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Tom Maston

NXGN 2026 : Les 50 plus grands prodiges du football mondial

Les listes annuelles NXGN sont de retour pour 2026, alors que GOAL classe les meilleurs talents adolescents du football mondial, masculin et féminin, en sacrant des lauréats qui suivront les traces de Jude Bellingham, Rodrygo, Gianluigi Donnarumma et Vicky Lopez en étant reconnus comme les meilleurs jeunes footballeurs de la planète.

Représentant 21 nationalités et des clubs issus de 17 pays différents, la liste masculine NXGN 2026 est véritablement mondiale, avec des internationaux seniors déjà confirmés, des vainqueurs de titres et des noms appelés à illuminer les plus grandes compétitions pendant des décennies.

Sans plus attendre, voici donc la liste NXGN 2026 des 50 meilleurs jeunes talents nés le 1er janvier 2007 ou après...

  • JJ Gabriel NXGN 2026Getty/GOAL

    50JJ Gabriel (Manchester United)

    Manchester United a connu une sorte de crise existentielle concernant son centre de formation durant le passage malheureux de Ruben Amorim à la tête de l’équipe, le Portugais ayant tourné le dos à certains des talents issus du club parmi les plus en vue des Red Devils. Son successeur permanent, toutefois, aurait tout intérêt à ne pas ignorer le potentiel de JJ Gabriel au cours des deux prochaines années.

    Bien qu’il n’ait que 15 ans, l’attaquant Gabriel s’est déjà entraîné à de nombreuses reprises avec l’équipe première de United, après avoir auparavant fréquenté les centres de formation d’Arsenal et de Chelsea en grandissant à Londres. Fils de l’ancien international irlandais Joe O’Cearuill, Gabriel a été surnommé « Kid Messi » lorsqu’une vidéo le montrant en train d’étaler sa technique est devenue virale, et il possède assurément le talent nécessaire pour avoir à Old Trafford un impact similaire à celui qu’a eu, au Camp Nou, le lauréat de huit Ballons d’Or.

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  • Joao Simoes NXGN 2026Getty/GOAL

    49João Simões (Sporting CP)

    Bien que le Sporting CP ne soit probablement jamais en mesure de produire un autre joueur du niveau de Cristiano Ronaldo, le club continue de former de nombreux jeunes talents de qualité qui deviennent soit des titulaires réguliers à Lisbonne, soit s’en vont pour émerger comme des superstars ailleurs. João Simões appartient pour l’instant à la première catégorie, mais il y a des raisons de penser qu’il finira un jour par quitter le nid et rejoindre l’un des clubs les plus riches d’Europe.

    À seulement 19 ans, Simões est devenu cette saison une pièce maîtresse du milieu de terrain du Sporting, l’entraîneur Rui Borges n’hésitant pas à aligner le jeune joueur aussi bien en Liga Portugal qu’en Ligue des champions. Manchester United aurait été signalé comme surveillant Simões, dont les qualités devraient lui permettre de s’épanouir dans un rôle plus reculé, tandis qu’il a fait preuve de leadership en portant le brassard de capitaine du Portugal à plusieurs reprises au niveau des jeunes.

  • Anisio Cabral NXGN 2026Getty/GOAL

    48Anisio Cabral (Benfica)

    Les buteurs « purs » ne sont pas faciles à dénicher, mais Benfica semble en avoir trouvé un si les premiers pas d’Anisio Cabral dans le football senior sont le signe de ce qui l’attend. Le joueur de 18 ans a inscrit deux buts lors de ses trois premières apparitions avec le géant portugais, ce qui a conduit son entraîneur, José Mourinho, à comparer Cabral à l’un des meilleurs attaquants qu’il ait jamais entraînés, Didier Drogba.

    Cabral a également inscrit le but de la victoire pour le Portugal lors de leur sacre à la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2025, son but contre la Suisse en finale étant l’un des sept buts qu’il a marqués durant le tournoi. Le Paris Saint-Germain et Manchester United seraient déjà à l’affût, et Benfica a réagi en offrant à Cabral un nouveau contrat en février, qui a porté sa clause libératoire à 80 millions d’euros (70 M£/94 M$).

  • Joan Martinez NXGN 2026Getty/GOAL

    47Joan Martinez (Real Madrid)

    Le Real Madrid est en train d’opérer une refonte défensive. Si Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Alvaro Carreras sont arrivés l’été dernier, la perte imminente des agents libres Dani Carvajal, Antonio Rudiger et David Alaba signifie qu’il y aura encore des brèches à combler dans l’arrière-garde des Merengues. L’un de ces postes pourrait bien être occupé par le défenseur central formé au club Joan Martinez, autour duquel l’engouement ne cesse de grandir.

    Martinez avait d’abord tapé dans l’œil de Carlo Ancelotti avant de subir une rupture du ligament croisé antérieur lors de la présaison à l’été 2024. L’athlète de 18 ans a depuis fait son retour à la compétition, toutefois, et une ferveur monte autour du Bernabeu pour que Martinez ait la chance de briller. S’il doit patienter, des clubs comme le Borussia Dortmund et Liverpool pourraient intensifier leur intérêt supposé pour l’un des défenseurs les plus prometteurs d’Europe.

  • Jeremy Monga NXGN 2026Getty/GOAL

    46Jeremy Monga (Leicester City)

    Leicester City se trouve actuellement dans une situation périlleuse, les champions d’Angleterre 2016 luttant désormais pour éviter une relégation en troisième division après des années de mauvaise gestion financière au King Power Stadium. Dans ces conditions, les Foxes chercheront probablement à lever des fonds cet été, quelle que soit la division dans laquelle ils évoluent, ce qui signifie que Jeremy Monga pourrait bien être sur le départ, très probablement vers une puissance de Premier League.

    L’un des trois seuls joueurs de 15 ans à avoir joué en Premier League après avoir fait ses débuts en avril 2025, l’ailier a depuis battu d’innombrables records, notamment en devenant le plus jeune buteur de l’histoire du Championship seulement cinq semaines après son 16e anniversaire, dépassant une marque précédemment établie par Jude Bellingham. Manchester City, Chelsea, Manchester United et d’autres seraient de grands admirateurs de Monga, et ce ne devrait être qu’une question de temps avant qu’il ne rejoue au plus haut niveau.

  • Oskar Pietuszewski NXGN 2026Getty/GOAL

    45Oskar Pietuszewski (Porto)

    Alors que Robert Lewandowski se rapproche toujours davantage de la retraite, le football polonais réclame à grands cris un nouveau héros. Voici Oskar Pietuszewski, qui figurait déjà sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens avant même son départ canon sous les couleurs de Porto, après son transfert de 10 M€ (8,6 M£/11,5 M$) en janvier. Issu du centre de formation du Jagiellonia Białystok, Pietuszewski avait été associé à Arsenal, Manchester City et au Bayern Munich avant de rallier le Portugal.

    L'ailier de 17 ans a montré pourquoi il était si convoité en marquant et en délivrant plusieurs passes décisives en Liga Portugal, notamment grâce à un superbe but en solitaire lors du choc décisif de mars contre Benfica. Liverpool et Chelsea seraient également en train de rejoindre la liste des clubs souhaitant recruter Pietuszewski — qui a reçu sa première convocation en sélection la semaine dernière — lorsqu'il quittera finalement le Dragão.

  • Samuele Inacio NXGN 2026Getty/GOAL

    44Samuele Inacio (Borussia Dortmund)

    Lorsque le Borussia Dortmund a affronté l’Atalanta lors du tour de barrage de la Ligue des champions de cette saison, il n’y avait aucune affection entre les deux clubs. Nous ne parlons toutefois pas de ce qui s’est passé sur le terrain, mais plutôt dans les salles de réunion respectives, puisque les traditionnels déjeuners d’avant-match des dirigeants ont été annulés en raison du différend persistant concernant la décision du BVB de recruter Samuele Inacio en 2024.

