Benjamin Pavard de retour en Bundesliga ? L'étonnante révélation

Prêté par l’Inter Milan l’été dernier, Benjamin Pavard était arrivé à l’Olympique de Marseille avec l’étiquette de renfort majeur. Pourtant, malgré un statut important et une expérience reconnue au plus haut niveau, Benjamin Pavard n’a pas toujours répondu aux attentes placées en lui cette saison. Dans ce contexte, la direction marseillaise envisagerait sérieusement de ne pas lever l’option d’achat estimée à environ 15 millions d’euros.

Ce scénario représenterait une déception pour les dirigeants, notamment le désormais ex-directeur du football Mehdi Benatia et le président Pablo Longoria, qui espéraient stabiliser la défense autour de Benjamin Pavard après plusieurs mouvements d’effectif. Sauf retournement de situation lors de la fin de saison, l’international français devrait donc retourner en Italie à l’issue de son prêt, laissant Marseille repenser sa stratégie défensive pour le prochain exercice.