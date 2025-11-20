Naples : Conte a-t-il perdu le vestiaire six mois après le sacre en Serie A ?

À un moment donné pendant la trêve internationale, il semblait que Naples et l'Atalanta auraient tous deux de nouveaux entraîneurs pour leur affrontement de ce week-end au Stadio Diego Armando Maradona. Alors que les Bergamasques ont logiquement limogé Ivan Juric le lendemain de leur choc défaite 3-0 à domicile contre Sassuolo, Antonio Conte reste en poste chez les Partenopei, ce qui constitue une certaine surprise.

Conte a peut-être mené Naples à son quatrième titre de Serie A il y a six mois, mais sa relation avec ses joueurs semble encore plus dégradée que leurs résultats actuels. L'entraîneur a comparé son équipe à un cadavre après n'avoir montré aucun signe de vie lors de la dernière défaite à Bologne.

Que se passe-t-il donc avec les champions d'Italie ? Conte a-t-il vraiment perdu le vestiaire ? Ou tente-t-il simplement de provoquer une réaction de son équipe décevante en semant le doute sur son avenir ?