    Dortmund a devancé des clubs comme Manchester City et le Bayern Munich pour arracher Inacio à Bergame, dans une opération qu’Atalanta estime avoir enfreint les règles de la FIFA, et l’on comprend aisément pourquoi le club italien était si contrarié de perdre ce milieu offensif de 17 ans. Fils de l’ancien attaquant de l’Atalanta et de Naples, Pia, Inacio a remporté le Soulier d’or après avoir inscrit cinq buts pour l’Italie lors du Championnat d’Europe U17 2025, tandis que le directeur sportif de Dortmund a qualifié Inacio de joueur ayant « le profil complet », après une jeunesse durant laquelle il idolâtrait Kevin De Bruyne et Neymar, dont il cherche désormais à reproduire les meilleures qualités.

  • Dastan Satpaev NXGN 2026Getty/GOAL

    43Dastan Satpaev (Kairat Almaty)

    La liste des plus grands footballeurs kazakhs de tous les temps ne vient pas spontanément à l’esprit de la majorité des fans de football, mais Dastan Satpaev est en passe de faire en sorte qu’au moins un joueur légendaire de son pays soit connu des supporters du monde entier. Révélation au Kairat Almaty, Chelsea a déjà conclu un accord de 4 M€ (3,5 M£/4,7 M$) pour faire venir le jeune de 17 ans à Stamford Bridge cet été.

    Seuls Ansu Fati et Lamine Yamal ont marqué en Ligue des champions à un âge plus jeune que Satpaev, lorsqu’il a ouvert son compteur européen en décembre, tandis qu’il est également à la fois le plus jeune débutant et le plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe nationale du Kazakhstan. Comparé à Sergio Agüero pour son profil physique et sa capacité de finition, il a inscrit 14 buts et délivré sept passes décisives lors de la saison kazakhe 2025, et l’on se demande avec enthousiasme comment il gérera le saut de niveau lorsqu’il rejoindra les rangs de BlueCo.

  • Alvaro Montoro NXGN 2026Getty/GOAL

    42Alvaro Montoro (Botafogo)

    Vélez Sarsfield est l’un des clubs argentins les plus productifs en matière de formation de jeunes talents au cours des deux dernières décennies, même si son dernier produit a franchi le pas audacieux de développer sa carrière ailleurs en Amérique du Sud plutôt que de partir directement en Europe. Le FC Barcelone et le Borussia Dortmund avaient manifesté leur intérêt pour Alvaro Montoro avant qu’il n’opte pour une signature chez les alors champions du Brésil, Botafogo, dans le cadre d’un transfert de 9 M$ (6,7 M£) en juin, et jusqu’ici, cela réussit au joueur de 18 ans.

    Capable d’évoluer sur un côté ou en tant que numéro 10, Montoro a eu son plus grand impact avec Vélez en Copa Libertadores, mais il s’est adapté à la vie en Serie A brésilienne avec une relative facilité, totalisant huit buts et passes décisives cumulés lors de ses 19 premières apparitions dans la compétition nationale.

  • Viktor Dadason NXGN 2026Getty/GOAL

    41Viktor Dadason (FC Copenhague)

    De nos jours, peut-on vraiment dire qu’on essaie si l’on n’a pas au moins tenté de recruter un attaquant au profil scandinave ? Il est certain que les avant-centres ayant appris leur métier au Danemark, en Suède ou en Norvège ont la cote en ce moment, et l’Islandais Viktor Dadason pourrait bien être le prochain issu de cette filière après avoir eu un impact considérable au FC Copenhague, notamment en Ligue des champions.

    Du haut de son impressionnant 1,93 m, les qualités physiques de Dadason lui ont permis de poser de sérieux problèmes aux défenseurs partout en Europe : à 17 ans, il a inscrit trois buts lors de ses six premières apparitions en compétition continentale, dont le but d’ouverture contre Barcelone, qui l’a vu battre un record vieux de 67 ans en devenant le plus jeune joueur à marquer un but en compétition européenne au Camp Nou.

  • Thiago Pitarch NXGN 2026Getty/GOAL

    40Thiago Pitarch (Real Madrid)

    Pour que le Real Madrid offre une titularisation à un adolescent formé au club lors d’un match crucial de Ligue des champions, il faut qu’il ait quelque chose de spécial, et Thiago Pitarch semble assurément correspondre à ce profil. Le milieu de terrain a battu le record de Raúl en devenant le plus jeune joueur espagnol à débuter un match à élimination directe dans la compétition reine européenne pour les Merengues lorsqu’il a été aligné face à Manchester City en mars, et il n’a pas détonné.

    Apprécié d’Álvaro Arbeloa depuis son passage à la tête de la Castilla madrilène, Pitarch, 18 ans, a été comparé à Toni Kroos dans certains milieux pour sa capacité à dicter le tempo des rencontres depuis un rôle plus reculé, et les premiers signes laissent penser qu’il pourrait s’imposer comme un élément incontournable du Bernabéu au cours des prochaines années.

  • Cavan Sullivan NXGN 2026Getty/GOAL

    39Cavan Sullivan (Union de Philadelphie)

    À l’approche de la saison 2025 de MLS, on s’attendait à ce que Cavan Sullivan, peut-être le jeune joueur le plus talentueux à avoir jamais émergé du football américain, soit sur le point de réaliser une saison de révélation. Ainsi, le fait qu’il n’ait disputé que 11 matches de championnat avec le Philadelphia Union, dont un seul en tant que titulaire, a constitué une grande déception pour les supporters qui espèrent que Sullivan puisse devenir non seulement une star du soccer américain, mais aussi un véritable phénomène mondial.

    Il faut se rappeler que Sullivan n’a encore que 16 ans, et la pression exercée sur le milieu de terrain après qu’il a conclu un accord pour rejoindre Manchester City à l’été 2027 est sans aucun doute considérable pour l’adolescent. Assurément, Sullivan a la capacité de faire enfin de la MLS son terrain de jeu au cours des neuf prochains mois, et il y a encore peu de raisons de croire qu’il ne deviendra pas un nom connu dans le monde entier au cours de la prochaine décennie.

  • Karim Coulibaly NXGN 2026Getty/GOAL

    38Karim Coulibaly (Werder Brême)

    Le Werder Brême ne réalise pas une bonne saison en Bundesliga, la relégation étant une réelle possibilité pour un club qui n’a passé qu’une seule saison en dehors de l’élite allemande depuis 1981. Les supporters du Weserstadion ont toutefois pu se réjouir de l’éclosion d’une nouvelle jeune star en la personne du défenseur central Karim Coulibaly.

    Hormis une suspension et une blessure récente, Coulibaly, 18 ans, a débuté chaque match du Werder depuis ses grands débuts, marqués par une égalisation tardive contre le Bayer Leverkusen en août, les performances de l’international allemand chez les jeunes lui valant l’intérêt de clubs en Angleterre, en Italie et au Portugal, ainsi que de ceux situés plus haut dans le classement de la Bundesliga.

  • Chris Rigg NXGN 2026Getty/GOAL

    37Chris Rigg (Sunderland)

    Sunderland a réussi un superbe retour en Premier League, avec une place en milieu de tableau désormais pratiquement assurée grâce à un mercato intelligent. L’arrivée de nouveaux joueurs comme Granit Xhaka et Noah Sadiki a fait reculer dans la hiérarchie certains des héros de la montée des Black Cats, mais en ce qui concerne Chris Rigg, on croit toujours qu’il peut devenir une star de l’élite plus tôt que tard.

