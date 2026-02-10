Mohamed Salah en Arabie saoudite, ça brûle

Selon les informations de Foot Mercato, l’agent de Mohamed Salah a entamé des discussions avec Al-Ittihad, un club qui souhaite frapper un grand coup sur le marché des transferts. Contrairement aux tentatives précédentes, Mohamed Salah adopterait aujourd’hui une position plus ouverte à l’idée d’une expérience dans le Golfe, ce qui renforce la crédibilité d’une opération envisagée depuis plusieurs saisons par les dirigeants saoudiens.

Pour Al-Ittihad, l’arrivée potentielle de Mohamed Salah constituerait une réponse stratégique aux récents mouvements de son effectif, notamment après plusieurs départs importants enregistrés ces derniers mois. Le recrutement de Mohamed Salah permettrait non seulement de renforcer la compétitivité sportive du club, mais aussi d’accroître considérablement son impact marketing à l’échelle internationale, un objectif central pour les équipes engagées dans le développement rapide du football saoudien.