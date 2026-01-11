Le futur de Benzema enfin dévoilé

Le contrat du joueur de 38 ans expire en juin 2026. Les spéculations concernant l'avenir du quintuple vainqueur de la Ligue des champions se sont intensifiées vers la fin de l'année dernière, lorsqu'il a donné une réponse énigmatique aux questions sur son intention de prolonger son séjour au Moyen-Orient.

Planes s'exprimait dans le quotidien espagnol ABC. Interrogé sur l'avenir de l'ancien Ballon d'Or, le directeur sportif d'Al-Ittihad a laissé entendre que Benzema souhaitait prolonger son séjour en Arabie saoudite.

Cette déclaration contredit les informations parues en décembre, selon lesquelles Benzema était prêt à quitter le club à l'expiration de son contrat cet été. Le média français Foot Mercato avait rapporté que le joueur de 38 ans n'avait pas encore signé de nouveau contrat, contrairement à ce qu'affirmaient d'autres sources, qui indiquaient qu'il avait déjà trouvé un accord avec Al-Ittihad.

Interrogé sur l'avenir de Benzema, Planes a déclaré : « Il souhaite rester, il est désireux de poursuivre son aventure en Arabie saoudite et à Al-Ittihad. Il a constaté qu'il y a un projet sérieux là-bas, avec de bons joueurs. »

Bien que Planes semblât confiant quant à la possibilité de conserver son joueur vedette, les déclarations publiques de Benzema sur son avenir sont restées vagues.

En décembre, Benzema a refusé de répondre aux questions concernant la fin de son contrat, laissant entendre qu'il se concentrait uniquement sur ses performances sur le terrain pour la durée restante de celui-ci. « Je suis vraiment concentré sur ce que je fais, que ce soit pour ces six derniers mois ou pour la suite si je prolonge mon contrat. D'autres sont mieux placés pour en parler. »

« Actuellement, il me reste six mois de contrat. Je suis donc entièrement concentré sur le football. »

La forme actuelle de Benzema sur le terrain laisse penser qu'il est plus que capable d'assurer l'avenir du club au-delà de la saison 2026. L'attaquant de 38 ans a inscrit un triplé en 22 minutes lors de la victoire écrasante 4-0 contre Al-Kholood vendredi soir. Avec 15 buts en 17 apparitions cette saison, l'idée d'un retour sensationnel en équipe de France en vue de la Coupe du Monde 2026 ne peut être écartée. Le joueur lui-même a laissé entendre qu'il serait prêt si Didier Deschamps faisait appel à lui.

« Je suis footballeur. Je joue au football. Quand on m'appelle, je viens et je joue », a-t-il déclaré. « J'ai des objectifs. J'aime le football et j'aime gagner. J'aime les trophées. C'est ce qui compte le plus pour moi. Là-bas, je suis dans mon club. Si je suis appelé en équipe de France, je viens jouer au football. Et c'est tout. »

Malgré tout ce qui s'est passé, l'idée de refuser un retour en Coupe du Monde est tout simplement inconcevable pour lui.

« Il ne s’agit pas d’un refus de revenir en équipe de France », a-t-il déclaré. « Mais il faut se poser la question : quel est mon rôle au sein de l’équipe de France ? On parle d’une Coupe du monde. Évidemment, on ne peut pas se permettre de dire : “Non, je ne veux pas.” Car c’est un mensonge de dire : “Non, je ne veux pas jouer une Coupe du monde.” »