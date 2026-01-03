Pronostic Algérie vs RD Congo 06/01/2025 : Les Léopards prêts à bousculer les Fennecs ?

Notre expert en paris sportifs prévoit un duel serré entre deux formations en pleine confiance. Une rencontre qui pourrait se prolonger au-delà des 90 minutes ou basculer en faveur de la RD Congo.

Pronostic Algérie vs RD Congo : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Algérie vs RD Congo

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Algérie 1-1 RD Congo

Pronostic des buteurs : Algérie - Riyad Mahrez ; RD Congo - Cédric Bakambu

L'Algérie a déjà validé son ticket pour les huitièmes de finale après seulement deux journées. Leurs victoires consécutives contre le Soudan et le Burkina Faso ont confirmé leur statut de sérieux prétendants au titre.

Historiquement performants sur le sol nord-africain (leurs deux titres continentaux y ont été remportés), les Fennecs sont chez eux dans ce tournoi. Avant d'aborder la phase à élimination directe, ils doivent encore affronter la Guinée équatoriale pour conclure la phase de poules le soir de la Saint-Sylvestre.

Vladimir Petkovic devrait faire tourner son effectif pour garder ses cadres frais avant ce choc crucial contre la RD Congo. Car en face, les Léopards sont les "épouvantails" de cette édition et assument parfaitement leur statut d'outsiders dangereux.

Malgré une période de disette de 52 ans sans trophée continental, la RD Congo retrouve des couleurs. Qualifiés pour le Mondial 2026 en Amérique du Nord après avoir remporté leurs barrages, les hommes de Sébastien Desabre débordent de confiance. Invaincus en phase de groupes, ils ont notamment marqué les esprits avec un nul (1-1) très solide face au Sénégal.

Les effectifs probables pour Algérie vs RD Congo

Composition attendue d’Algérie : Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Boudaoui, Bennacer, Mahrez, Chaibi, Amoura, Bounedjah.

Composition attendue de RD Congo : Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku, Moutoussamy, Bongonda, Kayembe, Sadiki, Mbuku, Bakambu.

Frapper les premiers

L'Algérie sait que l'avantage du terrain (ou de la zone géographique) joue en sa faveur. Petkovic va probablement pousser ses joueurs à presser haut d'entrée de jeu pour prendre le score. Les Fennecs ont ouvert la marque lors de 5 de leurs 6 derniers matchs internationaux. Avec le duo Mahrez - Bounedjah, le danger est immédiat.

Riyad Mahrez a déjà trouvé le chemin des filets dès la 2e minute dans cette CAN. Avec 3 buts au compteur, il survole le classement des buteurs et reste l'atout numéro 1 des Verts. Si la RD Congo est solide, elle a montré des signes de fébrilité précoce lors de son récent barrage contre le Nigeria, encaissant un but dès les premières minutes.

Pronostic 1 Algérie vs RD Congo : Premier but – Algérie (Cote : 1,67)

Un duel de haut niveau

Difficile de dégager un favori net. Si l'Algérie domine au classement FIFA (34e contre 56e), la dynamique congolaise est impressionnante. Les Léopards restent sur une série de 8 matchs sans défaite (7 victoires et un nul contre le Sénégal). Leur dernier bourreau ? Les Lions de la Teranga.

L'Algérie affiche un bilan similaire (8 matchs sans revers, hors Coupe arabe). Si les Fennecs dominent l'historique des confrontations (2 victoires sur les 5 derniers matchs), les scores de parité sont fréquents : 3 de leurs 4 derniers duels se sont soldés par un nul. Dans un match à élimination directe où la tension est maximale, le scénario d'un score de parité à la fin du temps réglementaire est très crédible.

Pronostic 2 Algérie vs RD Congo : Double chance – Nul ou RD Congo (Cote : 1,65)

Du spectacle devant le but

L'efficacité offensive est au rendez-vous des deux côtés. L'Algérie tourne à une moyenne de 2 buts par match dans cette CAN et a planté 11 buts lors de ses 5 dernières sorties.

Côté congolais, l'attaque menée par Cédric Bakambu n'est pas en reste. Laissé au repos récemment, l'ancien Marseillais sait punir les grandes défenses, comme il l'a prouvé contre le Sénégal. Avec 7 buts inscrits lors de leurs 4 derniers matchs, les Léopards ont les armes pour répondre. Statistiquement, 2 de leurs 3 dernières confrontations directes ont vu les deux filets trembler.

Pronostic 3 Algérie vs RD Congo : Les deux équipes marquent (Cote : 1,94)

