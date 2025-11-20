Antonio Conte Napoli GFXGetty/GOAL
Naples : Conte a-t-il perdu le vestiaire six mois après le sacre en Serie A ?

Antonio Conte et Naples traversent une crise profonde six mois après le sacre en Serie A. L'entraîneur a comparé son équipe à un « cadavre » après la défaite 2-0 à Bologne, évoquant l'absence de « cohésion » et « d'envie de se battre ». Malgré 200 millions d'euros investis l'été dernier et neuf recrues, les Partenopei ont chuté de la première à la quatrième place. La blessure grave de Kevin De Bruyne a aggravé les problèmes offensifs. L'agent du milieu Lobotka a critiqué les exigences physiques « brutales » de Conte. L'ancien sélectionneur italien a envisagé la démission avant de prendre une semaine de pause à Turin. Les matches contre l'Atalanta et Qarabag s'annoncent décisifs.

À un moment donné pendant la trêve internationale, il semblait que Naples et l'Atalanta auraient tous deux de nouveaux entraîneurs pour leur affrontement de ce week-end au Stadio Diego Armando Maradona. Alors que les Bergamasques ont logiquement limogé Ivan Juric le lendemain de leur choc défaite 3-0 à domicile contre Sassuolo, Antonio Conte reste en poste chez les Partenopei, ce qui constitue une certaine surprise.

Conte a peut-être mené Naples à son quatrième titre de Serie A il y a six mois, mais sa relation avec ses joueurs semble encore plus dégradée que leurs résultats actuels. L'entraîneur a comparé son équipe à un cadavre après n'avoir montré aucun signe de vie lors de la dernière défaite à Bologne.

Que se passe-t-il donc avec les champions d'Italie ? Conte a-t-il vraiment perdu le vestiaire ? Ou tente-t-il simplement de provoquer une réaction de son équipe décevante en semant le doute sur son avenir ?

    Les débuts compliqués d'un mariage difficile

    Conte n'est évidemment pas étranger aux polémiques. L'entraîneur notoirement explosif s'est souvent brouillé avec ses employeurs, généralement en raison d'une parcimonie perçue sur le marché des transferts. Sa célèbre complainte à la Juventus selon laquelle « on ne peut pas manger dans un restaurant à 100 euros avec 10 euros en poche » est entrée dans le lexique du football italien. Même selon les standards de Conte, il était toutefois surprenant de l'entendre se plaindre d'un manque d'investissement avant même d'avoir dirigé son premier match comme entraîneur de Naples l'an dernier.

    Dans ce cas précis, Conte avait néanmoins quelques raisons de se plaindre, car l'affaire Victor Osimhen, horriblement gérée, a retardé le recrutement estival du club bien plus longtemps qu'il n'aurait dû. Le président napolitain tout aussi franc Aurelio De Laurentiis a également reconnu que le succès en championnat de la saison dernière était d'autant plus remarquable que Conte avait dû composer avec la vente de Khvicha Kvaratskhelia pour des raisons financières au milieu de leur course au titre.

    « Il a réussi, malgré les incidents et les blessures, à faire avec ce qu'il avait, en utilisant non pas un, mais quatre ou cinq systèmes tactiques différents », s'est enthousiasmé De Laurentiis lors du défilé du trophée en mai. « Conte a montré au monde entier que les systèmes ne servent à rien et qu'il suffit d'une grande connaissance de ce que le football signifie vraiment. Alors, pour lui qui nous a menés jusqu'au deuxième Scudetto en trois ans, je demande des applaudissements, merci, merci, merci ! »

    Les promesses d'amélioration non tenues

    Dans le même discours où De Laurentiis remerciait Conte, le président lui a également souhaité « un succès continu dans sa vie professionnelle », ce qui semblait confirmer les rumeurs selon lesquelles l'entraîneur avait déjà décidé de quitter les Partenopei après une seule saison pour retourner à la Juventus.

