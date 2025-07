L’OM pense tenir son nouveau patron de défense, mais un frein inattendu complique sérieusement l’arrivée de Nayef Aguerd cet été.

Marseille avance sur le marché, aligne les recrues en défense… mais cale sur son objectif principal. Nayef Aguerd, pourtant séduit par le projet olympien, tarde à franchir le pas. En coulisses, les discussions traînent et le feuilleton commence sérieusement à agacer. Et pour cause, le blocage ne vient pas du joueur, ni même de West Ham.