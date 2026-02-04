Tout semblait refermé mardi soir, et pourtant. En quelques heures, un transfert donné pour avorté a repris vie, jusqu’à déboucher sur une signature officielle qui change la donne pour le joueur comme pour son futur club.
N’Golo Kanté à Fenerbahçe, l’annonce officielle que plus personne n’attendait
N’Golo Kanté revient en Europe par la porte turque
Il aura fallu un dernier virage inattendu pour que l’histoire se conclue. N’Golo Kanté, 34 ans, s’est officiellement engagé avec Fenerbahçe après deux saisons et demie passées sous les couleurs d’Al-Ittihad. Le club stambouliote a confirmé l’information dans la nuit du mercredi, quelques heures seulement après avoir annoncé l’échec du transfert. Sur le réseau X, Fenerbahçe a choisi une formule lourde de sens : « Certaines histoires prennent du temps, mais elles ne finissent jamais. Bienvenue à Fenerbahçe, N'Golo Kanté ».
La veille encore, la direction turque pointait du doigt une erreur administrative du club saoudien, accusé d’avoir « saisi de manière incorrecte » les données liées au transfert dans le TMS de la Fifa. Une confusion survenue alors que le marché fermait en Arabie saoudite, et qui avait tout bloqué.
Pression du joueur et feu vert de la Fifa
Selon la presse turque, Kanté n’a pas caché son intention de rejoindre Istanbul. Mardi, le milieu français aurait refusé de s’entraîner afin de forcer la main à ses dirigeants. Fenerbahçe, de son côté, n’a jamais quitté le dossier et souhaitait conclure un transfert direct concernant uniquement le joueur.
La situation a finalement trouvé une issue favorable lorsque la Fifa a validé l’opération. Aucun détail n’a filtré sur la durée du contrat, mais l’essentiel se situe ailleurs : Kanté retrouve l’Europe et la scène continentale. Fenerbahçe dispute en effet la Ligue Europa, avec un barrage programmé face à Nottingham Forest.
La Coupe du monde en ligne de mire
Ce retour n’a rien d’anodin. À quelques mois de la Coupe du monde coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada (11 juin – 19 juillet), Kanté veut rester compétitif au plus haut niveau. Malgré son départ pour le Moyen-Orient en 2023, l’ancien joueur de Chelsea n’a jamais tourné le dos aux Bleus.
Champion du monde en 2018, il avait formé en Russie un duo resté dans les mémoires avec Paul Pogba. À Al-Ittihad, le Parisien a continué d’empiler les matchs et les titres, remportant le championnat en 2025 aux côtés de Karim Benzema, sous les ordres de Laurent Blanc.
Le crédit intact de Didier Deschamps
La confiance du sélectionneur n’a jamais vraiment vacillé. Convoqué pour l’Euro 2024, Kanté avait même retrouvé une place de titulaire après deux années loin de l’équipe de France. Si son rendement avait baissé au fil de la compétition, son vécu et sa lecture du jeu restent précieux.
Didier Deschamps l’a encore rappelé en novembre 2025, lors des qualifications pour le Mondial : « Il est toujours dans ma tête, dans ma réflexion. En cours de saison, je peux avoir d'autres objectifs, comme donner du temps de jeu à des plus jeunes pour s'améliorer, mais je sais qu'il est toujours là, avec sa technique, et je sais que c'est toujours un plaisir pour lui de venir ».
À Istanbul, Kanté espère désormais aligner les matchs, retrouver du rythme et s’offrir une dernière grande aventure internationale.