    Deuxième plus jeune joueur de Sunderland et plus jeune buteur de l’histoire du club, le milieu de terrain de 18 ans se distingue par sa vision de passe et son énergie inlassable, ce qui fait de lui un véritable joueur complet, et ce n’est pas un hasard si des clubs comme Manchester United et le Real Madrid se sont intéressés à Rigg par le passé. Attendez-vous à le voir briller de nouveau au Stadium of Light plus tôt que tard.

  • Ian Subiabre NXGN 2026Getty/GOAL

    36Ian Subiabre (River Plate)

    Avec Julián Álvarez, Enzo Fernández et Franco Mastantuono parmi leurs récentes réussites, le centre de formation de River Plate est en pleine réussite depuis quelques années, et on croit réellement que Ian Subiabre sera capable de marcher sur les traces des récents anciens du club argentin.

    Capable d’évoluer en pointe ou sur l’aile droite, le joueur de 19 ans a par le passé été associé à des clubs comme Manchester United, Manchester City et Liverpool, et si Subiabre parvient à conserver la place qu’il a gagnée récemment dans le onze de River, un transfert en Europe ne devrait pas tarder à se concrétiser.

  • Quentin Ndjantou NXGN 2026Getty/GOAL

    35Quentin Ndjantou (Paris Saint-Germain)

    Le Paris Saint-Germain a fait un meilleur travail ces derniers temps lorsqu’il s’agit d’intégrer ses talentueux produits du centre de formation à l’équipe première, Quentin Ndjantou étant l’un des nombreux joueurs formés au club à avoir impressionné chez les champions de Ligue 1 sous la houlette de Luis Enrique.

    Attaquant polyvalent pouvant évoluer en pointe, sur les côtés ou en tant que numéro 10, Ndjantou a passé son enfance à taper dans un ballon dans les rues de la capitale française, ce qui signifie qu’il entretient un lien plus fort que la plupart avec l’un des plus grands clubs d’Europe. Le joueur de 18 ans a fait ses débuts chez les seniors plus tôt cette saison et a même inscrit son premier but en décembre, bien qu’il soit actuellement sur la touche après avoir subi une opération aux ischio-jambiers.

  • Vasilije Kostov NXGN 2026Getty/GOAL

    34Vasilije Kostov (Étoile rouge de Belgrade)

    À la même époque l’an dernier, Vasilije Kostov attendait encore de faire ses débuts avec l’Étoile rouge de Belgrade, bien qu’il ait été l’un des éléments les plus en vue de leur académie depuis son arrivée à l’âge de sept ans. Douze mois plus tard, Kostov fait tourner les têtes partout en Europe grâce à des performances qui lui ont déjà permis d’obtenir sa première sélection avec la Serbie chez les seniors au niveau international.

    Arsenal, le Bayern Munich et Barcelone figurent parmi les clubs qui suivent de près la progression du joueur de 17 ans au cours d’une saison où Kostov a déjà atteint la barre des dix buts, et semble bien parti pour en faire autant en matière de passes décisives. Surnommé le « Barella des Balkans » et le « Pedri serbe », Kostov évolue généralement un peu plus haut sur le terrain que le milieu de terrain de l’Inter ou celui de Barcelone, mais il possède assurément la même classe et la même vision de la passe lorsqu’il a le ballon dans les pieds.

  • Kerim Alajbegovic NXGN 2026Getty/GOAL

    33Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzbourg)

    Après deux saisons consécutives à passer à côté dans la course au titre en Bundesliga autrichienne, le Red Bull Salzbourg est de retour en excellente position pour reprendre sa couronne cette fois-ci, en grande partie grâce à la forme de l’ailier Karim Alajbegovic. Recruté en provenance du Bayer Leverkusen l’été dernier, le joueur de 18 ans a déjà atteint la barre des deux chiffres en termes de buts toutes compétitions confondues, tout en livrant des prestations remarquées.

    Manchester United et Chelsea, entre autres, auraient manifesté un intérêt pour Alajbegovic, qui compte déjà six sélections avec la Bosnie-Herzégovine, devenant en septembre à la fois le plus jeune débutant et le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection.

  • Sean Steur NXGN 2026Getty/GOAL

    32Sean Steur (Ajax)

    Les choses ne se sont pas bien passées pour l’Ajax ces dernières années. Entre des matchs interrompus en raison de violences de supporters et leur traumatisant effondrement dans la course au titre en 2025, les géants néerlandais semblent encore à des années-lumière de redevenir une force européenne de sitôt. Les supporters d’Amsterdam peuvent toutefois se consoler en sachant qu’il continue d’émerger beaucoup de talent du célèbre centre de formation du club, à l’image du nouveau dynamo du milieu de terrain Sean Steur.

    Après avoir fait ses débuts la saison dernière, Steur, 18 ans, est devenu un titulaire régulier durant la seconde moitié de la campagne en cours, après avoir reçu des éloges particuliers pour sa prestation autoritaire face au rival Feyenoord en décembre. Des clubs de Premier League et de Bundesliga ont manifesté de l’intérêt pour lui, mais Steur a ravi les supporters de l’Ajax en signant en janvier un nouveau contrat qui le lie au club jusqu’en 2028.

  • Andrija Maksimovic NXGN 2026Getty/GOAL

    31Andrija Maksimović (RB Leipzig)

    Andrija Maksimovic ne manque pas de confiance. Avant la rencontre de l’Étoile Rouge de Belgrade avec Barcelone en Ligue des champions la saison dernière, l’adolescent serbe a affirmé qu’il était meilleur que l’autre prodige Lamine Yamal et, même si cela relevait peut-être de la pensée magique, Maksimovic possède assurément les qualités pour devenir un joueur capable de partager la scène avec la lumière la plus éclatante de l’Espagne.

    Comparé à Lionel Messi durant son enfance, Maksimovic a battu d’innombrables records à l’Étoile Rouge, notamment en devenant le plus jeune buteur de l’histoire du Derby éternel contre le Partizan et le plus jeune joueur à représenter la Serbie lors d’un match officiel. Le joueur de 18 ans a ensuite rejoint le RB Leipzig à l’été 2025 après l’intérêt antérieur de Liverpool et du PSG et, s’il n’a pas encore marqué les esprits en Bundesliga, le milieu offensif a encore le temps pour lui.

  • Mateus Mane NXGN 2026Getty/GOAL

    30Mateus Mane (Wolves)

    Malgré leur récent regain de forme, il est toujours extrêmement probable que les Wolves se dirigent vers le Championship à la fin de cette saison. Un membre de leur effectif qui mérite de rester un joueur de Premier League et qui pourrait donc être contraint de quitter Molineux, toutefois, est le jeune attaquant Mateus Mane.

    Le joueur de 18 ans a impressionné les observateurs par son courage et son style direct depuis qu’il s’est imposé dans l’équipe type privilégiée par Rob Edwards autour du tournant de l’année, suscitant un intérêt rapporté de la part de Manchester United et de Liverpool, entre autres. Sur le plan international, par ailleurs, il semble que le Portugal soit en passe de devancer l’Angleterre après la convocation de Mane en équipe U21 ce mois-ci.

  • Nathan De Cat NXGN 2026Getty/GOAL

    29Nathan De Cat (Anderlecht)

    La fameuse « génération dorée » de la Belgique est peut-être en fin de parcours, mais les Diables Rouges disposent encore d’un grand nombre de joueurs talentueux parmi lesquels choisir, dont l’un des plus jeunes, Nathan De Cat. Surnommé « le Busquets belge » dans certains milieux, De Cat a été presque omniprésent au milieu de terrain d’Anderlecht cette saison, malgré ses 17 ans seulement.

    Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et Tottenham font partie de ceux qui ont été impressionnés par la discipline de De Cat, sa qualité de dribble et ses rares éclairs de créativité, et il ne serait pas surprenant non plus qu’il participe à la Coupe du monde cet été, après avoir reçu une première convocation de Rudi Garcia pour leurs prochains matches amicaux.

