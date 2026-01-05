À peine le succès contre le Paris FC digéré, le PSG a basculé sur un autre terrain. Celui du mercato. En interne, les dossiers avancent vite, surtout en attaque, où un profil très précis attire l’attention des décideurs parisiens.
Mercato : une pépite de Benfica annoncée au PSG cet hiver
- AFP
Le PSG anticipe avant un mois de janvier brûlant
La victoire face au Paris FC (2-1), lors de la 17e journée de Ligue 1, a permis au Paris Saint-Germain de rester dans le rythme, même si Luis Enrique est mécontent de l'interruption du match au Parc des Princes. Mais à l’approche du Trophée des champions contre l’OM, programmé le 8 janvier à 19 heures, le club de la capitale française ne se contente pas de regarder le calendrier sportif. En coulisses, le chantier offensif reste ouvert. Luis Enrique l’a lui-même admis en conférence de presse il y a quelques jours : si une opportunité sérieuse se présente, la porte reste grande ouverte.
- AFP
Anísio Cabral, un talent précoce dans le viseur parisien
Selon PSG Inside Actus, en recoupement avec des informations de L’Équipe, le PSG suit avec une attention soutenue Anísio Cabral. À seulement 17 ans, l’attaquant de Benfica s’impose déjà comme l’un des plus grands espoirs de sa génération. Luis Campos, fort de son réseau au Portugal, pilote personnellement ce dossier. Le directeur sportif parisien connaît le marché lisboète sur le bout des doigts et sait que le temps joue rarement en faveur des clubs acheteurs sur ce type de profil.
Le jeune buteur dispose d’une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros. Un montant conséquent pour un joueur encore mineur, mais qui reflète l’estime que lui porte Benfica. Le PSG, de son côté, souhaite éviter un paiement sec. L’idée consiste plutôt à ouvrir une discussion directe avec le club portugais afin d’étaler l’opération et sécuriser l’avenir sans précipitation financière.
- AFP
Un parcours déjà marqué par les trophées
Cabral impressionne par bien plus que son âge. Puissant, solide sur ses appuis, le jeune avant-centre montre un sang-froid rare devant le but. International U17, il a marqué l’année 2025 de son empreinte en participant au doublé Championnat d’Europe - Coupe du monde. Soulier d’argent avec sept réalisations, il a surtout inscrit le but décisif lors de la finale mondiale face à l’Autriche. Sa lecture du jeu et sa maturité étonnent jusque dans son vestiaire.
- AFP
Mourinho convaincu, Paris attentif
José Mourinho, coach de Benfica et fin connaisseur des jeunes talents portugais, a déjà validé son potentiel pour le haut niveau. Ce soutien pèse dans l’analyse parisienne. Pour le PSG, l’objectif reste clair : investir tôt, éviter une explosion de valeur future et bâtir une attaque durable. Anísio Cabral incarne cette vision à long terme que Campos et Luis Enrique souhaitent installer.