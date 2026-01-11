OL, l’appel du pied de Jean-Michel Aulas pour Karim Benzema

Invité de l’émission Quelle Époque sur France 2, Jean-Michel Aulas a profité de sa présence à l’antenne pour adresser un message direct à son ancien buteur. Alors qu’il lui était demandé de poser une question à plusieurs personnalités, Jean-Michel Aulas n’a pas hésité : « Quand est-ce que tu reviens ? ». Une phrase simple, mais lourde de sens, qui a immédiatement rappelé l’attachement profond entre l’ancien président de l’OL et Karim Benzema.

Ce retour évoqué est un véritable serpent de mer du côté de Lyon. Depuis le départ de Karim Benzema vers le Real Madrid, l’hypothèse d’un come-back a régulièrement ressurgi, sans jamais se concrétiser. Mais Jean-Michel Aulas, malgré son éviction du club par John Textor et son engagement actuel sur la scène politique lyonnaise, continue d’entretenir ce lien particulier avec l’enfant du club.