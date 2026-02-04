N’Golo Kanté à Fenerbahçe, l’annonce officielle que plus personne n’attendait

Il aura fallu un dernier virage inattendu pour que l’histoire se conclue. N’Golo Kanté, 34 ans, s’est officiellement engagé avec Fenerbahçe après deux saisons et demie passées sous les couleurs d’Al-Ittihad. Le club stambouliote a confirmé l’information dans la nuit du mercredi, quelques heures seulement après avoir annoncé l’échec du transfert. Sur le réseau X, Fenerbahçe a choisi une formule lourde de sens : « Certaines histoires prennent du temps, mais elles ne finissent jamais. Bienvenue à Fenerbahçe, N'Golo Kanté ».

La veille encore, la direction turque pointait du doigt une erreur administrative du club saoudien, accusé d’avoir « saisi de manière incorrecte » les données liées au transfert dans le TMS de la Fifa. Une confusion survenue alors que le marché fermait en Arabie saoudite, et qui avait tout bloqué.