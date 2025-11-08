La victoire de l’Olympique de Marseille contre le Stade Brestois aurait pu être une soirée parfaite. Mais la blessure de Nayef Aguerd, survenue à un moment crucial de la saison, jette une ombre inquiétante sur l’avenir immédiat du club phocéen et de la sélection marocaine. Roberto De Zerbi, visiblement préoccupé, a livré une déclaration lourde de sens qui fait trembler tout un peuple à un mois de la Coupe d’Afrique des Nations.
Nayef Aguerd forfait pour la CAN ? L'annonce fracassante de De Zerbi
- AFP
Nayef Aguerd atteint de pubalgie, un coup dur pour l’OM et De Zerbi
Samedi, le Vélodrome vibrait encore au rythme du succès convaincant (3-0) face au Stade Brestois lorsque Nayef Aguerd a quitté la pelouse à la 79e minute, le visage marqué par la douleur. Recrue phare de l’été, le défenseur central marocain s’est de nouveau plaint d’une gêne persistante, conséquence d’une pubalgie qui le hante depuis plusieurs semaines. Déjà ménagé lors du déplacement à Auxerre (0-1), Nayef Aguerd semble cette fois avoir atteint le point de rupture.
En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas cherché à masquer son inquiétude : « Aguerd est la mauvaise nouvelle aujourd’hui. Il souffre toujours de pubalgie, il a senti que ça s’est aggravé. Il va faire des examens, mais c’est nécessaire qu’il arrête un peu. » Ces mots, rapportés par Foot Mercato, résonnent comme un aveu d’impuissance. Alors que l’OM retrouvait un semblant de stabilité défensive, cette rechute du Marocain vient rebattre les cartes à un moment charnière de la saison.
- AFP
L’OM face à une nouvelle crise défensive
Pour Roberto De Zerbi, la situation est particulièrement préoccupante. En pleine remontée en Ligue 1, avec l’ambition de se replacer dans la course à la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille perd un élément clé de son dispositif. Par son sens du placement, son calme dans la relance et son leadership, Nayef Aguerd s’était imposé comme un pilier de la défense phocéenne. Son absence oblige désormais le coach italien à repenser sa charnière centrale, dans un contexte où les échéances s’enchaînent.
L’OM doit en effet affronter plusieurs rendez-vous majeurs avant la trêve : des chocs face à Lille, Nice et Monaco en championnat, la Supercoupe au Koweït contre le PSG, et surtout les dernières journées décisives de Ligue des Champions. Roberto De Zerbi, déjà confronté à une vague de blessures depuis son arrivée, voit ainsi un nouvel élément fondamental de son plan de jeu rejoindre l’infirmerie.
- Getty Images Sport
Vers un forfait de Nayef Aguerd pour la CAN ?
Mais au-delà de Marseille, c’est tout le Maroc qui tremble. À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations, organisée à domicile, l’éventuelle absence de Nayef Aguerd constituerait un véritable séisme. Le défenseur de 29 ans est un cadre incontournable du système de Walid Regragui. Titulaire indiscutable lors de l’épopée du Mondial 2022, Aguerd est devenu un symbole de stabilité et de rigueur défensive pour les Lions de l’Atlas.
Si les examens médicaux confirment la gravité de sa pubalgie, le joueur pourrait manquer plusieurs semaines de compétition, compromettant ainsi sa participation à la CAN. Pour le sélectionneur marocain, déjà privé d’Achraf Hakimi pour le début de la compétition, une telle perte serait un coup dur, tant l’influence de Nayef Aguerd dépasse le seul plan sportif : il incarne l’esprit de cohésion et de combativité d’une équipe qui vise le sacre continental.
- AFP
Roberto De Zerbi enfonce le Maroc pour Aguerd
Conscient de l’enjeu, Roberto De Zerbi n’a pas caché sa frustration face à cette situation délicate. « Il pourrait manquer la CAN, il y a aussi la Supercoupe au Koweït même si je ne comprends pas pourquoi on va là-bas pour jouer », a-t-il déclaré devant la presse. L’entraîneur italien, souvent critique vis-à-vis du calendrier surchargé, s’est ensuite montré plus résigné : « C’est un mois décisif pour la Ligue des Champions. J’espère que ce n’est rien de grave et qu’il pourra se remettre rapidement. »
Ces mots traduisent la crainte d’un double impact : sportif, pour un OM encore fragile et symbolique, pour un joueur devenu l’un des visages du renouveau phocéen. Roberto De Zerbi sait qu’une longue absence de Nayef Aguerd bouleverserait son équilibre défensif et son plan de jeu à moyen terme.