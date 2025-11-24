Messi signe une soirée historique, l’Inter Miami en finale de Conference Est

L’autre histoire de la soirée concerne Luis Suarez. De retour de suspension, l’Uruguayen prend place sur le banc. Javier Mascherano, son ancien coéquipier au Barça, tranche. Il assume, même si la décision n’a rien de simple. Le score déjà large lui permet de faire entrer son attaquant à quatorze minutes de la fin. Le choix, payant, aurait pu créer un malaise, mais Mascherano a tenu à clarifier la situation.

Il explique avec franchise : « Je n'aime pas pointer du doigt un joueur en particulier, surtout un soir comme celui-ci où je pense qu'au final, c'est l'équipe qui en sort la plus forte, l'équipe dans son ensemble. Et quand je parle de l'équipe, je parle de tous les joueurs, pas seulement des onze titulaires. Bien sûr, pour moi, ce n'est pas une décision facile de devoir remplacer un joueur comme Luis, avec son palmarès, avec l'importance qu'il a pour l'équipe et le club. Mais je dois aussi dire que sa façon de gérer la situation est admirable, car nous en avons parlé pendant la semaine, il a compris, il a soutenu ses coéquipiers, il s'est entraîné au mieux, il a toujours été d'un grand soutien ».

Il poursuit, toujours aussi élogieux : « Il a démontré toute sa grandeur en tant que joueur et en tant que personne, car nous savons que bien souvent, lorsqu'il faut prendre de telles décisions, il peut être difficile pour l'autre personne de comprendre. Or, il a été un exemple clair de son engagement envers ce qu'il souhaite pour l'équipe, pour le groupe, et il a envoyé un message fort avant tout à ses coéquipiers ».

Mascherano sort grandi de cette gestion. Suarez aussi. Le vestiaire, lui, semble avancer uni.