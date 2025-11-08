L’Olympique de Marseille s’est imposé avec brio contre le Stade Brestois lors de la 12e journée de Ligue 1, samedi (3-0). Une victoire qui permet notamment aux Phocéens (1er, 25 pts) de retrouver le sourire après une semaine frustrante en Ligue des Champions (défaite 1-0 vs Atalanta) et de reprendre provisoirement les rênes du championnat. D’où le soulagement de Roberto De Zerbi et ses joueurs, dont Pierre-Emerick Aubameyang, au coup de sifflet final.
Aubameyang, De Zerbi et les réactions après OM - Brest (3-0)
- AFP
Pierre-Emerick Aubameyang (attaquant de l’OM au micro de BeIN Sports) :
« [Sur son but] Oui, ça fait du bien. Je me sentais un peu coupable après les occasions en 1e mi-temps manquées. Il ne faut rien lâcher. Super content du but, mais encore plus de la victoire, ça nous permet d'être leaders. [Sur la force du collectif marseillais] On a décidé de créer quelque chose d'unique. On sait qu'on peut faire des bonnes choses, mais le plus important, c'est d'avoir cette cohésion de groupe, de rester solidaires quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, nous, on reste soudés. »
- AFP
Benjamin Pavard (défenseur de l’OM au micro de BeIN Sports) :
« On se devait de gagner à la maison, on avait perdu quelques points en route face à Angers, face à Lens. On savait que si on gagnait on était premiers pendant un certain temps, on verra les autres résultats mais c'est très bien. On a fait un très bon match, on a été solides du début à la fin, il faut continuer comme ça. Je suis quelqu'un de très polyvalent - arrière-droit, dans l'axe, à gauche. J'essaie de donner mon maximum à chaque match. Tant que je joue au football je suis content, après je pense que mes qualités peuvent être plus mises en avant dans l'axe. Mais je peux apporter offensivement quand je joue en latéral, il n'y a pas de soucis, j'essaie juste de faire mon maximum et de jouer à fond. Ça fait plaisir en tant que défenseur de faire un clean sheet, ça faisait un certain temps qu'on l'avait pas fait. Avec une telle ambiance, on est obligés de tout donner sur le terrain, on l'a fait ce soir, on est très contents. Je savais que tant qu'on mouille le maillot, les supporters marseillais seront toujours derrière nous. Après, on a eu de mauvais résultats, forcément ils n'étaient pas contents. Mais là ils étaient encore nombreux et ont donné de la voix de la première à la dernière minute donc on est très contents de fêter ça avec les supporters. »
- AFP
Lucas Tousart (milieu de Brest au micro de BeIN Sports) :
« C'est une période compliquée c'est sûr. On avait plutôt bien démarré le match, derrière on fait des erreurs qu'on paie cash. Pour revenir au score, c'est compliqué. Je ne sais pas trop quoi vous dire à chaud mais il faut qu'on analyse ça et qu'on remonte la pente tous ensemble. On a essayé de répondre un peu plus dans les duels, d'aller un peu plus vers l'avant, on a eu quelques situations mais ce n'est pas assez. L'équipe est dans un moment compliqué, peut-être une période de doute, c'est dans ces moments-là qu'il faut rester soudés. On va retrouver les victoires, j'en suis certain, avec le collectif qu'on a. C'est juste que ça prend un peu de temps et c'est frustrant. [Sur le coup qu'il a pris] C'est la cheville droite, mais ça va, j'arrive à marcher, c'est un petit coup. J'ai quelques jours pour me reposer et on verra. »
- AFP
Hugo Magnetti (milieu de Brest au micro de BeIN Sports) :
« Très déçu, très frustré, les 25 premières minutes avant le but on était bien en place, surtout défensivement. On a la première grosse occasion où le gardien fait un bel arrêt. Après on prend ce premier but qui nous met un peu dedans, avec ce pénalty coup sur coup. On n'a pas lâché, on a voulu continuer à jouer en deuxième mi-temps. On était un petit peu désorganisés et on prend ce 3e but, ça nous a tué. Le 2-0 à la mi-temps nous fait mal. Il n'y a pas de tricheur, on a voulu tout donner mais quand tu es au Vélodrome et que tu es mené 2-0 à la mi-temps, c'est un poids en plus. Le discours était plutôt positif, on voulait revenir à 2-1, on n'a pas eu l'occasion, on a eu des situations mais on n'a pas su les gérer, au final ça fait 3-0 et on est très déçus. »
- AFP
Roberto De Zerbi (entraineur de l’OM au micro de BeIN Sports) :
« Cela a été trois semaines très difficiles. On a joué mercredi et samedi encore, c'est un jour en moins et tout change. On n'a pas très bien joué contre Angers, pareil contre l'Atalanta, Auxerre la même chose. Ce soir, on a très bien joué, à Lisbonne aussi, première période contre Lens aussi. On a eu moins que ce qu'on méritait. On est partis septièmes, maintenant, on est premiers. Il faut le rappeler parce que les gens vont peut-être l'oublier. Je suis ravi du jeu ce soir, j'ai pris beaucoup de plaisir, il y avait des joueurs de qualité. On sait bien jouer au foot, parfois ça ne marche pas, mais il faut comprendre pourquoi on n'y arrive pas tout le temps. C'était pratiquement la même équipe que contre Angers. Parfois ça arrive de ne pas bien jouer. »