  • Tylel Tati NXGN 2026Getty/GOAL

    28Tylel Tati (Nantes)

    Tylel Tati n’avait encore jamais disputé le moindre match avec l’équipe première avant la journée d’ouverture de la saison de Ligue 1, mais depuis ses débuts avec Nantes contre le PSG en août, il a rarement quitté le onze de départ et a fait l’objet d’une offre de 30 M€ de Chelsea à la fin du mercato d’hiver, tant les Blues étaient pressés de faire venir à Stamford Bridge l’un des jeunes défenseurs centraux les plus talentueux d’Europe.

    Il existe assurément une liste croissante de clubs faisant la queue pour tenter de recruter Tati, 18 ans, dont Manchester United, le PSG et le Real Madrid. Ses excellentes qualités physiques et son aisance balle au pied, héritée de son passé de milieu de terrain, le désignent comme une future star potentielle.

  • Kennet Eichhorn NXGN 2026Getty/GOAL

    27Kennet Eichhorn (Hertha Berlin)

    Avoir le gratin des clubs européens faisant la queue pour vous recruter alors que vous évoluez en deuxième division du football allemand n’est pas une situation normale, mais Kennet Eichhorn n’est pas un footballeur normal. Plus jeune joueur de l’histoire à avoir disputé la 2. Bundesliga, Eichhorn a reçu des critiques dithyrambiques au fil de la saison bien qu’il n’ait que 16 ans.

    Le plus jeune buteur de l’histoire du Hertha Berlin a également battu en décembre le record de Jude Bellingham en devenant le plus jeune joueur à marquer en DFB-Pokal, tandis que des comparaisons ont été faites avec Toni Kroos alors que l’Allemagne cherche à voir émerger son prochain grand milieu de terrain. Le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester United et Arsenal ne sont que quelques-uns des clubs qui préparent des offensives pour Eichhorn, avec l’objectif de mettre la main sur une véritable pépite.

  • Mikey Moore NXGN 2026Getty/GOAL

    26Mikey Moore (Tottenham - prêté aux Rangers)

    « Je pensais qu’on avait Neymar sur l’aile gauche ! » — c’était l’évaluation de James Maddison de la performance de Mikey Moore pour Tottenham lors de leur victoire en Ligue Europa contre l’AZ Alkmaar en octobre 2024. Le milieu de terrain anglais avait été tellement impressionné par l’intrépidité, la technique et la créativité de l’attaquant adolescent. Ce dont les Spurs auraient bien pu avoir besoin cette saison, alors que Moore est actuellement prêté aux Rangers, où il a réalisé une campagne qui a attiré l’œil malgré quelques turbulences à Ibrox.

    Le joueur de 18 ans détient encore plusieurs records, notamment ceux du plus jeune joueur de Premier League de l’histoire des Spurs et du plus jeune Anglais à marquer dans une grande compétition européenne, et les fidèles du nord de Londres espèrent que Moore sera intégré dans le onze au retour de Glasgow, quelle que soit la division dans laquelle Tottenham évoluera la saison prochaine.

  • Charalampos Kostoulas NXGN 2026Getty/GOAL

    25Charalampos Kostoulas (Brighton)

    Compte tenu de la réputation que Brighton s’est forgée depuis son arrivée en Premier League pour dénicher des joueurs talentueux sur des marchés relativement inexploités, la signature de jeunes inconnus s’accompagne presque toujours d’une attention particulière. Et lorsqu’ils déboursent près de 30 millions de livres (40,6 millions de dollars) pour le faire, comme ils l’ont fait avec Charalampos Kostoulas l’été dernier, cette curiosité s’intensifie encore davantage.

    Recruté par les Seagulls après avoir marqué sept buts pour l’Olympiacos lors de sa première saison avec l’équipe première, l’attaquant Kostoulas, âgé de 18 ans, a montré des éclairs de sa qualité depuis son arrivée en Premier League, notamment lorsqu’il a inscrit un superbe retourné acrobatique contre Bournemouth en janvier. Doté d’un instinct de buteur que certains ont comparé à celui du grand Gabriel Batistuta, Kostoulas devrait continuer à produire des moments magiques à mesure qu’il s’installe sur la côte sud de l’Angleterre.

  • Josh King NXGN 2026Getty/GOAL

    24Josh King (Fulham)

    On attendait beaucoup de Josh King à Fulham en début de saison, mais même certains habitués de Craven Cottage ont dû être stupéfaits de voir Marco Silva confier au milieu formé au club une place de titulaire lors de 11 des 13 premiers matches de Premier League de son équipe cette saison. King, toutefois, méritait une telle confiance après avoir prouvé, sur les bords de la Tamise, qu’il était prêt pour l’équipe première.

    À 19 ans, il est capable d’évoluer soit en meneur de jeu en retrait, soit en milieu box-to-box, soit en créateur plus avancé derrière l’attaquant (il porte le n°24 car c’est la somme des numéros 6, 8 et 10) et, même si King a perdu un peu en régularité durant la seconde moitié de sa première saison complète au sein du groupe professionnel dans l’ouest de Londres, il est largement considéré comme un futur international anglais en puissance.

  • Robinio Vaz NXGN 2026Getty/GOAL

    23Robinio Vaz (Rome)

    Tous les attaquants adolescents ne réussissent pas immédiatement lorsqu’ils sont promus chez les seniors, mais pour Robinio Vaz, le passage en Ligue 1 s’est extrêmement bien déroulé : il a inscrit quatre buts pour Marseille lors de la première moitié de la saison, tout en mettant en avant sa vitesse fulgurante pour prendre la profondeur dans le dos des défenses du championnat de France.

    La forme de Vaz a convaincu la Roma de débourser 25 M€ (21,7 M£/29 M$) pour attirer le joueur de 19 ans dans la capitale italienne en janvier, en devançant des clubs de Premier League. Et après avoir marqué son premier but pour les Giallorossi lors d’une victoire 1-0 contre Lecce dimanche, il semble désormais en passe d’avoir un impact similaire en Serie A à celui qu’il a eu dans son club formateur.

  • Francesco Camarda NXGN 2026Getty/GOAL

    22Francesco Camarda (AC Milan - prêt à Lecce)

    Devenu le plus jeune joueur à apparaître en Serie A en faisant ses débuts avec l’AC Milan à l’âge de 15 ans, Francesco Camarda a été une véritable machine à buts au sein de l’académie des Rossoneri, tandis que ses prestations, couronnées par le titre de Joueur du Tournoi, lors du triomphe de l’Italie à l’Euro U17 en 2024, laissaient penser qu’il serait aussi l’un des futurs visages de la Nazionale.

    Les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu pour Camarda au cours des 12 derniers mois : aujourd’hui âgé de 18 ans, il est actuellement prêté à Lecce, où il a eu du mal à exercer un impact marqué au sein d’une équipe qui lutte pour sa survie en première division italienne. Malgré cela, compte tenu de ses qualités naturelles de finisseur et avec Zlatan Ibrahimović comme mentor, Camarda est toujours attendu au tournant à San Siro, alors qu’il continue d’apprendre son métier au plus haut niveau.

  • Jorthy Mokio NXGN 2026Getty/GOAL

    21Jorthy Mokio (Ajax)

    Peu d’adolescents seraient capables de repousser les avances de Barcelone, mais c’est exactement ce qu’a fait Jorthy Mokio peu après s’être imposé dans l’équipe première de La Gantoise, puisqu’il a finalement signé à l’Ajax à l’été 2024. Le milieu longiligne, qui peut aussi dépanner au poste d’arrière gauche, ne s’est pas retourné depuis, devenant le plus jeune joueur non néerlandais de l’histoire à disputer un match avec le géant d’Amsterdam.

