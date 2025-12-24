Mohamed Salah, la réunion de la dernière chance

L'avenir de Salah à Liverpool a été mis en doute en début de mois suite à un coup de gueule retentissant après le match nul 3-3 des Reds à Leeds. L'attaquant égyptien avait alors affirmé avoir été « trahi » par le champion en titre de Premier League.

Slot insiste sur le fait que toutes les parties sont passées à autre chose après l'incident.

Salah a ensuite été écarté de l'équipe de Liverpool pour le match de Ligue des Champions contre l'Inter Milan, remporté 1-0 grâce à un penalty tardif de Dominik Szoboszlai. Le joueur de 33 ans a cependant fait son retour dans le groupe pour la victoire 2-0 contre Brighton après s'être excusé pour ses propos suite au match nul à Elland Road. Il est entré en jeu en cours de match et a offert la passe décisive à Hugo Ekitike pour le deuxième but.

Après la victoire contre Brighton, l'entraîneur des Reds, Arne Slot, a insisté sur le fait que toutes les parties étaient passées à autre chose après l'incident de Leeds. « Comme je l'ai dit la semaine dernière, les actes valent mieux que les paroles », a déclaré Slot. « Nous sommes passés à autre chose. Il était dans l'équipe et a été mon premier changement. Maintenant, il a la CAN et jouera des matchs importants, il est donc normal que toute l'attention soit portée sur l'Égypte. »

Cette victoire était la dernière apparition de Salah sous le maillot de Liverpool avant de rejoindre l'équipe nationale égyptienne pour la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup pensaient que cette brève apparition serait la dernière de l'ancien joueur de la Roma pour le club de la Mersey, un départ en janvier étant même envisagé.

Cependant, avec l'absence prolongée d'Alexander Isak, Salah devrait rester à Anfield jusqu'à la fin de la saison. Liverpool pourrait toutefois être privé de l'un de ses joueurs clés jusqu'à mi-janvier si l'Égypte, comme certains le prévoient, va jusqu'au bout au Maroc.

« Salah est le bienvenu en Saudi Pro League »

Salah a de nouveau été le héros de l'Égypte lors de sa victoire face au Zimbabwe lors de la première journée, inscrivant le but de la victoire. Les Pharaons ont ainsi renversé la situation pour s'imposer 2-1 en fin de match. Alors que Salah est concentré sur le terrain, le directeur sportif de Liverpool, Richard Hughes, devrait gérer les aspects extra-sportifs.

Le Daily Mail rapporte que Hughes doit rencontrer en personne l'agent de Salah, Ramy Abbas, pendant que ce dernier est en sélection égyptienne. Salah est pressenti pour rejoindre la Saudi Pro League en 2026, que ce soit en janvier ou cet été.

Le directeur général de la Saudi Pro League, Omar Mugharbel, a confirmé lors du Sommet mondial du football en début de mois que plusieurs clubs saoudiens s'intéressent à l'attaquant des Reds. « Mohamed Salah est le bienvenu en Saudi Pro League, mais ce sont les clubs qui sont responsables des négociations avec les joueurs. Salah fait assurément partie des cibles », a déclaré Mugharbel.