OL, la Premier League s'arrache Georges Mikautadze

En forme avec l’OL cette saison, Georges Mikautadze croule sous les offres en Premier League.

Alors que la fin de saison approche, certains joueurs profitent pleinement de la dernière ligne droite pour se mettre en lumière. C’est le cas de Georges Mikautadze, attaquant vedette de l’Olympique Lyonnais, qui ne cesse d’enchaîner les performances convaincantes. Son efficacité face au but et son sens du placement ne laissent personne indifférent. Et à mesure que les filets tremblent, l’intérêt des clubs étrangers s’intensifie. À l’horizon, un été agité s’annonce pour le buteur géorgien.