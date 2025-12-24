Depuis le lancement de la saison, un homme dominait le palmarès interne de l’Olympique de Marseille. Mais en ce mois de décembre, la hiérarchie évolue. Le club phocéen a officialisé un nouveau joueur du mois, symbole d’une dynamique offensive en plein essor.
OFFICIEL - Le successeur d’Aubameyang à l’OM est connu
- AFP
Aubameyang perd son trône provisoirement
Jusqu’ici, Pierre-Emerick Aubameyang restait une référence. Le Gabonais demeurait le seul joueur de Roberto De Zerbi à avoir enchaîné deux distinctions de joueur du mois depuis le début de l’exercice. Une régularité saluée par le public du Vélodrome.
Mais le football avance vite. Et décembre a rebattu les cartes. Pour la première fois cette saison, Aubameyang laisse sa place, cédant le flambeau à un coéquipier en pleine réussite.
- AFP
Greenwood décisif sur tous les tableaux
Sur les trois dernières rencontres de l’OM, Mason Greenwood a marqué les esprits. Face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions (2-3), contre l’AS Monaco en Ligue 1 (1-0), puis devant Bourg-en-Bresse en Coupe de France (0-6), l’attaquant anglais a pesé à chaque sortie.
Bilan chiffré : quatre buts en trois matchs. Une efficacité nette. Une présence constante dans les moments clés. Le numéro 10 marseillais a su répondre aux attentes, aussi bien sur la scène européenne qu’en championnat et en coupe nationale.
- Getty Images
Un trophée officialisé la veille de Noël
Cette série a trouvé sa récompense. En ce jour de réveillon, l’Olympique de Marseille a confirmé la nouvelle. Sur son compte X, le club a diffusé une vidéo célébrant Mason Greenwood comme le MVP du mois de décembre.
Une première distinction individuelle pour l’Anglais sous le maillot olympien cette saison. Un signal fort, aussi, sur la confiance accordée par le staff et les supporters.
- AFP
Une succession symbolique à l’OM
Mason Greenwood succède ainsi à Pierre-Emerick Aubameyang, récompensé en novembre. Avant lui, le trophée avait circulé entre Robinio Vaz en octobre, Geronimo Rulli en septembre, puis Aubameyang déjà en août.
Cette rotation reflète une saison marseillaise rythmée par plusieurs individualités. Mais en décembre, un nom s’impose clairement. Celui de Mason Greenwood, désormais installé comme un homme fort de l’attaque phocéenne.