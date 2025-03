C. Hutton

Les listes annuelles NXGN sont de retour, mettant en lumière 25 des plus grands talents du football féminin nés à partir du 1er janvier 2006.

Les listes NXGN sont de retour pour 2025 ! Comme chaque année, GOAL met en lumière les plus grands espoirs du football masculin et féminin, en sacrant les talents qui suivent les traces de Jude Bellingham, Rodrygo, Lena Oberdorf et Linda Caicedo, tous reconnus parmi les meilleurs jeunes joueurs de la planète.

Réunissant des joueuses issues des cinq continents et représentant 20 pays différents, la sélection NXGN 2025 du football féminin met en avant les étoiles montantes du jeu. Des internationales confirmées, des championnes déjà titrées et des talents promis à un avenir radieux dans les plus grandes compétitions.

Sans plus attendre, voici le classement NXGN 2025 des 25 meilleures jeunes joueuses nées à partir du 1er janvier 2006...