Mercato, l'incroyable rebondissement pour N'Golo Kanté

Alors que l’opération paraissait définitivement compromise, la situation autour de N'Golo Kanté a connu un retournement majeur. Le marché des transferts turc restant ouvert jusqu’à vendredi, contrairement au mercato saoudien déjà clôturé, Fenerbahçe a décidé de reprendre les négociations avec Al Ittihad. Cette fois, le club stambouliote souhaite conclure un transfert direct concernant uniquement N'Golo Kanté, selon les informations de Foot Mercato.

Dans ce contexte, N'Golo Kanté possède un atout considérable : un accord contractuel déjà validé avec Fenerbahçe. Le milieu défensif de 34 ans reste donc pleinement engagé dans ce projet sportif. Pour Al Ittihad, céder N'Golo Kanté dès cet hiver représenterait également une opportunité financière, le joueur arrivant en fin de contrat en juin prochain. Le club saoudien pourrait ainsi récupérer une indemnité de transfert plutôt que de voir N'Golo Kanté partir libre dans quelques mois.