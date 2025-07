Dans le viseur de l’OM cet été, un jeune crack de Ligue 1 a envoyé un message au club phocéen, dimanche.

Son nom circule avec insistance depuis plusieurs semaines et suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, notamment en France. Révélation de la dernière saison de Ligue 1, ce jeune talent se retrouve au cœur des rumeurs de transfert et n’hésite plus à envoyer des signaux clairs à ses courtisans dont l’Olympique de Marseille. Son avenir est flou, mais sa volonté de franchir un cap est limpide.