    Seul Clarence Seedorf a déjà été titularisé avec l’Ajax à un âge plus jeune que celui de Mokio lorsqu’il a effectué ses débuts officiels, tandis que les performances du joueur de 18 ans dans la capitale néerlandaise lui ont déjà valu sa première sélection avec l’équipe A de Belgique. Certains estiment que l’avenir de Mokio pourrait finalement se situer dans l’axe de la défense, et ce repositionnement pourrait intervenir au sein d’un effectif de Premier League, plusieurs clubs anglais étant réputés suivre de près son évolution.

  • Kendry Paez NXGN 2026Getty/GOAL

    20Kendry Paez (Chelsea - prêt à River Plate)

    Lorsque Chelsea a accepté de payer jusqu’à 17 M£ (21 M$) pour recruter le meneur de jeu d’Independiente del Valle Kendry Paez à l’été 2023, on s’attendait à ce qu’au moment de son arrivée à Stamford Bridge deux ans plus tard, il soit prêt pour l’équipe première des Blues. Et même si ce plan ne s’est pas déroulé comme espéré, il ne fait aucun doute que Paez reste l’un des milieux offensifs les plus naturellement doués à avoir émergé d’Amérique du Sud ces dernières années.

    Le joueur de 18 ans a été envoyé en prêt au club partenaire de Chelsea, Strasbourg, au début de la saison en cours et a bien démarré en France, avant de voir son séjour écourté prématurément par quelques ajustements de BlueCo, ce qui signifiait qu’il n’y avait plus de place pour lui dans l’effectif. Paez a ensuite rejoint River Plate en prêt, mais sa progression a été freinée par une blessure à l’épaule qui met en doute la participation, cet été, du plus jeune buteur de l’histoire des qualifications sud-américaines à la Coupe du monde, avec l’Équateur.

  • Mohamed Kader Meite NXGN 2026Getty/GOAL

    19Mohamed Kader Meite (Al-Hilal)

    Si la signature de divers vétérans par des clubs saoudiens au cours des trois dernières années a fait les gros titres, les plus grands clubs du Moyen-Orient sont également désireux d’ajouter à leurs rangs de jeunes talents, afin de faire en sorte que la Pro League soit autant reconnue pour le développement de joueurs qu’elle l’est devenue pour dépenser des sommes considérables sur des vedettes connues de tous. Rien ne l’a mieux illustré qu’Al-Hilal, qui a déboursé 30 M€ (26 M£/35,3 M$) pour recruter Mohamed Kader Meite en provenance de Rennes en janvier.

    Issu du même système de formation que des joueurs comme Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga et Désiré Doué, Meite était fortement lié à Manchester United avant son départ pour l’Arabie saoudite, après avoir inscrit cinq buts en Ligue 1 lors de ses 12 premiers mois au sein du groupe professionnel. Grand, puissant et doté d’une capacité de finition infaillible, ce joueur de 18 ans pourrait changer la donne pour le football domestique saoudien s’il parvient à concrétiser son immense potentiel.

  • Dro Fernandez NXGN 2026Getty/GOAL

    18Dro Fernandez (Paris Saint-Germain)

    Ces cinq dernières années, Barcelone a essentiellement été maintenu à flot par les produits de son centre de formation ; ainsi, lorsqu’un joueur choisit de partir — et pour moins que sa valeur de marché — l’angoisse en Catalogne est compréhensible. Le départ de Dro Fernandez en janvier a laissé le président du Barça, Joan Laporta, furieux, et à juste titre au vu des éclairs de talent qu’il avait montrés depuis que Hansi Flick lui avait offert ses débuts en septembre.

    La perte des Blaugrana a fait le bonheur du Paris Saint-Germain, les champions de France n’ayant déboursé que 8 M€ (7 M£/9,3 M$) pour faire venir Dro au Parc des Princes, et le joueur de 18 ans a immédiatement commencé à gagner la confiance de Luis Enrique. Capable d’évoluer en milieu offensif ou un peu plus bas, le nom d’Andrés Iniesta a été évoqué comme une comparaison potentielle pour Dro au sein de La Masia à mesure qu’il gravissait les échelons du Barça, tant son talent est grand.

  • Marc Bernal NXGN 2026Getty/GOAL

    17Marc Bernal (Barcelone)

    Si Pedri et Gavi doivent devenir la version du FC Barcelone moderne de Xavi et d’Andrés Iniesta, alors ils vont avoir besoin d’une figure à la Sergio Busquets à leurs côtés afin de s’assurer qu’on leur laisse la liberté de s’épanouir. C’est là qu’intervient Marc Bernal, l’ailier de 18 ans s’étant remis d’une grave blessure au genou qui a ruiné sa saison 2024-25 pour s’imposer à nouveau dans le onze barcelonais.

    Bernal a été immédiatement intégré à l’équipe de Hansi Flick lorsque l’Allemand a pris les rênes en Catalogne, avant de subir une rupture du ligament croisé antérieur après seulement trois apparitions, et il lui a fallu plus d’un an pour être pleinement prêt à réintégrer l’équipe. Il s’est désormais solidement réinstallé au Camp Nou et a même montré, depuis le début de l’année, un certain sens du but, en plus de son intelligence de jeu hors pair, de son assurance balle au pied et de son impressionnant volume de jeu.

  • Gilberto Mora NXGN 2026Getty/GOAL

    16Gilberto Mora (Club Tijuana)

    Alors que le Mexique se prépare à coorganiser la Coupe du monde 2026, le pays est à la recherche d’un nouveau héros du football capable de porter El Tri au cours de la prochaine décennie environ. Une forte pression s’est par conséquent exercée sur Gilberto Mora après des débuts records, tant en club qu’en sélection.

    Mora n’avait que 15 ans lorsqu’il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga MX en ouvrant son compteur avec le Club Tijuana, tandis que le joueur, aujourd’hui âgé de 17 ans, détient également le record du plus jeune débutant de l’histoire de l’équipe nationale mexicaine et celui du plus jeune joueur à remporter un grand trophée international, battant le record de Lamine Yamal lorsqu’il a soulevé la Gold Cup de la CONCACAF en 2025. Barcelone, le Real Madrid et les meilleurs clubs de Premier League suivent donc de près le « Pedri mexicain ».

  • Rio Ngumoha NXGN 2026Getty/GOAL

    15Rio Ngumoha (Liverpool)

    La saison de Liverpool ne s’est pas déroulée comme prévu, les champions de Premier League bientôt détrônés luttant simplement pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Un point positif, toutefois, a été l’éclosion de Rio Ngumoha, même si Arne Slot n’a pas accordé à l’ailier intrépide autant de minutes que la majorité des supporters des Reds l’auraient souhaité.

    Ngumoha a confirmé une pré-saison électrique en inscrivant en août un but victorieux spectaculaire dans le temps additionnel contre Newcastle, devenant au passage le plus jeune buteur de l’histoire de Liverpool, et le joueur de 17 ans a impressionné à chaque fois qu’il est entré en jeu depuis. Recruté au sein de l’académie de Chelsea à l’été 2024, la perte des Blues semble être le gain du club d’Anfield.

  • Konstantinos Karetsas NXGN 2026Getty/GOAL

    14Konstantinos Karetsas (Genk)

    L’élite belge se forge une solide réputation pour développer des talents de premier plan, et il n’y en a peut-être pas de meilleur actuellement en Jupiler League que le meneur de jeu de Genk, Konstantinos Karetsas. Le joueur de 18 ans est en passe d’atteindre 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, alors qu’il est comparé à Martin Ødegaard.

    Chelsea, Manchester City et Arsenal ont tous été associés à Karetsas au cours des 12 derniers mois, et une montée dans la hiérarchie semble presque certaine cet été pour le plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe nationale de Grèce, un record que Karetsas a battu après avoir changé d’allégeance en quittant le pays de sa naissance, la Belgique, en 2025.

