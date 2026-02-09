Arrivé à Lyon pour accélérer sa progression, Endrick a rapidement suscité l’enthousiasme en Ligue 1, alimentant dans le même temps les spéculations autour de son avenir. Les performances du jeune attaquant ont attiré l’attention en France, en Espagne et au Brésil, au point de relancer le débat sur la durée de son séjour chez les Gones. Face aux nombreuses rumeurs évoquant une prolongation de prêt ou un retour anticipé, le clan du joueur a finalement décidé de clarifier la situation contractuelle et les intentions réelles du Real Madrid.
OL, la grosse mise au point du clan Endrick sur son avenir
Les débuts convaincants d’Endrick avec l’OL
Depuis son arrivée, Endrick a rapidement trouvé sa place dans l’attaque lyonnaise et confirmé les attentes placées en lui. Avec cinq buts inscrits en six rencontres, Endrick s’est imposé comme l’une des recrues les plus marquantes du mercato hivernal, contribuant directement aux bons résultats récents de l’OL malgré un match plus discret et une expulsion face à Nantes, samedi (0-1).
Ces performances ont logiquement relancé les discussions autour d’une possible prolongation du prêt, certains médias évoquant même des premiers contacts entre dirigeants lyonnais et madrilènes. Toutefois, Endrick reste lié contractuellement au club espagnol et son prêt actuel s’inscrit dans un plan de développement pensé sur le moyen terme, visant à lui offrir un temps de jeu régulier avant un retour au plus haut niveau européen.
Pourquoi Endrick ne s’est pas imposé au Real Madrid
Interrogé par Win Win sur le faible temps de jeu initial en Espagne, l’agent du joueur a tenu à rappeler le contexte sportif extrêmement concurrentiel auquel Endrick a dû faire face. « Endrick n’a joué que quelques minutes avec le Real Madrid car, quand il est arrivé au club, et si vous regardez les attaquants qui y sont, vous constaterez que huit des dix meilleurs joueurs du monde sont au Real Madrid : Vinícius Júnior, lauréat du prix The Best de la FIFA ; Mbappé, un joueur exceptionnel ; Jude Bellingham, un grand joueur, capable de remporter le prix du meilleur joueur du monde ; et Rodrygo, un footballeur qui décide de nombreux matchs importants en Ligue des champions. Il est tout à fait normal qu’un jeune joueur de 18 ans arrive dans un club comme celui-ci et ne joue que quelques minutes. Il est important de mentionner qu’Endrick n’a pas commencé la saison avec le reste des joueurs. Il n’a pas voyagé aux États-Unis pour participer à la Coupe du monde des clubs et était blessé. Dans un club comme le Real Madrid, lorsque vous êtes absent de l’équipe pendant trois ou quatre mois, il est tout à fait normal que vous ayez des difficultés à revenir jouer », a expliqué Thiago Freitas dans des propos rapportés par AS.
Dans la continuité de cette déclaration, l’entourage du joueur a également insisté sur l’absence totale de tensions avec la direction madrilène, précisant que Endrick avait parfaitement compris la logique sportive derrière ce prêt. Cette mise au point visait aussi à calmer les rumeurs évoquant un possible désaccord entre les différentes parties.
Endrick ne prolongera pas son prêt à l’OL
Concernant l’avenir immédiat, la position du clan est restée ferme et sans ambiguïté, confirmant que Endrick reviendra en Espagne une fois la saison terminée. L’agent du joueur a affirmé : «Endrick a été prêté à Lyon pour six mois. La décision est déjà prise et Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison. Il n’y a aucune ambiguïté ni secret à ce sujet. L’accord est uniquement un prêt, sans option d’achat, donc Endrick reviendra. Que se passera-t-il la saison prochaine ? Je ne peux pas le prédire, mais je peux vous dire qu’à la fin de cette saison, Endrick sera à nouveau joueur du Real Madrid.»
Cette clarification confirme donc que le prêt actuel constitue avant tout une étape de progression, permettant au jeune attaquant de continuer à accumuler de l’expérience avant de réintégrer l’effectif madrilène. Reste désormais à savoir quelle place sportive lui sera réservée lors de son retour, alors que ses performances lyonnaises renforcent progressivement son statut dans le projet futur du club espagnol.