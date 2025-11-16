OFFICIEL - La CAF dévoile les finalistes pour le Ballon d'Or africain

Dans la catégorie du meilleur joueur africain, la CAF a choisi trois finalistes. Grand favori, Achraf Hakimi figure logiquement dans la liste grâce à ses performances exceptionnelles au PSG et en sélection marocaine. L’Égyptien Mohamed Salah est également présent, poursuivant sa série de saisons remarquables avec Liverpool. Pour compléter ce trio, le Nigérian Victor Osimhen, auteur d’une saison impressionnante avec Galatasaray et en lice pour les barrages du Mondial 2026, a été retenu.

La CAF a ainsi mis en avant des joueurs qui incarnent à la fois régularité et impact international. Ces choix confirment la volonté de l’instance africaine de récompenser l’excellence sur les terrains européens et continentaux lors des CAF Awards.