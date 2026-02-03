Mercato : les dessous de l’échec du transfert de N’Golo Kanté à Fenerbahçe

Les deux transferts ont bien été saisis dans le système TMS de la FIFA. Problème : l’enregistrement d’En-Nesyri est intervenu hors délai côté saoudien. Une demande de dérogation a été déposée afin de sauver l’opération, condition indispensable pour officialiser l’arrivée de Kanté à Fenerbahçe.

Face à l’incertitude et au silence d’Al-Ittihad, le club turc a fini par perdre patience. Il a alors publié un communiqué très ferme, rejetant toute responsabilité et détaillant sa version des faits :

« Conformément aux demandes de notre équipe technique, des accords ont été conclus avec les joueurs ; les examens médicaux du joueur concerné par le transfert ont été effectués, les autorisations nécessaires ont été obtenues et notre club a rempli toutes ses obligations dans les délais impartis. Les documents relatifs à l’enregistrement du transfert ont été correctement et intégralement téléchargés dans le système dans le délai imparti. Cependant, en raison d’une saisie incorrecte des informations TMS par le club adverse, les transactions n’ont pu être finalisées dans les délais impartis, indépendamment de notre club. Par conséquent, une prolongation a été demandée, des discussions ont été menées avec la FIFA et toutes les démarches ont été entreprises pour résoudre le problème. Malgré cela, le club adverse n’a pas finalisé les transactions sans nous fournir aucune justification. En raison de ces événements, le processus de transfert n’a malheureusement pas pu être finalisé. Nous comprenons et partageons la déception que ce processus a engendrée au sein de notre communauté. Notre club poursuit la restructuration de son effectif avec la même détermination et la même discipline, en accord avec ses objectifs sportifs », indique le Fener.