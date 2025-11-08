Nayef Aguerd forfait pour la CAN ? L'annonce fracassante de De Zerbi

Pour Roberto De Zerbi, la situation est particulièrement préoccupante. En pleine remontée en Ligue 1, avec l’ambition de se replacer dans la course à la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille perd un élément clé de son dispositif. Par son sens du placement, son calme dans la relance et son leadership, Nayef Aguerd s’était imposé comme un pilier de la défense phocéenne. Son absence oblige désormais le coach italien à repenser sa charnière centrale, dans un contexte où les échéances s’enchaînent.

L’OM doit en effet affronter plusieurs rendez-vous majeurs avant la trêve : des chocs face à Lille, Nice et Monaco en championnat, la Supercoupe au Koweït contre le PSG, et surtout les dernières journées décisives de Ligue des Champions. Roberto De Zerbi, déjà confronté à une vague de blessures depuis son arrivée, voit ainsi un nouvel élément fondamental de son plan de jeu rejoindre l’infirmerie.