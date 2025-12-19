Mercato OM, la concurrence s'intensifie autour de Souffian El Karouani

Souffian El Karouani explose sous les couleurs d’Utrecht. Avec 3 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, il est actuellement le défenseur le plus décisif d’Europe. Ses prestations ne se limitent pas au championnat néerlandais : en Ligue Europa, il a inscrit un but et délivré six passes décisives, confirmant sa capacité à briller face à des adversaires de haut niveau. Ces statistiques remarquables ont logiquement attiré l’attention des recruteurs européens, et son profil offensif complet en fait une cible privilégiée pour les clubs à la recherche d’un latéral moderne capable de peser dans le jeu offensif tout en assurant ses responsabilités défensives.

Marseille suit le joueur de près et pourrait en faire une priorité lors du mercato estival. Selon Foot Mercato, le directeur sportif adjoint de l’OM, Federico Balzaretti, s’est récemment déplacé à Nottingham pour observer Souffian El Karouani en action lors de la confrontation entre Nottingham Forest et Utrecht en Ligue Europa. L’argument majeur pour le club phocéen reste la disponibilité gratuite du joueur à partir de l’été prochain, un facteur stratégique dans un contexte de marché souvent inflationniste. Toutefois, l’OM sait que d’autres clubs suivent également la piste avec intérêt, ce qui pourrait compliquer sa démarche.