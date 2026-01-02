Monaco - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C’est une reprise aux allures de jugement dernier qui attend l'AS Monaco ce samedi sur le Rocher. Englués dans une crise sportive et institutionnelle profonde, les Monégasques accueillent l'Olympique Lyonnais dans un Stade Louis-II qui promet d'être hostile, les Ultras ayant annoncé une grève des encouragements pour protester contre la dérive du club. La situation est critique pour Sébastien Pocognoli, dont l'équipe traverse sa pire séquence depuis la période noire de mai-août 2019, ayant concédé cinq défaites lors de ses six dernières sorties en championnat. Pour ne rien arranger, le technicien belge doit composer avec une infirmerie qui déborde : outre la suspension de Denis Zakaria, la saison de Takumi Minamino est terminée, tandis que Krépin Diatta et Lamine Camara ont rejoint leurs sélections pour la CAN. C'est donc une équipe décimée et sous pression maximale qui doit impérativement réagir pour ne pas voir le fossé avec l'Europe devenir infranchissable dès le mois de janvier.

L'OL regarde vers le haut avec Sulc

Face à ce Monaco au bord de la rupture se dresse un Olympique Lyonnais qui a fait de la solidité son nouveau credo. Paulo Fonseca a réussi un tour de force tactique en transformant les Gones en véritable muraille : avec neuf clean sheets enregistrés depuis le début de saison, l'OL affiche tout simplement le meilleur bilan défensif des cinq grands championnats européens, une statistique qui illustre la métamorphose du club. Pourtant, tout n'est pas parfait pour les Rhodaniens qui voyagent mal ces derniers temps, restant sur une série de cinq déplacements sans la moindre victoire en Ligue 1, une disette inédite depuis le printemps 2017. Ils arrivent néanmoins en Principauté avec l'ambition de consolider leur cinquième place, portés par l'euphorie de l'arrivée de la star brésilienne Endrick, même si ce dernier devra patienter avant de fouler les pelouses françaises.

Un match charnière pour la suite

Le duel se jouera aussi sur la capacité des deux formations à trouver la faille. Côté monégasque, les espoirs reposent presque entièrement sur les épaules de Folarin Balogun. L'Américain, seul rayon de soleil dans la grisaille, reste sur une série impressionnante en Ligue des Champions qui rappelle les grandes heures de Radamel Falcao, et devra porter une attaque orpheline de ses créateurs habituels. Il pourra peut-être compter sur l'apport de Caio Henrique qui, s'il joue, fêtera sa 150e apparition en Ligue 1, symbole de longévité dans un effectif instable. En face, le danger numéro un se nomme Pavel Šulc. Le milieu tchèque est l'homme en forme de l'OL, impliqué sur quatre buts et trois passes décisives lors de ses sept derniers matchs, et sera le principal atout pour faire sauter le verrou monégasque.

L'histoire récente pourrait toutefois offrir une lueur d'espoir aux supporters asémistes. Monaco a en effet remporté ses deux dernières confrontations face à Lyon sur le score de 2-0, et une nouvelle victoire ce samedi permettrait au club de la Principauté d'enchaîner trois succès consécutifs contre l'OL pour la première fois depuis la période dorée de 1983-1990. Mais au-delà des chiffres et de l'histoire, c'est bien l'avenir immédiat qui se joue : une victoire pour s'acheter la paix sociale et relancer la machine côté Monaco, ou un succès pour valider les ambitions de podium côté Lyon. Dans ce match charnière, le perdant aura bien du mal à se relever.

Horaire et lieu du match Monaco - Lyon

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Louis II, Monaco

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Monaco

L’AS Monaco pourrait devoir composer sans Vanderson et Paul Pogba pour la reprise de la Ligue 1 face à Lyon. Le latéral brésilien est touché au quadriceps gauche, tandis que Pogba soigne un problème au mollet : leur absence est jugée probable après une semaine sans entraînement collectif.

Ansu Fati reste incertain. Victime d’une gêne aux ischio-jambiers début décembre, l’attaquant espagnol a repris partiellement avec le groupe mais poursuit encore un travail individualisé.

En revanche, Eric Dier est de retour après avoir été absent pour raisons personnelles. Bonne nouvelle également dans les cages avec le retour de Philipp Köhn, remis de son souci au mollet.

À noter enfin que Denis Zakaria est suspendu, tandis que Lamine Camara et Krépin Diatta sont toujours retenus à la CAN.

Infos sur l'équipe de l'OL

Pour la reprise de la Ligue 1 en 2026, l’Olympique Lyonnais se présente à Louis-II avec un effectif diminué mais quelques motifs d’optimisme. Paulo Fonseca devra composer sans Malick Fofana, toujours écarté en raison d’une sérieuse entorse à la cheville, ainsi que Ernest Nuamah et Orel Mangala, tous deux en phase de reprise après une rupture des ligaments croisés. À ces absences s’ajoutent Moussa Niakhaté et Clinton Mata, retenus avec leur sélection pour la Coupe d’Afrique des nations.

En revanche, Ainsley Maitland-Niles fait son retour dans le groupe après avoir purgé sa suspension, offrant une option supplémentaire sur le côté droit. La nouvelle recrue Endrick, prêté par le Real Madrid, n’est en revanche pas encore qualifiée pour cette journée et devra patienter avant d’effectuer ses débuts officiels.

La forme des deux équipes

