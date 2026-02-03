Le feuilleton entourant N'Golo Kanté connaît un nouveau tournant inattendu. Alors que le milieu français semblait s’éloigner définitivement de la Turquie après l’échec d’un montage complexe impliquant plusieurs clubs, la situation pourrait basculer une nouvelle fois. Entre problèmes administratifs, négociations relancées et enjeux sportifs majeurs, N'Golo Kanté se retrouve au cœur d’un dossier aussi imprévisible que stratégique. À quelques heures d’une échéance cruciale du mercato turc, l’avenir de N'Golo Kanté demeure plus ouvert que jamais.
Mercato, l'incroyable rebondissement pour N'Golo Kanté
- Getty Images
Al-Ittihad fait capoter le transfert de N’Golo Kanté
Le dossier N'Golo Kanté semblait pourtant verrouillé il y a encore quelques jours. Un accord global avait été trouvé autour d’un échange impliquant plusieurs joueurs et clubs, dont le départ de Karim Benzema d’Al Ittihad vers Al Hilal. Dans ce montage, N'Golo Kanté devait rejoindre Fenerbahçe tandis que Youssef En-Nesyri prenait la direction du club saoudien afin de compenser le départ de Benzema. Cette opération tripartite apparaissait alors comme une solution idéale pour toutes les parties.
Cependant, la transaction impliquant N'Golo Kanté a brusquement échoué en raison d’un problème lié au système TMS, plateforme officielle d’enregistrement des transferts internationaux. Selon la formation turque, Al Ittihad n’aurait pas complété les démarches administratives nécessaires concernant En-Nesyri. Malgré cet échec, N'Golo Kanté avait déjà validé plusieurs étapes importantes, notamment sa visite médicale préalable à une signature avec Fenerbahçe, preuve que son transfert semblait alors très avancé.
- Getty Images Sport
Fenerbahçe relance les discussions pour N'Golo Kanté
Alors que l’opération paraissait définitivement compromise, la situation autour de N'Golo Kanté a connu un retournement majeur. Le marché des transferts turc restant ouvert jusqu’à vendredi, contrairement au mercato saoudien déjà clôturé, Fenerbahçe a décidé de reprendre les négociations avec Al Ittihad. Cette fois, le club stambouliote souhaite conclure un transfert direct concernant uniquement N'Golo Kanté, selon les informations de Foot Mercato.
Dans ce contexte, N'Golo Kanté possède un atout considérable : un accord contractuel déjà validé avec Fenerbahçe. Le milieu défensif de 34 ans reste donc pleinement engagé dans ce projet sportif. Pour Al Ittihad, céder N'Golo Kanté dès cet hiver représenterait également une opportunité financière, le joueur arrivant en fin de contrat en juin prochain. Le club saoudien pourrait ainsi récupérer une indemnité de transfert plutôt que de voir N'Golo Kanté partir libre dans quelques mois.
- Getty Images Sport
Un enjeu sportif majeur pour la carrière de Kanté
Sur le plan sportif, ce possible transfert constitue un tournant important dans la trajectoire récente de N'Golo Kanté. Après avoir rejoint l’Arabie saoudite, le champion du monde 2018 pourrait retrouver un championnat considéré comme plus compétitif avec la Super Lig turque. Cette perspective pourrait permettre à N'Golo Kanté de maintenir un niveau d’exigence élevé, indispensable pour ses ambitions internationales.
À l’approche de la Coupe du Monde 2026, N'Golo Kanté reste en effet déterminé à conserver une place crédible au sein de l’équipe de France. Une arrivée à Fenerbahçe offrirait à N'Golo Kanté un environnement sportif stimulant, au sein d’un club particulièrement actif sur le marché des transferts avec les signatures récentes de Mattéo Guendouzi et Sidiki Chérif. Ce rebondissement pourrait donc redessiner l’avenir immédiat de N'Golo Kanté, dont le destin dépend désormais de l’issue des discussions entre les deux clubs.