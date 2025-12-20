Monaco : nouveau coup dur pour Paul Pogba

Au-delà du simple forfait, l’entraîneur de l’AS Monaco a tenu à évoquer l’état d’esprit de son milieu de terrain. Pogba vit difficilement cette nouvelle mise à l’écart, mais conserve une motivation intacte. « Forcément, le joueur blessé est atteint, un peu attristé de ne pas pouvoir être sur le terrain. Parce que les joueurs ambitieux ont toujours envie d’être sur le terrain, de s’entraîner et de donner à l’équipe. Et Paul est dans cette lignée. Il est ambitieux, il a faim de donner à l’AS Monaco. Mais il a une grosse force de caractère. Déjà, revenir d’où il était est assez spectaculaire. Maintenant, je ne peux pas me projeter pour l’avenir. En tout cas, il travaille. Nous, on est là pour le supporter, quelle que soit la situation. Et ça continuera tout au long de la saison », a fait savoir le technicien belge.

Ces mots traduisent un soutien fort du club envers un joueur encore en reconstruction. Pogba avance pas à pas, avec l’envie intacte de redevenir un élément majeur de l’effectif monégasque, avec le Mondial 2026 en ligne de mire.