    Conte a toujours insisté sur le fait qu'il ne prendrait pas de décision sur son avenir avant d'avoir parlé à De Laurentiis. Après des discussions tendues avec le président, il a révélé qu'il continuerait comme entraîneur parce que le club avait reconnu que certaines erreurs avaient été commises au cours de la campagne.

    « Je pense que tout le monde est conscient de ce qui s'est passé en janvier », a déclaré Conte à Sky Sport Italia en juin. « Pendant la saison, certaines choses ne m'ont pas vraiment rendu heureux. Les nouveaux joueurs ne sont arrivés que la dernière semaine de la fenêtre estivale : McTominay, Gilmour, Neres et Lukaku. Honnêtement, je n'ai pas aimé ça. Mais je crois que j'ai su accepter la situation et ne pas donner d'excuses à mes joueurs et à moi-même. Quand on signe un contrat, il y a des honneurs et des devoirs. Mais quand nous avons parlé, ils ont admis qu'il y avait eu des erreurs. Ça arrive dans la première année de mariage, donc une fois que j'ai été rassuré sur certaines choses, nous avons convenu de continuer et maintenant nous devons défendre le Scudetto. »

    Trop de recrues, pas assez de temps

    Malheureusement, ce mariage particulier pourrait très facilement se terminer par un divorce, mais pas à cause de nouvelles tensions sur les transferts entre Conte et le club. Naples a pratiquement donné à Conte tout ce qu'il voulait pendant l'été, recrutant huit joueurs pour un coût combiné d'environ 200 millions d'euros (obligations comprises), tout en faisant de l'agent libre Kevin De Bruyne leur deuxième salaire le plus élevé après Lukaku. Selon les standards de la Serie A, cela constituait une dépense colossale. Pourtant, Conte a utilisé le recrutement de Naples comme excuse pour les performances inégales de son équipe cette saison.

    « L'année dernière, nous avons remporté un championnat où les joueurs se sont poussés à la limite. Nous avions l'unité à tous les niveaux », a déclaré Conte à Sky après une défaite choc 6-2 en Ligue des champions au PSV. « À mon avis, neuf nouveaux joueurs, c'est trop. Nous avons ouvert le mercato parce que nous y avons été forcés. Nous avons essayé de renforcer l'effectif, mais ça prend du temps et de la patience. Amener neuf nouveaux joueurs dans le vestiaire n'est pas facile. Les anciens, moi-même et ceux de l'année dernière, devons élever notre niveau et retrouver l'unité. »

    Le coup dur De Bruyne

    Naples a certes ressemblé à son ancienne version en battant l'Inter quatre jours après l'humiliation à Eindhoven, mais le club peine depuis à marquer des buts en raison d'un manque général de cohésion et de créativité. La perte de De Bruyne, victime d'une grave blessure aux ischio-jambiers en transformant un penalty lors du match contre l'Inter, a logiquement eu un impact dévastateur sur l'attaque napolitaine. Cela explique en partie pourquoi les buts se sont taris pour Rasmus Højlund ces dernières semaines, un problème majeur étant donné que Lorenzo Lucca ressemble à un mauvais recrutement et que Lukaku n'est toujours pas au mieux physiquement. Naples n'a d'ailleurs pas marqué lors de ses trois derniers matches toutes compétitions confondues.

    Ce qui préoccupe vraiment Conte, c'est le volume de travail de son équipe. Les Partenopei ne jouent pas avec le même dynamisme que la saison dernière. L'explication évidente est qu'une équipe débarrassée du football européen la saison dernière s'habitue encore au stress et à la fatigue supplémentaires de la Ligue des champions. Certains supporters et observateurs pointent toutefois du doigt Conte.

    Des exigences physiques insoutenables ?

    Malgré tous ses succès dans la relance d'équipes en difficulté et la conquête de championnats lors de sa première saison, Conte affiche un bilan catastrophique en compétition européenne. L'argument a toujours été qu'il est simplement impossible de jouer le football « à 200 km/h » de Conte tous les trois ou quatre jours. Pour cette raison précise, Branislav Jasurek, l'agent du milieu napolitain Stanislav Lobotka, a fait les gros titres en Italie en déclarant dans un podcast slovaque que son client pourrait ne pas être physiquement capable d'honorer le reste de son contrat.

