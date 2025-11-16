Après des semaines de suspense et de spéculations, la Confédération Africaine de Football a levé le voile sur les finalistes des distinctions individuelles de l’année. Les trophées du meilleur joueur, du meilleur gardien, du meilleur jeune et du meilleur entraîneur ont été annoncés ce dimanche, révélant des choix qui confirment les performances marquantes du football africain. L’heure est désormais aux pronostics et aux débats avant la remise des prix.
OFFICIEL - La CAF dévoile les finalistes pour le Ballon d'Or africain
- AFP
Hakimi en lutte avec Salah et Osimhen pour le Ballon d’Or africain
Dans la catégorie du meilleur joueur africain, la CAF a choisi trois finalistes. Grand favori, Achraf Hakimi figure logiquement dans la liste grâce à ses performances exceptionnelles au PSG et en sélection marocaine. L’Égyptien Mohamed Salah est également présent, poursuivant sa série de saisons remarquables avec Liverpool. Pour compléter ce trio, le Nigérian Victor Osimhen, auteur d’une saison impressionnante avec Galatasaray et en lice pour les barrages du Mondial 2026, a été retenu.
La CAF a ainsi mis en avant des joueurs qui incarnent à la fois régularité et impact international. Ces choix confirment la volonté de l’instance africaine de récompenser l’excellence sur les terrains européens et continentaux lors des CAF Awards.
- AFP
Les finalistes pour le meilleur gardien africain
La CAF n’a pas seulement communiqué sur le trophée du meilleur joueur. Pour le prix du meilleur gardien, deux Marocains et un Sud-Africain se partagent la sélection. Yassine Bounou, héros avec Al-Hilal lors du Mondial des Clubs, est logiquement présent. Munir El Kajoui, gardien du RS Berkane et récent champion de Botola, complète la présence marocaine.
La CAF a également retenu le Sud-Africain Ronwen Williams de Mamelodi Sundowns, vainqueur de la dernière édition de la ligue nationale et champion en titre de cette catégorie. Cette sélection démontre l’importance accordée par la CAF à la performance constante et à l’impact décisif des gardiens sur les résultats de leurs équipes.
- AFP
Les jeunes talents et entraîneurs à l’honneur pour les CAF Awards 2025
L’instance dirigeante du football africain a également mis en lumière les jeunes talents africains. Othmane Maama, auteur d’une Coupe du Monde U20 exceptionnelle, figure comme favori. À ses côtés, son jeune compatriote, Abdellah Ouazane de l’Ajax Amsterdam (16 ans) et le Sud-Africain Tylon Smith de QPR complètent la liste des finalistes. Ces sélections confirment l’attention portée par la CAF au développement des jeunes joueurs et à leur impact précoce sur le football africain.
Enfin, le trophée du meilleur entraîneur met en avant le rôle crucial du management. Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, figure pour ses 17 victoires consécutives, record historique sur le continent. Mohamed Ouahbi, entraîneur de l’équipe U20 du Maroc, et Bubista, sélectionneur du Cap-Vert ayant décroché une qualification historique pour le Mondial 2026, complètent le trio. La CAF souligne ainsi l’importance des entraîneurs dans la réussite du football africain, tant au niveau senior que jeunesse, et leur influence sur le rayonnement international des nations africaines.