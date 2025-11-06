Luis Suarez dérape encore, la MLS ne pardonne pas et sanctionne

L’Inter Miami, dos au mur après une défaite 2-1 face à Nashville, n’avait pas besoin d’un scandale de plus. Sur une action tendue dans la surface, Suárez, bousculé par Andy Najar, a réagi de manière inacceptable. Dans un geste de frustration, il a adressé un coup de talon aux parties intimes de son adversaire, provoquant sa chute immédiate.

L’arbitre n’avait pas sanctionné l’ancien Barcelonais sur le moment. Pourtant, les images ont vite circulé, poussant la commission de discipline de la MLS à revoir la séquence. Après analyse, la ligue a retenu le motif de « conduite violente ». Verdict : suspension immédiate et amende, dont le montant reste confidentiel. Un coup dur pour l’équipe floridienne, privée de son buteur au moment de jouer sa survie dans le championnat américain.