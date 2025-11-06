Le tempérament de Luis Suárez refait surface au pire moment. L’attaquant uruguayen de l’Inter Miami ne disputera pas le match décisif des play-offs de MLS. La commission de discipline américaine a tranché : son geste envers Andy Najar, défenseur de Nashville, n’avait rien d’anodin. L’incident, passé inaperçu pendant la rencontre, lui vaut désormais une suspension ferme et une amende. Une nouvelle tache dans le long parcours du buteur de 38 ans, plus souvent cité ces derniers mois pour ses débordements que pour ses prouesses.
Luis Suarez dérape encore, la MLS ne pardonne pas et sanctionne
Un coup de sang qui coûte cher à l’Inter Miami
L’Inter Miami, dos au mur après une défaite 2-1 face à Nashville, n’avait pas besoin d’un scandale de plus. Sur une action tendue dans la surface, Suárez, bousculé par Andy Najar, a réagi de manière inacceptable. Dans un geste de frustration, il a adressé un coup de talon aux parties intimes de son adversaire, provoquant sa chute immédiate.
L’arbitre n’avait pas sanctionné l’ancien Barcelonais sur le moment. Pourtant, les images ont vite circulé, poussant la commission de discipline de la MLS à revoir la séquence. Après analyse, la ligue a retenu le motif de « conduite violente ». Verdict : suspension immédiate et amende, dont le montant reste confidentiel. Un coup dur pour l’équipe floridienne, privée de son buteur au moment de jouer sa survie dans le championnat américain.
La MLS sévit, Suárez récidive
Ce n’est pas la première fois que l’Uruguayen attire la controverse depuis son arrivée aux États-Unis. En septembre dernier, lors de la finale de la Leagues Cup contre les Seattle Sounders, Suárez s’était déjà illustré de la pire manière. Furieux après un échange houleux avec un membre du staff adverse, il avait craché en sa direction. Résultat : trois matchs de suspension immédiate, assortis de six autres à purger lors des futures éditions du tournoi.
Cette nouvelle sanction ne fait que confirmer une réputation forgée depuis longtemps. L’attaquant, admiré pour son instinct de buteur, peine à se défaire de son image d’enfant terrible du football. Ses coups d’éclat hors des règles rappellent ses épisodes passés en Europe, notamment ses morsures tristement célèbres.
Entre records et dérapages
À bientôt 39 ans, Luis Suárez conserve une efficacité redoutable. Il a récemment atteint la barre symbolique des 600 buts en carrière, un chiffre exceptionnel. Pourtant, cette performance passe inaperçue, éclipsée par ses excès de comportement. Chaque nouvelle polémique vient entacher un peu plus une carrière déjà marquée par les controverses.
Pour l’Inter Miami, cette suspension tombe au plus mauvais moment. Privé de son buteur d’expérience, le club devra s’en remettre à Lionel Messi et aux jeunes de l’effectif pour espérer prolonger son aventure en MLS. Pendant ce temps, Suárez, une nouvelle fois mis sur la touche pour un écart de conduite, devra réfléchir à la trace qu’il souhaite vraiment laisser dans le football avant de raccrocher.