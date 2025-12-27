OL, première désillusion pour Endrick

Endrick deviendra officiellement joueur de l’OL à compter du 1er janvier, dans le cadre d’un prêt de six mois estimé à un million d’euros. Destiné à occuper le rôle d’avant-centre dans le dispositif de Paulo Fonseca, Endrick incarne un pari sportif fort pour la direction lyonnaise. Toutefois, son éventuelle participation au déplacement à Monaco, programmé le 3 janvier à 17 heures, reste conditionnée à son enregistrement auprès des instances compétentes, une procédure qui peut s’étirer sur plusieurs jours, selon Foot Mercato.

Cette incertitude constitue déjà une première contrariété pour Endrick, désireux de s’imposer rapidement sous ses nouvelles couleurs. Pour l’OL, l’objectif est clair : intégrer Endrick sans précipitation, tout en respectant un cadre administratif incontournable. Une attente frustrante, mais classique lors des mouvements hivernaux.