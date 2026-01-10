Mercato, l’annonce forte d’Al-Ittihad pour Karim Benzema

À l’approche d’un été qui s’annonce décisif, Karim Benzema se retrouve au centre de toutes les attentions. À 38 ans, l’attaquant français avance sans bruit, laissant planer le doute sur la suite de sa carrière. Entre rumeurs européennes, spéculations persistantes et performances toujours décisives en Arabie saoudite, Karim Benzema cultive le flou. Pourtant, derrière cette discrétion assumée, un message clair a été envoyé par Al-Ittihad, bien décidé à ne pas voir son leader s’échapper au moment clé du mercato.
Un avenir encore ouvert pour Karim Benzema
Alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain, Karim Benzema n’a pas officiellement communiqué sur son futur. Cette incertitude alimente naturellement les rumeurs, certaines évoquant un intérêt du Fenerbahçe, d’autres un possible retour en Europe. Le nom de Karim Benzema a même été associé à Benfica, une hypothèse rapidement écartée publiquement par José Mourinho. En parallèle, l’option d’un retour à Lyon continue de faire rêver une partie du public, même si aucune démarche concrète n’a filtré.
Dans ce contexte mouvant, Karim Benzema poursuit pourtant sa saison avec régularité sous les couleurs d’Al Ittihad. Encore récemment, l’ancien Ballon d’Or s’est illustré avec un triplé, confirmant son rôle central dans le dispositif saoudien. Des performances qui renforcent la position du club, déterminé à convaincre Karim Benzema de prolonger l’aventure entamée à l’été 2023.
Al-Ittihad veut prolonger Karim Benzema
Face aux spéculations, Al Ittihad a décidé de sortir du silence par la voix de son directeur sportif. Ramón Planes a livré un message sans ambiguïté concernant Karim Benzema : "Il veut continuer, il a envie de rester en Arabie saoudite et à Al-Ittihad. Il a vu qu'il s'agissait d'un projet sérieux avec de bons joueurs, et il souhaite jouer encore plusieurs années. J'espère que ce sera le cas", a-t-il confié dans les colonnes du journal espagnol ABC. Une déclaration forte qui confirme la stratégie du club autour de Karim Benzema.
Le dirigeant espagnol a également tenu à souligner l’importance du profil de Karim Benzema dans la construction sportive d’Al Ittihad. "Je trouve que c'est un joueur exceptionnel, qui respire le madridisme, et le fait d'avoir passé tant d'années là-bas (au Real) a fait de lui un leader et un homme très intelligent", a poursuivi Ramón Planes, insistant sur l’expérience et le leadership de l’attaquant français.
Karim Benzema, pilier sportif d’Al-Ittihad et symbole du projet saoudien
Au-delà de l’aspect contractuel, Al-Ittihad considère Karim Benzema comme une pièce maîtresse de son projet global. Ramón Planes l’assume pleinement en affirmant voir en lui "le leader du projet". Le responsable sportif est également revenu sur l’adaptation progressive du Ballon d’Or 2022 au championnat saoudien : "Au début, lors de ses premiers mois, il a eu du mal à s'adapter, comme beaucoup d'autres, mais ensuite il y est parvenu, au point de nous mener à la victoire en championnat et en Coupe la saison dernière, un doublé qui n'avait pas été réalisé depuis plus de 20 ans."
Cette réussite sportive renforce l’image de Karim Benzema en Arabie saoudite. Le dirigeant conclut d’ailleurs sur la dimension symbolique de son influence : "Lui et Cristiano (Ronaldo) ont permis à la ligue saoudienne de gagner en image et en prestige. Ils sont les ambassadeurs du football saoudien". Malgré ces signaux forts, l’ancien international français continue d’entretenir le suspense, rappelant récemment qu’il n’excluait aucune option, ni un retour en Europe, ni même une perspective avec l’équipe de France, tout en affirmant ne pas envisager une retraite imminente.