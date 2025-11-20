Naples : Conte a-t-il perdu le vestiaire six mois après le sacre en Serie A ?

Après deux prestations sans vie lors des ternes nuls contre Côme et l'Eintracht Francfort début novembre, Conte a imploré ses joueurs de ressusciter leur saison en battant Bologne juste avant la trêve internationale. Après avoir vu Naples sombrer dans une défaite molle 2-0 au Dall'Ara qui les a fait glisser de la première à la quatrième place du classement de Serie A, il a involontairement évoqué des souvenirs de la comédie « Week-end chez Bernie » en déclarant qu'il n'avait pas l'intention « d'accompagner un cadavre » pour le reste de la saison.
« Les greffes cardiaques ne sont pas une option », a déclaré Conte à DAZN. « Chacun de nous doit retrouver son esprit et sa combativité. Nous avions besoin de plus d'énergie en tout. Ce qui est décevant, c'est qu'ils ont montré plus de positivité et d'envie que nous, et cela devrait nous faire réfléchir. C'est la cinquième défaite que nous subissons cette saison. Je vais parler au club, mais trois ou quatre mois se sont écoulés et il n'y a pas de cohésion, pas d'envie de se battre ensemble. Je ne sais pas si nous serons capables de changer la situation. C'est une chose de parler du terrain, de technique et de tactique, mais quand vous voyez d'autres choses, je suis désolé, cela signifie que je ne fais pas du bon travail. Ou que quelqu'un ne veut pas m'écouter... »
À ce stade, les spéculations allaient bon train selon lesquelles Conte envisageait sérieusement de démissionner. De Laurentiis a balayé ces rumeurs comme des « absurdités » et a affirmé qu'« entre moi et Conte, il a toujours existé une harmonie spéciale qui unit les hommes qui utilisent les 3 C : caractère, compétence et courage ».
Conte s'est néanmoins senti obligé de prendre une pause. L'homme de 56 ans s'est rendu au nord, à Turin, pour passer une semaine avec sa famille tandis que son adjoint Cristian Stellini supervisait les entraînements pendant que plusieurs membres de l'effectif napolitain étaient en sélection. Conte est revenu lundi, apparemment revigoré et doublement déterminé à redresser la saison de son équipe. La semaine prochaine semble néanmoins vitale, avec Naples qui affronte deux matches à domicile, contre l'Atalanta et Qarabag, qu'ils sont censés remporter.
D'une certaine manière, les performances seront plus significatives que les résultats. Les joueurs napolitains ont été accusés par l'ancien attaquant Roberto Sosa de jouer comme s'ils « voulaient se débarrasser de l'entraîneur ». S'ils produisent une nouvelle prestation sans âme samedi, Conte leur accorderait probablement ce souhait.