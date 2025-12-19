Souffian El Karouani attire toutes les attentions en Europe. À 25 ans, le latéral gauche marocain s’illustre avec Utrecht, mêlant régularité et efficacité offensive. Ses performances remarquables dans le championnat néerlandais et en Ligue Europa ont suscité l’intérêt de clubs de premier plan, prêts à se battre pour l’enrôler. Libre l’été prochain, il représente une opportunité stratégique pour l’Olympique de Marseille, qui suit sa trajectoire de près. Mais si l’OM espère le récupérer sans débourser de transfert, d’autres formations, notamment en Allemagne, en Angleterre et au Portugal, sont sur le coup, prêtes à intensifier la concurrence et à faire bouger le marché avant même l’été.
Mercato OM, la concurrence s'intensifie autour de Souffian El Karouani
- AFP
L’OM fonce sur Souffian El Karouani
Souffian El Karouani explose sous les couleurs d’Utrecht. Avec 3 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, il est actuellement le défenseur le plus décisif d’Europe. Ses prestations ne se limitent pas au championnat néerlandais : en Ligue Europa, il a inscrit un but et délivré six passes décisives, confirmant sa capacité à briller face à des adversaires de haut niveau. Ces statistiques remarquables ont logiquement attiré l’attention des recruteurs européens, et son profil offensif complet en fait une cible privilégiée pour les clubs à la recherche d’un latéral moderne capable de peser dans le jeu offensif tout en assurant ses responsabilités défensives.
Marseille suit le joueur de près et pourrait en faire une priorité lors du mercato estival. Selon Foot Mercato, le directeur sportif adjoint de l’OM, Federico Balzaretti, s’est récemment déplacé à Nottingham pour observer Souffian El Karouani en action lors de la confrontation entre Nottingham Forest et Utrecht en Ligue Europa. L’argument majeur pour le club phocéen reste la disponibilité gratuite du joueur à partir de l’été prochain, un facteur stratégique dans un contexte de marché souvent inflationniste. Toutefois, l’OM sait que d’autres clubs suivent également la piste avec intérêt, ce qui pourrait compliquer sa démarche.
- AFP
Toute l’Europe s’arrache Souffian El Karouani
La Bundesliga, la Premier League et la Serie A ont désormais ouvert le bal. Porto et Benfica étaient déjà intéressés par Souffian El Karouani, mais de nouvelles destinations se profilent pour l’international marocain, qui compte cinq sélections. D’après Telegraaf cité par Foot Mercato, l’Eintracht Francfort pourrait se positionner si Nathaniel Brown venait à partir, tandis que West Ham cherche un renfort pendant la CAN, où El Hadji Malick Diouf est indisponible. La Serie A n’est pas en reste, avec Bologne prêt à se montrer offensif sur le marché pour renforcer son côté gauche. Ces nouveaux concurrents de l’OM s’ajoutent au PSV Eindhoven, l’AZ Alkmaar, l’Ajax et le Feyenoord en Eredivisie, ainsi que Besiktas, Fenerbahçe et Trabzonspor en Super Lig sans oublier Lille en Ligue 1.
Utrecht, conscient de la valeur de son joueur, pourrait ne pas attendre l’été pour négocier un transfert. Le club néerlandais pourrait ainsi récupérer une indemnité significative cet hiver si un club franchit le pas. Pour Souffian El Karouani, cette situation crée un scénario favorable : rester concentré sur ses performances tout en sachant que son avenir pourrait se décider rapidement, avec plusieurs options alléchantes sur la table.
- AFP
Le dossier se complique pour l’OM
L’OM reste déterminé à séduire Souffian El Karouani sans dépenser de transfert, mais le contexte européen impose prudence et réactivité. Les prochains mois seront cruciaux pour le joueur et les clubs intéressés, qui devront ajuster leurs stratégies en fonction de l’évolution des performances, des blessures et des besoins de leurs effectifs respectifs. Les supporters marseillais, eux, garderont un œil attentif sur les développements, espérant voir leur club conclure un coup décisif pour l’été prochain.