  • Ibrahim Mbaye NXGN 2026Getty/GOAL

    13Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain)

    La saison d’Ibrahim Mbaye a été un véritable tourbillon. N’ayant jamais disputé le moindre match avec l’équipe première avant cet exercice, l’attaquant a été propulsé dans le onze du PSG lors de la journée d’ouverture de la saison de Ligue 1, devenant au passage le plus jeune titulaire de l’histoire du club, et il n’a depuis cessé d’être régulièrement utilisé par Luis Enrique, inscrivant son premier but pour les champions de France en décembre.

    International français chez les jeunes, Mbaye a changé d’allégeance pour le Sénégal en novembre et a ensuite joué un rôle important en sortie de banc lors du sacre à la Coupe d’Afrique des Nations, participant à tous les matches sauf un au Maroc. Le joueur de 18 ans, capable d’évoluer sur l’un ou l’autre flanc et qui suscite l’intérêt de clubs de Premier League s’il venait à glisser dans la hiérarchie au Parc des Princes, cherchera désormais à se faire un nom lors de la Coupe du monde cet été.

  • Honest Ahanor NXGN 2026Getty/GOAL

    12Honest Ahanor (Atalanta)

    Le football italien reste dans une période sombre alors qu’il s’apprête, une fois de plus, à jouer avec le feu concernant sa participation à la Coupe du monde, après avoir manqué les deux dernières éditions du tournoi. La clameur en faveur de l’émergence de nouveaux héros a été si forte qu’il n’aurait pas été surprenant que certains supporters aient même entouré le 23 février sur leur calendrier, puisque c’était la date à laquelle le défenseur de l’Atalanta Honest Ahanor a eu 18 ans et pouvait ainsi devenir citoyen italien, étant né de parents nigérians.

    Ahanor a été formé à l’académie du Genoa avant de rejoindre l’Atalanta à l’été 2025 dans le cadre d’un transfert qui pourrait atteindre 20 M€ (17 M£/23 M$) si certaines clauses sont remplies. Jusqu’à présent, il a semblé valoir chaque centime à Bergame grâce à ses prestations assurées, dont beaucoup ont eu lieu en tant que titulaire, tout en ayant également pu démontrer une polyvalence lui permettant d’évoluer en défense centrale, au poste d’arrière gauche ou au milieu de terrain. Arsenal et Manchester City suivraient la progression d’Ahanor avec intérêt.

  • Rodrigo Mora NXGN 2026Getty/GOAL

    11Rodrigo Mora (Porto)

    Rodrigo Mora n’a effectué sa première titularisation avec Porto que tard en décembre 2024, et le voir ensuite inscrire 10 buts et délivrer quatre passes décisives supplémentaires lors de sa première saison en Liga Portugal, tout en n’ayant que 17 ans, a fait de ce milieu offensif une véritable future star. Le club saoudien d’Al-Ittihad l’a manifestement pensé aussi, et il a accepté de payer la clause libératoire de Mora, fixée à 70 M€ (60 M£/81 M$), en août, avant que l’adolescent ne repousse leurs avances.

    Désormais âgé de 18 ans, il a connu une sorte de creux lors de sa deuxième saison, mais sa vivacité de pied et son sang-froid remarquable lui ont tout de même permis de produire, à l’occasion, des éclairs de génie. Le PSG continue donc d’être fortement associé à un transfert de l’un des meilleurs produits du centre de formation de Porto de ces dernières années, tandis qu’une convocation pour la Coupe du monde n’est pas à exclure non plus, après qu’il a été rappelé ce mois-ci dans le groupe de Roberto Martinez pour la première fois depuis la phase finale de la Ligue des nations 2025.

  • Ethan Nwaneri NXGN 2026Getty/GOAL

    10Ethan Nwaneri (Arsenal - prêt à Marseille)

    Seuls Wayne Rooney et Michael Owen ont inscrit davantage de buts avant leur 18e anniversaire, parmi les joueurs de Premier League, que les huit qu’Ethan Nwaneri a réussi une fois devenu un habitué de l’équipe première d’Arsenal la saison dernière. Le produit de Hale End a superbement suppléé Bukayo Saka sur le côté droit des Gunners, même si l’on a toujours eu le sentiment que son meilleur poste restait celui d’un milieu plus axial.

    Malheureusement pour Nwaneri, les occasions de montrer son talent à l’Emirates Stadium se sont raréfiées cette saison après les arrivées des internationaux anglais Eberechi Eze et Noni Madueke dans l’effectif de Mikel Arteta, en course pour le titre, et il a donc été prêté à Marseille en janvier à la recherche de temps de jeu. Un but pour ses débuts a rappelé à tout le monde pourquoi Nwaneri était devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League, à 15 ans, en septembre 2022, mais un changement d’entraîneur au Vélodrome a fait que son passage en Ligue 1 ne se déroule plus comme prévu non plus.

    Il serait alors facile d’enterrer Nwaneri, mais ce serait passer à côté de l’un des talents adolescents les plus impressionnants apparus dans le football anglais au cours de la dernière décennie. Aujourd’hui âgé de 19 ans, Nwaneri est capable de conduire le ballon tout en résistant à des défenseurs chevronnés avec une relative aisance, tandis que son pied gauche affiche une précision infaillible, que ce soit pour délivrer une passe ou frapper au but. Loué par Arteta pour son sang-froid lors de son éclosion la saison dernière, Nwaneri semble assurément avoir le caractère pour rebondir après la déception de cette saison et marcher dans les pas de Rooney et Owen en devenant une star du football mondial.

  • Geovany Quenda NXGN 2026Getty/GOAL

    9Geovany Quenda (Sporting CP)

    Les supporters de Chelsea se sont habitués à voir leur équipe recruter un jeune ailier prometteur (voire deux ou trois...) pratiquement chaque été depuis le rachat du club par BlueCo-Clearlake, et les fidèles de Stamford Bridge savent déjà qu’un autre joueur de couloir talentueux arrivera en 2026, en la personne de Geovany Quenda.

    Les Blues ont annoncé il y a 12 mois avoir conclu un accord de 40 M€ (34,5 M£/46 M$) pour faire venir le jeune prodige du Sporting CP dans l’ouest de Londres, après la saison révélation de Quenda à Lisbonne, au cours de laquelle il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club, a reçu sa première convocation avec l’équipe A du Portugal et a été élu Jeune Joueur de l’Année en Liga Portugal.

    Les blessures ont quelque peu freiné la progression de Quenda cette saison, et il a passé du temps au centre d’entraînement de Cobham, à Chelsea, durant sa convalescence, tandis qu’il se prépare à entamer sa nouvelle vie en Angleterre. Capable d’évoluer sur l’un ou l’autre côté et doté d’une expérience comme piston en plus de celle d’ailier pur, le joueur de 18 ans aura néanmoins fort à faire pour s’imposer d’emblée dans l’équipe première, compte tenu de la concurrence sur les côtés à Chelsea. Mais si Quenda parvient à transposer en Premier League ce qu’il a montré dans son pays, alors les Blues tiendront une véritable future star.

  • Ayyoub Bouaddi NXGN 2026Getty/GOAL

    8Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Depuis le départ d’Eden Hazard en 2012, Lille attendait l’émergence d’un talent de tout premier plan issu de son centre de formation. Avec Ayyoub Bouaddi, le club a enfin produit un autre joueur potentiellement de classe mondiale, qui semble avoir l’embarras du choix parmi les cadors européens cet été.

    Bouaddi s’est d’abord fait connaître il y a 18 mois lorsqu’il a livré une prestation dominante contre le Real Madrid en Ligue des champions, avant d’enchaîner quelques semaines plus tard en remportant le trophée d’homme du match pour sa performance lors de la victoire du LOSC face à la Juventus. Depuis, le PSG, Arsenal et Manchester United, entre autres, ont tous été associés à un éventuel transfert du joueur de 18 ans, tandis que le nouveau contrat signé par Bouaddi en décembre devrait surtout contribuer à faire grimper son indemnité de transfert plutôt qu’à le retenir au Stade Pierre-Mauroy au-delà de la fin de la saison en cours.

