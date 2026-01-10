Mercato, l’annonce forte d’Al-Ittihad pour Karim Benzema

Face aux spéculations, Al Ittihad a décidé de sortir du silence par la voix de son directeur sportif. Ramón Planes a livré un message sans ambiguïté concernant Karim Benzema : "Il veut continuer, il a envie de rester en Arabie saoudite et à Al-Ittihad. Il a vu qu'il s'agissait d'un projet sérieux avec de bons joueurs, et il souhaite jouer encore plusieurs années. J'espère que ce sera le cas", a-t-il confié dans les colonnes du journal espagnol ABC. Une déclaration forte qui confirme la stratégie du club autour de Karim Benzema.

Le dirigeant espagnol a également tenu à souligner l’importance du profil de Karim Benzema dans la construction sportive d’Al Ittihad. "Je trouve que c'est un joueur exceptionnel, qui respire le madridisme, et le fait d'avoir passé tant d'années là-bas (au Real) a fait de lui un leader et un homme très intelligent", a poursuivi Ramón Planes, insistant sur l’expérience et le leadership de l’attaquant français.