L’avenir de Mohamed Salah semble entrer dans une zone de turbulences inattendue. Longtemps présenté comme indéboulonnable à Liverpool, Mohamed Salah voit aujourd’hui son nom circuler avec insistance du côté de l’Arabie saoudite, où plusieurs clubs rêvent d’un transfert retentissant. Derrière les déclarations publiques apaisées, les discussions en coulisses s’accélèrent et pourraient ouvrir la voie à un tournant majeur de sa carrière. Les signaux récents, mêlant tensions sportives, stratégie financière et ambitions du championnat saoudien, laissent penser qu’un changement spectaculaire n’est plus totalement improbable.
Mohamed Salah en Arabie saoudite, ça brûle
- Getty Images Sport
Mohamed Salah et Liverpool, le divorce est bien consommé
Mohamed Salah a traversé une période délicate en décembre dernier, marquée par un désaccord public avec son entraîneur, Arne Slot, après plusieurs mises sur le banc. Cet épisode, rapidement médiatisé, a alimenté les spéculations autour de l’avenir de Mohamed Salah et a poussé l’entourage du joueur à envisager différentes options. Même si la situation sportive s’est ensuite stabilisée, cet événement a laissé des traces dans les relations internes et a ouvert la porte à des discussions jusque-là jugées prématurées.
Mohamed Salah a retrouvé une place importante dans l’effectif après la Coupe d’Afrique des Nations, mais le contexte global de Liverpool, marqué par une saison irrégulière, a changé la perception du joueur concernant la suite de son parcours. L’ailier égyptien, autrefois fermé à toute idée de départ, se montrerait désormais plus attentif aux propositions venues de l’étranger, notamment celles en provenance de la Saudi Pro League, dont l’attractivité financière et sportive continue de progresser.
- Getty Images Sport
Al-Ittihad passe à l’offensive, Salah ouvert à un départ
Selon les informations de Foot Mercato, l’agent de Mohamed Salah a entamé des discussions avec Al-Ittihad, un club qui souhaite frapper un grand coup sur le marché des transferts. Contrairement aux tentatives précédentes, Mohamed Salah adopterait aujourd’hui une position plus ouverte à l’idée d’une expérience dans le Golfe, ce qui renforce la crédibilité d’une opération envisagée depuis plusieurs saisons par les dirigeants saoudiens.
Pour Al-Ittihad, l’arrivée potentielle de Mohamed Salah constituerait une réponse stratégique aux récents mouvements de son effectif, notamment après plusieurs départs importants enregistrés ces derniers mois. Le recrutement de Mohamed Salah permettrait non seulement de renforcer la compétitivité sportive du club, mais aussi d’accroître considérablement son impact marketing à l’échelle internationale, un objectif central pour les équipes engagées dans le développement rapide du football saoudien.
- Getty Images Sport
Un dossier encore ouvert mais brûlant
Si aucune décision officielle n’a encore été annoncée, Foot Mercato souligne que les négociations pourraient s’intensifier dans les prochains mois, notamment à l’approche du prochain mercato estival. Dans ce contexte, Mohamed Salah conserve la maîtrise de son avenir, tandis qu’il reste l’une des priorités absolues de plusieurs formations ambitieuses du championnat saoudien, prêtes à investir massivement pour attirer une star mondiale supplémentaire.
L’évolution du dossier dépendra également de la stratégie sportive de Liverpool et de la capacité du club anglais à convaincre L’Egyptien de poursuivre l’aventure sur le long terme. Mais une chose apparaît désormais certaine : la situation de Mohamed Salah est redevenue un sujet central du marché des transferts, et la Saudi Pro League pourrait bien profiter de cette fenêtre pour réaliser l’un des recrutements les plus médiatisés de ces dernières années