L’AS Monaco devra composer sans l’une de ses têtes d’affiche pour un rendez-vous important. Toujours freiné par des soucis physiques, Paul Pogba traverse une période délicate, entre frustration personnelle et patience imposée.
Monaco : nouveau coup dur pour Paul Pogba
Pogba absent pour le déplacement à Auxerre
Le constat est clair et sans appel. Paul Pogba ne figure pas dans le groupe monégasque qui se rendra à Auxerre ce dimanche (14h45), dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Déjà indisponible la semaine précédente pour le choc face à l’Olympique de Marseille (défaite 1-0), le milieu de terrain français poursuit son combat contre une douleur persistante au mollet gauche.
Cette blessure, survenue lors du dernier entraînement avant le déplacement au Vélodrome, empêche toujours l’international tricolore de retrouver la compétition. À 32 ans, Pogba se retrouve une nouvelle fois contraint de suivre ses coéquipiers depuis les tribunes, loin du terrain où il souhaite tant s’exprimer.
Pocognoli confirme sans détour
Présent en conférence de presse vendredi, Sébastien Pocognoli n’a laissé place à aucun doute concernant la situation de son joueur. « Paul sera absent », a indiqué l’ancien coach de l’Union Saint-Gilloise. Une phrase courte, directe, qui résume l’état de santé actuel du champion du monde 2018 et l’impossibilité de le voir postuler pour cette rencontre.
Si l’absence de Pogba représente un manque évident dans l’entrejeu monégasque, le staff préfère rester prudent. L’objectif reste clair : éviter toute rechute et permettre au joueur de revenir dans des conditions optimales.
Un mental fort malgré la frustration
Au-delà du simple forfait, l’entraîneur de l’AS Monaco a tenu à évoquer l’état d’esprit de son milieu de terrain. Pogba vit difficilement cette nouvelle mise à l’écart, mais conserve une motivation intacte. « Forcément, le joueur blessé est atteint, un peu attristé de ne pas pouvoir être sur le terrain. Parce que les joueurs ambitieux ont toujours envie d’être sur le terrain, de s’entraîner et de donner à l’équipe. Et Paul est dans cette lignée. Il est ambitieux, il a faim de donner à l’AS Monaco. Mais il a une grosse force de caractère. Déjà, revenir d’où il était est assez spectaculaire. Maintenant, je ne peux pas me projeter pour l’avenir. En tout cas, il travaille. Nous, on est là pour le supporter, quelle que soit la situation. Et ça continuera tout au long de la saison », a fait savoir le technicien belge.
Ces mots traduisent un soutien fort du club envers un joueur encore en reconstruction. Pogba avance pas à pas, avec l’envie intacte de redevenir un élément majeur de l’effectif monégasque, avec le Mondial 2026 en ligne de mire.