Inter Miami avance, presque porté par un seul homme qui continue de défier le temps. Lionel Messi, encore rayonnant, a guidé son équipe vers une qualification historique en MLS. À Cincinnati, le champion du monde a livré un récital rare : un but, trois passes décisives, des gestes précis, une influence totale. La franchise floridienne, qui ne dispute la ligue que depuis 2020, atteint ainsi la première finale de conférence Est de son histoire. Pourtant, cette soirée ne se résume pas seulement aux éclairs du numéro 10 ; elle raconte aussi des choix forts, des records dépassés et une équipe qui avance par étapes.
Messi signe une soirée historique, l’Inter Miami en finale de Conference Est
- Getty Images Sport
Messi continue d’écrire sa propre version du temps
À 38 ans, alors que beaucoup s’attendent à un ralentissement, Lionel Messi joue encore avec une envie intacte. Il reste cette source inépuisable de buts, de passes et d’idées. Dimanche soir, sur la pelouse de Cincinnati, il a rapidement placé Miami sur de bons rails en surgissant dans la surface pour reprendre une tête piquée, un geste qu’il sort rarement mais qu’il maîtrise parfaitement. Dix-neuf minutes, et le match prend déjà une autre tournure.
Puis le capitaine de l’Inter Miami a changé de registre. Un ballon lumineux pour Mateo Silvetti, puis deux services précis pour Tadeo Allende. Trois idées, trois actions propres, trois passes qui cassent l’équilibre adverse et ouvrent des portes. Cincinnati, pourtant coriace et jamais battu lors des deux duels précédents contre Miami, n’a rien pu faire. Le 0-4 prend alors des allures de véritable démonstration.
- Getty
Un record brisé, un palmarès personnel qui enfle encore
Depuis le début des play-offs, Messi s’implique dans quasiment tout. Cette nouvelle performance lui permet de dépasser un record vieux de 1999 : Ante Razov détenait jusque-là la marque la plus élevée de contributions décisives sur une campagne (10). Messi grimpe à douze, avec six buts et six passes décisives. Un total qui montre à quel point il imprime son rythme à chaque rencontre.
Et comme si cela ne suffisait pas, cette soirée fait basculer sa carrière dans une autre dimension statistique : Messi franchit la barre symbolique des 1 300 actions décisives, réparties entre 896 buts et 404 passes. Une trajectoire hallucinante, étalée sur deux décennies, qui continue de s’étendre alors que ses adversaires espéraient le voir ralentir.
- Getty Images Sport
Le choix fort de Mascherano : Suarez sur le banc
L’autre histoire de la soirée concerne Luis Suarez. De retour de suspension, l’Uruguayen prend place sur le banc. Javier Mascherano, son ancien coéquipier au Barça, tranche. Il assume, même si la décision n’a rien de simple. Le score déjà large lui permet de faire entrer son attaquant à quatorze minutes de la fin. Le choix, payant, aurait pu créer un malaise, mais Mascherano a tenu à clarifier la situation.
Il explique avec franchise : « Je n'aime pas pointer du doigt un joueur en particulier, surtout un soir comme celui-ci où je pense qu'au final, c'est l'équipe qui en sort la plus forte, l'équipe dans son ensemble. Et quand je parle de l'équipe, je parle de tous les joueurs, pas seulement des onze titulaires. Bien sûr, pour moi, ce n'est pas une décision facile de devoir remplacer un joueur comme Luis, avec son palmarès, avec l'importance qu'il a pour l'équipe et le club. Mais je dois aussi dire que sa façon de gérer la situation est admirable, car nous en avons parlé pendant la semaine, il a compris, il a soutenu ses coéquipiers, il s'est entraîné au mieux, il a toujours été d'un grand soutien ».
Il poursuit, toujours aussi élogieux : « Il a démontré toute sa grandeur en tant que joueur et en tant que personne, car nous savons que bien souvent, lorsqu'il faut prendre de telles décisions, il peut être difficile pour l'autre personne de comprendre. Or, il a été un exemple clair de son engagement envers ce qu'il souhaite pour l'équipe, pour le groupe, et il a envoyé un message fort avant tout à ses coéquipiers ».
Mascherano sort grandi de cette gestion. Suarez aussi. Le vestiaire, lui, semble avancer uni.