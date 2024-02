Mettez fin au supplice de Xavi ! Le Barça a tout intérêt à se séparer de sa légende pour remonter le moral des troupes

L'entraîneur blaugrana devrait avoir la possibilité de partir avant que la saison du club ne déraille complètement.

À la 45e minute du match de Liga entre Barcelone et Grenade, dimanche, Xavi s'est levé, s'est retourné, a poussé un cri de colère et a tapé sur son siège du banc de touche. Il avait de bonnes raisons d'être frustré : le Barça avait une fois de plus encaissé un but facile, permettant à un candidat à la relégation de perforer son côté gauche, d'envoyer le ballon au milieu et de le terminer en trompant Marc-André ter Stegen.

Le match s'est soldé par un nul 3-3, une nouvelle soirée cahoteuse dans une saison misérable pour les champions d'Espagne en titre. Le Barça a connu une saison difficile, s'éloignant progressivement de la course au titre tandis que le Real Madrid poursuivait sa progression. La Ligue des champions n'offre pas non plus beaucoup d'espoir : le Barça doit affronter Naples en huitièmes de finale et, même en cas de victoire, il est difficile d'imaginer que le Barça puisse soulever la Coupe d'Europe à Wembley.

D'autres bouleversements pourraient suivre. Xavi a déjà donné sa démission et quittera le club à la fin de la saison. Les blessures se sont accumulées et la montée en puissance du gênant voisin de Gérone a encore aggravé la situation du Barça. Comme c'est devenu un thème récurrent depuis une demi-décennie, c'est un peu le grand bazar du côté du Camp Nou.

En ce qui concerne le désordre sur le terrain, Xavi est au centre de tout cela. C'est un entraineur qui a remporté d'immenses succès la saison dernière, mais qui est aujourd'hui victime des attentes liées à son poste. Le Barça n'a pas été terrible cette année, mais il n'a pas su profiter de la gloire de la campagne précédente. La régression, quelle qu'elle soit, ne doit pas être tolérée.

Le coach en a fait les frais, avec ses coups de poing sur les chaises et tout le reste. Il a parlé des dommages causés à sa santé mentale par son travail et des effets secondaires de la pression écrasante exercée par le fait d'être le visage de l'une des plus grandes marques du monde. Le président du club, Joan Laporta, perd lui aussi visiblement patience.

Par conséquent, Xavi a tout intérêt à partir maintenant, plutôt que d'attendre l'été. Le Barça est coincé, et l'homme chargé de le diriger aussi. Il s'agit désormais d'une question humaine, et le départ immédiat de Xavi est la seule réponse possible.