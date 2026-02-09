OL, la grosse mise au point du clan Endrick sur son avenir

Interrogé par Win Win sur le faible temps de jeu initial en Espagne, l’agent du joueur a tenu à rappeler le contexte sportif extrêmement concurrentiel auquel Endrick a dû faire face. « Endrick n’a joué que quelques minutes avec le Real Madrid car, quand il est arrivé au club, et si vous regardez les attaquants qui y sont, vous constaterez que huit des dix meilleurs joueurs du monde sont au Real Madrid : Vinícius Júnior, lauréat du prix The Best de la FIFA ; Mbappé, un joueur exceptionnel ; Jude Bellingham, un grand joueur, capable de remporter le prix du meilleur joueur du monde ; et Rodrygo, un footballeur qui décide de nombreux matchs importants en Ligue des champions. Il est tout à fait normal qu’un jeune joueur de 18 ans arrive dans un club comme celui-ci et ne joue que quelques minutes. Il est important de mentionner qu’Endrick n’a pas commencé la saison avec le reste des joueurs. Il n’a pas voyagé aux États-Unis pour participer à la Coupe du monde des clubs et était blessé. Dans un club comme le Real Madrid, lorsque vous êtes absent de l’équipe pendant trois ou quatre mois, il est tout à fait normal que vous ayez des difficultés à revenir jouer », a expliqué Thiago Freitas dans des propos rapportés par AS.

Dans la continuité de cette déclaration, l’entourage du joueur a également insisté sur l’absence totale de tensions avec la direction madrilène, précisant que Endrick avait parfaitement compris la logique sportive derrière ce prêt. Cette mise au point visait aussi à calmer les rumeurs évoquant un possible désaccord entre les différentes parties.