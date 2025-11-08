Aubameyang, De Zerbi et les réactions après OM - Brest (3-0)

« On se devait de gagner à la maison, on avait perdu quelques points en route face à Angers, face à Lens. On savait que si on gagnait on était premiers pendant un certain temps, on verra les autres résultats mais c'est très bien. On a fait un très bon match, on a été solides du début à la fin, il faut continuer comme ça. Je suis quelqu'un de très polyvalent - arrière-droit, dans l'axe, à gauche. J'essaie de donner mon maximum à chaque match. Tant que je joue au football je suis content, après je pense que mes qualités peuvent être plus mises en avant dans l'axe. Mais je peux apporter offensivement quand je joue en latéral, il n'y a pas de soucis, j'essaie juste de faire mon maximum et de jouer à fond. Ça fait plaisir en tant que défenseur de faire un clean sheet, ça faisait un certain temps qu'on l'avait pas fait. Avec une telle ambiance, on est obligés de tout donner sur le terrain, on l'a fait ce soir, on est très contents. Je savais que tant qu'on mouille le maillot, les supporters marseillais seront toujours derrière nous. Après, on a eu de mauvais résultats, forcément ils n'étaient pas contents. Mais là ils étaient encore nombreux et ont donné de la voix de la première à la dernière minute donc on est très contents de fêter ça avec les supporters. »