Quand vous êtes-vous rendu compte pour la première fois que Lamine Yamal était spécial ?

Était-ce lorsqu’il a fait ses débuts avec Barcelone à 15 ans en avril 2023, devenant le plus jeune joueur à apparaître pour le géant espagnol depuis plus d’un siècle ? Ou bien lorsqu’il a fait vivre un enfer à Tottenham lors d’un match de pré-saison quelques mois plus tard, ce qui a conduit à sa promotion définitive dans l’équipe première du Barça ?

Était-ce lorsqu’il a été élu Homme du match après avoir brillé contre Villarreal, pour seulement sa deuxième titularisation en Liga ? Ou bien lorsqu’il a inscrit un but splendide pour ses débuts avec l’Espagne en septembre 2023, devenant ainsi le plus jeune joueur et le plus jeune buteur de l’histoire de la Roja le même soir ? Et quand il est devenu, un mois plus tard, le plus jeune joueur à débuter un match de Ligue des champions ?

Était-ce plus tard dans la semaine, lorsque Yamal est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga ? Ou quatre mois plus tard, quand il est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé dans l’élite espagnole, lors d’une prestation éblouissante contre Grenade ?

Peut-être était-ce lorsqu’il s’est présenté à l’Euro 2024 après avoir dû glisser ses devoirs dans ses bagages, avant de faire vivre un calvaire à certains des meilleurs arrière-droits du continent ? Ou seulement lorsqu’il a marqué l’un des plus beaux buts du tournoi pour débloquer la situation contre la France en demi-finale, devenant au passage le plus jeune buteur de l’histoire de la compétition ? Était-ce quand il a soulevé le trophée de l’Euro, devenant alors le plus jeune joueur à remporter un grand tournoi international ?

Le déclic a-t-il eu lieu quand Yamal est devenu le plus jeune joueur jamais nommé pour le Ballon d’Or ? Sinon, a-t-il fallu attendre sa masterclass en Ligue des champions contre Benfica en mars 2025 ? Ou faisiez-vous partie de ceux qui ne se sont laissés emporter par l’engouement qu’après avoir mis Federico Dimarco en pièces lors de l’épique demi-finale entre le Barça et l’Inter ?

Même s’il vous a fallu attendre que Yamal scelle le titre de Liga 2024-2025 avec une nouvelle prestation décisive contre les voisins de l’Espanyol, ou qu’il termine deuxième du vote du Ballon d’Or plus tard dans l’année, au bout du compte, chaque fan de football s’est habitué à l’idée que le meilleur joueur du monde pourrait bien être un jeune de 18 ans venu de Catalogne.

De ses bains de bébé donnés par Lionel Messi au moment où il s’apprête à ravir encore davantage les supporters du monde entier lors de sa première Coupe du monde, l’ère Yamal est arrivée. Peut-être le plus grand footballeur adolescent que le jeu ait jamais connu, votre n°1 NXGN 2026, et désormais triple lauréat : Lamine Yamal.