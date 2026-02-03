Annoncé avec insistance en Turquie, le transfert de N’Golo Kanté vers Fenerbahçe n’a jamais été officialisé. Derrière ce dossier, présenté comme bouclé, se cache une mécanique bien plus complexe, mêlant calendrier, dépendances entre transferts et crispations entre clubs.
Mercato : les dessous de l’échec du transfert de N’Golo Kanté à Fenerbahçe
- Getty Images
Un Kanté toujours au rendez-vous physiquement
À 34 ans, N’Golo Kanté continue de balayer les doutes. Ces dernières semaines, le milieu français a enchaîné quatre rencontres disputées de bout en bout en l’espace de treize jours avec Al-Ittihad. Un rythme soutenu qui rassure sur son état physique, longtemps fragilisé lors de sa fin de parcours à Chelsea. En Arabie saoudite, le champion du monde 2018 a retrouvé continuité et confiance, au point d’apparaître prêt pour un nouveau défi.
Ces matchs pourraient néanmoins rester comme ses dernières apparitions sous les couleurs d’Al-Ittihad. Le club saoudien se préparait à tourner la page, dans un contexte de profond remaniement de son effectif.
- Getty Images Sport
Fenerbahçe, un projet ambitieux… et pressé
Côté turc, l’intérêt pour Kanté s’inscrivait dans une stratégie claire. Fenerbahçe voulait frapper fort durant l’hiver, avec des recrues d’expérience capables de porter ses ambitions nationales et européennes. Le club d’Istanbul avait déjà avancé sur plusieurs dossiers, dont ceux de Mattéo Guendouzi et Sidiki Chérif, affichant une volonté nette d’accélérer.
L’arrivée de Kanté devait incarner cette montée en puissance. Accord trouvé avec le joueur, examens médicaux réalisés, documents prêts : sur le papier, tout semblait aligné.
- GOAL AR
Un transfert conditionné à d’autres mouvements
Mais le dossier Kanté ne vivait pas en vase clos. Son départ dépendait de deux opérations parallèles. La première concernait Karim Benzema, dont le transfert vers Al-Hilal a fini par être officialisé, non sans délais. La seconde impliquait Youssef En-Nesyri. Al-Ittihad avait négocié un montage incluant l’arrivée de l’attaquant marocain en provenance de Fenerbahçe, comme l’a souligné Africafoot.
Ce jeu de dominos s’est heurté à un obstacle majeur : le calendrier. Si le marché hivernal reste ouvert jusqu’à vendredi en Turquie, il a fermé lundi soir à minuit heure locale en Arabie saoudite, soit 22h en France. Une différence fatale.
- kooora
Le blocage du TMS, point de rupture
Les deux transferts ont bien été saisis dans le système TMS de la FIFA. Problème : l’enregistrement d’En-Nesyri est intervenu hors délai côté saoudien. Une demande de dérogation a été déposée afin de sauver l’opération, condition indispensable pour officialiser l’arrivée de Kanté à Fenerbahçe.
Face à l’incertitude et au silence d’Al-Ittihad, le club turc a fini par perdre patience. Il a alors publié un communiqué très ferme, rejetant toute responsabilité et détaillant sa version des faits :
« Conformément aux demandes de notre équipe technique, des accords ont été conclus avec les joueurs ; les examens médicaux du joueur concerné par le transfert ont été effectués, les autorisations nécessaires ont été obtenues et notre club a rempli toutes ses obligations dans les délais impartis. Les documents relatifs à l’enregistrement du transfert ont été correctement et intégralement téléchargés dans le système dans le délai imparti. Cependant, en raison d’une saisie incorrecte des informations TMS par le club adverse, les transactions n’ont pu être finalisées dans les délais impartis, indépendamment de notre club. Par conséquent, une prolongation a été demandée, des discussions ont été menées avec la FIFA et toutes les démarches ont été entreprises pour résoudre le problème. Malgré cela, le club adverse n’a pas finalisé les transactions sans nous fournir aucune justification. En raison de ces événements, le processus de transfert n’a malheureusement pas pu être finalisé. Nous comprenons et partageons la déception que ce processus a engendrée au sein de notre communauté. Notre club poursuit la restructuration de son effectif avec la même détermination et la même discipline, en accord avec ses objectifs sportifs », indique le Fener.
- Getty Images Sport
Un dossier désormais refermé
À la lecture de ce communiqué, Fenerbahçe semble avoir définitivement tourné la page. Le club poursuit son mercato sans N’Golo Kanté, tandis que le milieu français reste, pour l’heure, lié à Al-Ittihad. Un épilogue frustrant pour toutes les parties, né d’un simple contretemps administratif, mais aux conséquences lourdes.