performances jugées irrégulières et réflexion stratégique de la direction, la question d’un départ se pose désormais avec insistance. Une piste inattendue venue d’Allemagne pourrait même rebattre les cartes pour Benjamin Pavard, relançant l’hypothèse d’un retour en Bundesliga.
Benjamin Pavard de retour en Bundesliga ? L'étonnante révélation
L’OM ne conservera pas Benjamin Pavard
Prêté par l’Inter Milan l’été dernier, Benjamin Pavard était arrivé à l’Olympique de Marseille avec l’étiquette de renfort majeur. Pourtant, malgré un statut important et une expérience reconnue au plus haut niveau, Benjamin Pavard n’a pas toujours répondu aux attentes placées en lui cette saison. Dans ce contexte, la direction marseillaise envisagerait sérieusement de ne pas lever l’option d’achat estimée à environ 15 millions d’euros.
Ce scénario représenterait une déception pour les dirigeants, notamment le désormais ex-directeur du football Mehdi Benatia et le président Pablo Longoria, qui espéraient stabiliser la défense autour de Benjamin Pavard après plusieurs mouvements d’effectif. Sauf retournement de situation lors de la fin de saison, l’international français devrait donc retourner en Italie à l’issue de son prêt, laissant Marseille repenser sa stratégie défensive pour le prochain exercice.
La Bundesliga déjà à l’affût pour rapatrier Pavard
Malgré cette situation incertaine, la cote de Benjamin Pavard reste solide sur le marché européen. Selon les informations relayées par Transferfeed et reprises notamment par Jeunes Footeux, plusieurs clubs suivraient attentivement l’évolution du dossier du défenseur international français. Parmi eux, le Borussia Dortmund se montrerait particulièrement intéressé par le profil de Benjamin Pavard en vue du prochain mercato estival.
L’hypothèse d’un retour en Allemagne ne serait pas anodine pour Benjamin Pavard, dont les passages au VfB Stuttgart puis au Bayern Munich avaient marqué les esprits. Sa connaissance du championnat et sa polyvalence défensive constituent des atouts susceptibles de convaincre les dirigeants du Borussia Dortmund d’investir sur Benjamin Pavard, même si le montant du transfert devra encore être négocié avec l’Inter Milan.
Un avenir qui dépendra du marché estival
La situation de Benjamin Pavard pourrait ainsi évoluer rapidement dans les prochaines semaines, notamment en fonction des décisions finales de Marseille et des offres concrètes susceptibles d’arriver sur la table de l’Inter Milan. Si le club italien décide d’ouvrir officiellement la porte à un transfert, le champion du monde 2018 disposerait de plusieurs options pour relancer pleinement sa trajectoire sportive.
Pour l’heure, aucun accord n’a encore été conclu, mais les signaux convergent vers un départ probable de Benjamin Pavard à la fin de la saison. Entre la décision marseillaise concernant l’option d’achat et l’intérêt grandissant de clubs allemands, le dossier Benjamin Pavard s’annonce comme l’un des feuilletons à suivre de près lors du prochain mercato estival.