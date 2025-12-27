L’arrivée d’Endrick à l’Olympique Lyonnais devait symboliser un nouveau départ, à la fois pour le club et pour le jeune prodige brésilien. Prêté par le Real Madrid pour relancer une trajectoire freinée par le manque de temps de jeu, Endrick s’apprêtait à incarner l’élan offensif de la seconde partie de saison lyonnaise. Mais à peine officialisé, le numéro 9 pressenti de Paulo Fonseca se heurte déjà à une réalité moins enthousiasmante, faite de délais administratifs et de règlements européens stricts, qui retardent son intégration sur le terrain.
OL, première désillusion pour Endrick
- Getty Images Sport
Un premier couac pour Endrick à l’OL
Endrick deviendra officiellement joueur de l’OL à compter du 1er janvier, dans le cadre d’un prêt de six mois estimé à un million d’euros. Destiné à occuper le rôle d’avant-centre dans le dispositif de Paulo Fonseca, Endrick incarne un pari sportif fort pour la direction lyonnaise. Toutefois, son éventuelle participation au déplacement à Monaco, programmé le 3 janvier à 17 heures, reste conditionnée à son enregistrement auprès des instances compétentes, une procédure qui peut s’étirer sur plusieurs jours, selon Foot Mercato.
Cette incertitude constitue déjà une première contrariété pour Endrick, désireux de s’imposer rapidement sous ses nouvelles couleurs. Pour l’OL, l’objectif est clair : intégrer Endrick sans précipitation, tout en respectant un cadre administratif incontournable. Une attente frustrante, mais classique lors des mouvements hivernaux.
- Getty Images Sport
Endrick privé de Ligue Europa avec Lyon
La désillusion est en revanche plus nette concernant la Ligue Europa. Endrick ne pourra pas disputer les deux derniers matchs de la phase de championnat avec l’OL. Le règlement de l’UEFA est formel : les joueurs recrutés lors du mercato de janvier ne sont éligibles qu’après l’achèvement de la phase de ligue, en vue des rencontres à élimination directe. Une règle stricte qui prive Endrick d’une scène européenne immédiate.
Ce contretemps reste toutefois relatif pour l’OL. Déjà qualifiés au minimum pour les barrages et actuellement en tête du classement, les Gones ont validé leurs ambitions continentales sans Endrick. Le club vise désormais une place dans le top 8, objectif largement accessible. Pour Endrick, cette première désillusion européenne pourrait finalement servir de période d’adaptation, avant d’entrer pleinement en scène lors des échéances décisives.