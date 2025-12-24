OFFICIEL - Le successeur d’Aubameyang à l’OM est connu

Jusqu’ici, Pierre-Emerick Aubameyang restait une référence. Le Gabonais demeurait le seul joueur de Roberto De Zerbi à avoir enchaîné deux distinctions de joueur du mois depuis le début de l’exercice. Une régularité saluée par le public du Vélodrome.

Mais le football avance vite. Et décembre a rebattu les cartes. Pour la première fois cette saison, Aubameyang laisse sa place, cédant le flambeau à un coéquipier en pleine réussite.