    « Ce que Conte exige est brutalement exigeant », a déclaré Jasurek. « En termes de statistiques, les exigences de course de l'entraîneur sont incomparables à celles de n'importe qui d'autre. »

    Jasurek a ensuite insisté sur le fait que ses commentaires étaient faits sur le ton de la plaisanterie, mais de nombreux observateurs estiment que la réticence de Conte à faire tourner ses joueurs clés constitue un sérieux problème. De plus, dans une nouvelle qui ne surprendra pas Diego Costa, Conte a également été accusé d'être un piètre communicateur par Noah Lang, qui n'a démarré qu'une fois depuis son arrivée du PSV pendant l'été pour 25 millions d'euros.

    « Je ne sais pas quoi faire d'autre », a déclaré l'ailier à Pickx Sports après la déroute de Naples contre son ancien club au Philips Stadion. « Je m'entraîne dur. Je ne lui parle pas très souvent. Je pense que je lui ai parlé une fois. Mais il vaut mieux ne rien dire. Je n'ai pas d'autre choix. J'ai signé un contrat ici, donc je dois accepter la situation telle qu'elle est actuellement. »

    Les choses pourraient néanmoins changer très bientôt.

    « Je n'accompagnerai pas un cadavre »

    Après deux prestations sans vie lors des ternes nuls contre Côme et l'Eintracht Francfort début novembre, Conte a imploré ses joueurs de ressusciter leur saison en battant Bologne juste avant la trêve internationale. Après avoir vu Naples sombrer dans une défaite molle 2-0 au Dall'Ara qui les a fait glisser de la première à la quatrième place du classement de Serie A, il a involontairement évoqué des souvenirs de la comédie « Week-end chez Bernie » en déclarant qu'il n'avait pas l'intention « d'accompagner un cadavre » pour le reste de la saison.

    « Les greffes cardiaques ne sont pas une option », a déclaré Conte à DAZN. « Chacun de nous doit retrouver son esprit et sa combativité. Nous avions besoin de plus d'énergie en tout. Ce qui est décevant, c'est qu'ils ont montré plus de positivité et d'envie que nous, et cela devrait nous faire réfléchir. C'est la cinquième défaite que nous subissons cette saison. Je vais parler au club, mais trois ou quatre mois se sont écoulés et il n'y a pas de cohésion, pas d'envie de se battre ensemble. Je ne sais pas si nous serons capables de changer la situation. C'est une chose de parler du terrain, de technique et de tactique, mais quand vous voyez d'autres choses, je suis désolé, cela signifie que je ne fais pas du bon travail. Ou que quelqu'un ne veut pas m'écouter... »

    À ce stade, les spéculations allaient bon train selon lesquelles Conte envisageait sérieusement de démissionner. De Laurentiis a balayé ces rumeurs comme des « absurdités » et a affirmé qu'« entre moi et Conte, il a toujours existé une harmonie spéciale qui unit les hommes qui utilisent les 3 C : caractère, compétence et courage ».

    Conte s'est néanmoins senti obligé de prendre une pause. L'homme de 56 ans s'est rendu au nord, à Turin, pour passer une semaine avec sa famille tandis que son adjoint Cristian Stellini supervisait les entraînements pendant que plusieurs membres de l'effectif napolitain étaient en sélection. Conte est revenu lundi, apparemment revigoré et doublement déterminé à redresser la saison de son équipe. La semaine prochaine semble néanmoins vitale, avec Naples qui affronte deux matches à domicile, contre l'Atalanta et Qarabag, qu'ils sont censés remporter.

    D'une certaine manière, les performances seront plus significatives que les résultats. Les joueurs napolitains ont été accusés par l'ancien attaquant Roberto Sosa de jouer comme s'ils « voulaient se débarrasser de l'entraîneur ». S'ils produisent une nouvelle prestation sans âme samedi, Conte leur accorderait probablement ce souhait.