    Milieu de terrain longiligne qui se place généralement devant la défense et oriente le jeu, tout en se montrant expert pour couper les attaques adverses, Bouaddi ne pourrait pas être plus différent de Hazard dans son style, mais leurs niveaux de talent sont certainement comparables. S’il quitte le club dont il détient le record du plus jeune débutant de l’histoire dans les mois à venir, Bouaddi le fera après avoir disputé près de 100 matches, tant la confiance placée en lui pour jouer un rôle clé dans l’équipe a été grande.

  • Luka Vuskovic NXGN 2026Getty/GOAL

    7Luka Vuskovic (Tottenham – prêt à Hambourg)

    Les supporters de Tottenham ont besoin de bonnes nouvelles en ce moment, et la forme du défenseur central Luka Vuskovic, prêté, aura certainement donné le sourire à certains visages dans le nord de Londres, même si certains se demandent pourquoi le joueur de 19 ans a été autorisé à rejoindre Hambourg compte tenu des difficultés rencontrées par les Spurs en défense au cours des deux dernières saisons.

    Vuskovic a conclu un transfert de 12 M£ (16 M$) vers Tottenham en septembre 2023, mais n’a officiellement rejoint le club qu’à l’été 2025, moment auquel il a été envoyé en Bundesliga pour continuer à engranger de l’expérience. Mais Vuskovic a fait bien plus que simplement se développer au Volksparkstadion : ses performances l’ont distingué comme l’un des meilleurs défenseurs de toute l’élite allemande et lui ont valu ses premières sélections avec la Croatie en vue de la Coupe du monde.

    Issu du centre de formation de l’Hajduk Split, Vuskovic est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club en marquant seulement cinq jours après son 16e anniversaire. Son club d’enfance rechignait à le faire jouer une fois que les Spurs avaient conclu leur accord pour recruter l’adolescent, et il a plutôt passé du temps en prêt au club polonais de Radomiak Radom et à la formation belge de Westerlo. Malgré son âge, Vuskovic a pu dominer physiquement grâce à son gabarit d’1,93 m et à son immense lecture du jeu, tandis qu’il a montré tout au long de sa carrière qu’il pouvait aussi représenter une menace offensive, avec une moyenne d’un but tous les six matchs depuis ses débuts professionnels il y a trois ans. Il s’est même vu confier les penalties d’Hambourg cette saison !

    Le FC Barcelone s’intéressait à Vuskovic avant qu’il ne rejoigne Tottenham, et les Catalans rôdent à nouveau dans l’espoir que, si les Spurs sont relégués, ils puissent parvenir à attirer le jeune joueur loin de l’Angleterre. De son côté, Vuskovic serait désireux de passer une saison supplémentaire à Hambourg, où il évolue aux côtés de son frère, Mario.

  • Max Dowman NXGN 2026Getty/GOAL

    6Max Dowman (Arsenal)

    Si certains fans de Premier League n’avaient pas entendu parler de Max Dowman avant la rencontre d’Arsenal avec Everton le 14 mars, ils ont alors reçu une leçon accélérée expliquant pourquoi le joueur de 16 ans est considéré comme le talent le plus doué à avoir émergé en Angleterre depuis une génération, grâce à sa performance contre les Toffees. Dowman a contribué à la création du premier but des Gunners, inscrit par Viktor Gyokeres, avant de traverser le terrain sur toute sa longueur pour sceller la victoire avec un but qui a fait de lui le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League.

    Ce n’est là que le dernier record appartenant désormais à Dowman, aux côtés de ceux du plus jeune joueur à avoir disputé un match de Ligue des champions, du plus jeune titulaire de l’histoire d’Arsenal et du plus jeune joueur à avoir marqué en UEFA Youth League — ce dernier exploit ayant été réalisé alors que Dowman n’avait que 14 ans.

    Membre de l’académie d’Arsenal depuis l’âge de six ans, Dowman a gravi les échelons à une vitesse fulgurante, et ceux de Hale End sont convaincus qu’il dépassera même Bukayo Saka en termes de réussite après être sorti de l’un des systèmes de formation les plus productifs du football anglais. Milieu gaucher capable aussi d’évoluer sur les côtés, il est à son meilleur lorsqu’il élimine les défenseurs adverses en dribble, au point que certains l’ont même comparé à Lionel Messi, tant l’enthousiasme autour de Dowman est grand dans le nord de Londres.

    « Ce n’est tout simplement pas normal », a jugé Mikel Arteta à propos de l’impact historique de Dowman lors de ce match contre Everton, et si les Gunners finissent par remporter le titre de Premier League, alors le premier but de l’adolescent pourrait bien être retenu comme le premier de nombreux moments magiques au cours de sa carrière à l’Emirates.

  • Lennart Karl NXGN 2026Getty/GOAL

    5Lennart Karl (Bayern Munich)

    Le Bayern Munich a été le théâtre de la ligne d’attaque la plus électrique du football européen cette saison. Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz ont tous affiché une forme sensationnelle sous les ordres de Vincent Kompany, tandis que le club se rapproche du titre en Bundesliga et avance une candidature crédible à la gloire en Ligue des champions, les trois étant en bonne position dans la course au Ballon d’Or. Cela en dit long, dès lors, sur Lennart Karl : le niveau du Bayern a rarement baissé lorsque l’adolescent a été chargé de remplacer l’un des attaquants titulaires cette saison.

    Après avoir fait ses débuts chez les seniors lors de la Coupe du monde des clubs, Karl s’est pleinement imposé à l’Allianz Arena bien qu’il n’ait eu 18 ans qu’en février. Portant le même maillot n°42 que Jamal Musiala lors de son ascension vers le statut de superstar il y a cinq ans, Karl semble parti pour suivre une trajectoire similaire avec les Bavarois.

    Il affiche une moyenne d’un but ou d’une passe décisive toutes les 120 minutes passées sur le terrain en Bundesliga et en Ligue des champions, et en novembre il a battu le record de Kylian Mbappé en devenant le plus jeune joueur à marquer lors de trois matches consécutifs de Ligue des champions. Capable d’évoluer en n°10 ou sur un côté, Karl n’est pas le même type d’attaquant que Mbappé, et des comparaisons ont plutôt été faites avec son coéquipier Olise, entre autres.

    En Allemagne, de nombreuses voix réclament que Karl fasse partie du groupe de Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde 2026 — et ses chances se sont améliorées après sa première convocation la semaine dernière — tandis que l’intéressé lui-même se projette encore plus loin après avoir déclaré qu’il aimerait un jour rejoindre le Real Madrid. S’il continue ainsi, les Merengues pourraient bien ne pas pouvoir s’en empêcher !

  • Franco Mastantuono NXGN 2026Getty/GOAL

    4Franco Mastantuono (Real Madrid)

    Lorsque le Real Madrid décide de passer à l’action pour recruter un joueur, surtout un adolescent venu d’Amérique du Sud, tout le monde a intérêt à s’écarter. C’est ce que le PSG a été contraint de faire à l’été 2025, au moment même où les nouveaux champions d’Europe pensaient avoir bouclé l’arrivée de la sensation de River Plate, Franco Mastantuono. Mais Madrid s’est engouffré dans la brèche et a ajouté Mastantuono à une attaque déjà très fournie.

    Les Merengues ont déboursé 45 M€ (38,5 M£/52 M$) pour ce privilège, et Mastantuono a déjà offert des éclairs de classe qui laissent penser qu’il deviendra une force avec laquelle il faudra compter au Bernabéu, à mesure qu’il continue d’emmagasiner de l’expérience au plus haut niveau du football européen. Son ancien entraîneur, Xabi Alonso, a déclaré que le joueur de 18 ans possède « le gène du Real Madrid », et la confiance de Mastantuono balle au pied, en évoluant sur le côté droit de l’attaque, semble le confirmer.

