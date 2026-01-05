Mercato : une pépite de Benfica annoncée au PSG cet hiver

Selon PSG Inside Actus, en recoupement avec des informations de L’Équipe, le PSG suit avec une attention soutenue Anísio Cabral. À seulement 17 ans, l’attaquant de Benfica s’impose déjà comme l’un des plus grands espoirs de sa génération. Luis Campos, fort de son réseau au Portugal, pilote personnellement ce dossier. Le directeur sportif parisien connaît le marché lisboète sur le bout des doigts et sait que le temps joue rarement en faveur des clubs acheteurs sur ce type de profil.

Le jeune buteur dispose d’une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros. Un montant conséquent pour un joueur encore mineur, mais qui reflète l’estime que lui porte Benfica. Le PSG, de son côté, souhaite éviter un paiement sec. L’idée consiste plutôt à ouvrir une discussion directe avec le club portugais afin d’étaler l’opération et sécuriser l’avenir sans précipitation financière.