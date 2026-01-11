Il y a des histoires qui ne se referment jamais vraiment. À Lyon, celle liant l’Olympique Lyonnais à Karim Benzema continue d’alimenter les fantasmes, même des années après son départ. Samedi soir, une simple phrase, lâchée sur un plateau de télévision, a suffi à raviver cette flamme. Fidèle à ses habitudes, Jean-Michel Aulas a remis sur la table un rêve collectif, entre nostalgie, émotion et symbole fort pour tout un club.
OL, l’appel du pied de Jean-Michel Aulas pour Karim Benzema
- Getty Images
Jean-Michel Aulas invite Karim Benzema à revenir à l’OL
Invité de l’émission Quelle Époque sur France 2, Jean-Michel Aulas a profité de sa présence à l’antenne pour adresser un message direct à son ancien buteur. Alors qu’il lui était demandé de poser une question à plusieurs personnalités, Jean-Michel Aulas n’a pas hésité : « Quand est-ce que tu reviens ? ». Une phrase simple, mais lourde de sens, qui a immédiatement rappelé l’attachement profond entre l’ancien président de l’OL et Karim Benzema.
Ce retour évoqué est un véritable serpent de mer du côté de Lyon. Depuis le départ de Karim Benzema vers le Real Madrid, l’hypothèse d’un come-back a régulièrement ressurgi, sans jamais se concrétiser. Mais Jean-Michel Aulas, malgré son éviction du club par John Textor et son engagement actuel sur la scène politique lyonnaise, continue d’entretenir ce lien particulier avec l’enfant du club.
- AFP
Jean-Michel Aulas, la mémoire vivante de l’OL
Au-delà de l’appel du pied adressé à Karim Benzema, Jean-Michel Aulas a également laissé transparaître une profonde émotion en évoquant Bernard Lacombe, figure historique de l’OL, disparu le 17 juin dernier. Là encore, l’ancien dirigeant s’est exprimé avec sincérité : « Je suis comme tous les Lyonnais, je pense à lui tous les jours. C’est un frère. On est resté 36 ans et demi à la tête d’un club qui a quasiment tout gagné à l’exception de la Coupe d’Europe. On a passé des moments extraordinaires. »
Ces mots rappellent combien Jean-Michel Aulas reste intimement lié à l’histoire et à l’identité de l’OL. En évoquant Bernard Lacombe, il a ravivé une époque dorée, marquée par une stabilité et une ambition sportive aujourd’hui regrettées par une partie des supporters lyonnais.
- Getty Images Sport
Jean-Michel Aulas tacle encore John Textor
Sans surprise, Jean-Michel Aulas s’est également montré plus sévère lorsqu’il a été question de la gouvernance actuelle du club. L’ancien président n’a pas caché son amertume face aux choix opérés depuis la reprise de l’OL par John Textor. Il a notamment pointé du doigt la trajectoire financière et institutionnelle du club, désormais présidé par Michele Kang après le retrait de l’homme d’affaires américain.
Jean-Michel Aulas a résumé son sentiment par une phrase lourde de reproches : « Je t’avais bien dit qu’il ne fallait pas faire comme ça », lançant ainsi un avertissement tardif sur le chemin qu’a emprunté l’OL ces dernières saisons. Une sortie qui reflète l’inquiétude persistante autour de la stabilité sportive et économique du club.
- AFP
Jean-Michel Aulas et Karim Benzema, un lien intact
Malgré les années et les changements de direction, Jean-Michel Aulas conserve un lien privilégié avec Karim Benzema. L’ancien président voit toujours en lui un symbole fort, capable de réconcilier le club avec son passé glorieux. Si aucun accord n’est aujourd’hui à l’ordre du jour, l’idée d’un retour continue de nourrir l’imaginaire collectif lyonnais. Pour rappel, Al-Ittihad a annoncé, samedi, son intention de prolonger l'aventure de Karim Benzema en Saudi Pro League alors que son contrat prend en juin prochain.
En attendant une éventuelle réponse de Karim Benzema, Jean-Michel Aulas a, une fois de plus, rappelé que certaines histoires dépassent le simple cadre sportif. À Lyon, le rêve demeure intact, porté par la voix de celui qui a longtemps incarné l’OL.