    L’attaquant a déjà battu le record du plus jeune joueur à débuter avec Madrid en Ligue des champions, tandis que, durant son passage à River, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Superclásico en inscrivant un superbe coup franc des 30 mètres face à Boca Juniors. Il est aussi le plus jeune joueur à avoir représenté l’Argentine lors d’un match officiel et espère décrocher une place dans l’avion pour la Coupe du monde cet été.

    Le licenciement d’Alonso a récemment freiné la progression de Mastantuono dans la capitale espagnole, mais il serait insensé d’enterrer l’un des talents les plus exceptionnels à avoir émergé d’Argentine depuis l’époque où Lionel Messi faisait ses premiers pas dans le football.

  • Pau Cubarsi NXGN 2026Getty/GOAL

    3Pau Cubarsí (Barcelone)

    Lorsque l’Espagne a nommé son groupe pour l’Euro 2024, la surprise a été générale de voir Luis de la Fuente choisir de se passer de Pau Cubarsi. Bien sûr, tout s’est finalement bien terminé pour les futurs champions, mais le fait que l’absence de Cubarsi ait suscité un tel émoi en disait long sur l’impression qu’avait laissée le joueur de 17 ans, depuis son intégration à l’équipe première du FC Barcelone quelques mois plus tôt.

    Aujourd’hui âgé de 19 ans, Cubarsi sera presque certainement du voyage en Amérique du Nord lorsque les champions d’Europe partiront à la conquête de la Coupe du monde, et il le fera déjà avec le statut de vétéran, fort de près de 150 matchs disputés pour l’un des clubs les plus emblématiques de la planète. Qu’il ait accompli cela en tant que défenseur central rend la performance d’autant plus impressionnante.

    Plus jeune défenseur à avoir jamais représenté l’Espagne, battant un record auparavant détenu par Sergio Ramos, Cubarsi s’est d’abord fait connaître lorsqu’il a réalisé un travail remarquable au marquage de Kylian Mbappé lors du quart de finale de Ligue des champions 2024 entre le Barça et le PSG, et il n’a cessé de prendre de l’épaisseur depuis. Malgré les défis liés au fait d’évoluer au sein de la ligne défensive très haute privilégiée par l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, Cubarsi a répondu à toutes les attentes, avec une lecture du jeu aussi impressionnante que sa qualité et son sang-froid lorsqu’il a le ballon.

    Sa vision de la passe le distingue de ses pairs, au point que beaucoup l’ont comparé à Gerard Piqué pour cette raison précise. Au vu de l’expérience qu’il a déjà accumulée, il ne serait pas surprenant que Cubarsi dépasse un jour le niveau de la légende blaugrana.

  • Estevao NXGN 2026Getty/GOAL

    2Estevão (Chelsea)

    Il a peut-être réussi à se défaire du surnom de « Messinho » qu’on lui avait attribué enfant à Palmeiras, mais Estêvão a tout de même montré exactement pourquoi il était comparé au plus grand de tous les temps lors de sa première saison à Chelsea. Des moments décisifs contre Liverpool et Barcelone ont jalonné la campagne du joueur de 18 ans, et il est clair de comprendre pourquoi les Blues ont déboursé 56 M£ (71 M$) pour recruter le Brésilien en mai 2024.

    Chelsea a devancé une concurrence féroce de la part de nombreux cadors européens pour s’attacher la signature d’Estêvão, au terme d’une saison d’éclosion durant laquelle il a inscrit 13 buts en championnat et délivré neuf passes décisives en seulement 31 matches dans l’élite avec son club formateur. Ces chiffres ont dépassé ceux d’Endrick la saison précédente, soulignant à quel point Estêvão pourrait être bon dans le bon environnement une fois arrivé en Europe.

    Reste à savoir si Stamford Bridge offre cela, mais jusqu’ici Estêvão a globalement été à la hauteur des attentes dans l’ouest de Londres. Il est devenu seulement le troisième adolescent, aux côtés de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland, à marquer lors de chacune de ses trois premières titularisations en Ligue des champions, et même si la concurrence est intense pour une place dans la ligne d’attaque de Chelsea, la plupart des supporters veulent voir Estêvão titularisé devant des coéquipiers plus expérimentés.

    Le monde découvrira davantage Estêvão cet été, lorsqu’il se verra presque certainement confier un rôle clé par le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti. Au pays, on s’attend à ce que le jeune devienne un jour un phare pour la sélection nationale, à l’image de ce qu’a été Neymar pour la génération précédente, et c’est un fardeau qu’Estêvão semble tout à fait capable de porter.

  • Lamine Yamal NXGN 2026Getty/GOAL

    1Lamine Yamal (Barcelone)

    Quand vous êtes-vous rendu compte pour la première fois que Lamine Yamal était spécial ?

    Était-ce lorsqu’il a fait ses débuts avec Barcelone à 15 ans en avril 2023, devenant le plus jeune joueur à apparaître pour le géant espagnol depuis plus d’un siècle ? Ou bien lorsqu’il a fait vivre un enfer à Tottenham lors d’un match de pré-saison quelques mois plus tard, ce qui a conduit à sa promotion définitive dans l’équipe première du Barça ?

    Était-ce lorsqu’il a été élu Homme du match après avoir brillé contre Villarreal, pour seulement sa deuxième titularisation en Liga ? Ou bien lorsqu’il a inscrit un but splendide pour ses débuts avec l’Espagne en septembre 2023, devenant ainsi le plus jeune joueur et le plus jeune buteur de l’histoire de la Roja le même soir ? Et quand il est devenu, un mois plus tard, le plus jeune joueur à débuter un match de Ligue des champions ?

    Était-ce plus tard dans la semaine, lorsque Yamal est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga ? Ou quatre mois plus tard, quand il est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé dans l’élite espagnole, lors d’une prestation éblouissante contre Grenade ?

    Peut-être était-ce lorsqu’il s’est présenté à l’Euro 2024 après avoir dû glisser ses devoirs dans ses bagages, avant de faire vivre un calvaire à certains des meilleurs arrière-droits du continent ? Ou seulement lorsqu’il a marqué l’un des plus beaux buts du tournoi pour débloquer la situation contre la France en demi-finale, devenant au passage le plus jeune buteur de l’histoire de la compétition ? Était-ce quand il a soulevé le trophée de l’Euro, devenant alors le plus jeune joueur à remporter un grand tournoi international ?

    Le déclic a-t-il eu lieu quand Yamal est devenu le plus jeune joueur jamais nommé pour le Ballon d’Or ? Sinon, a-t-il fallu attendre sa masterclass en Ligue des champions contre Benfica en mars 2025 ? Ou faisiez-vous partie de ceux qui ne se sont laissés emporter par l’engouement qu’après avoir mis Federico Dimarco en pièces lors de l’épique demi-finale entre le Barça et l’Inter ?

    Même s’il vous a fallu attendre que Yamal scelle le titre de Liga 2024-2025 avec une nouvelle prestation décisive contre les voisins de l’Espanyol, ou qu’il termine deuxième du vote du Ballon d’Or plus tard dans l’année, au bout du compte, chaque fan de football s’est habitué à l’idée que le meilleur joueur du monde pourrait bien être un jeune de 18 ans venu de Catalogne.

    De ses bains de bébé donnés par Lionel Messi au moment où il s’apprête à ravir encore davantage les supporters du monde entier lors de sa première Coupe du monde, l’ère Yamal est arrivée. Peut-être le plus grand footballeur adolescent que le jeu ait jamais connu, votre n°1 NXGN 2026, et désormais triple lauréat : Lamine Yamal.