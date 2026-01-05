Le derby PSG-Paris FC interrompu, Luis Enrique fracasse la LFP et ses dirigeants

Au coup de sifflet final, Luis Enrique n’a pas caché son irritation. Face aux caméras de Ligue1+, le technicien espagnol a ciblé non pas ses joueurs, mais la gestion de l’événement. « Non, je n'étais pas énervé de mon équipe mais par la situation qui est, pour moi, très particulière », a-t-il expliqué, d’abord en français, avant de basculer en espagnol.

Sa critique repose sur un constat simple selon lui. « Dans tous les stades, ils nous traitent de tous les noms, mais ils n'arrêtent que nos matchs au Parc. On va à Lyon, à Nantes, à Marseille, et on accepte toutes les ambiances. Ils n'entendent que des chants négatifs au Parc. Je suis fatigué », a-t-il ajouté.

La traduction à peine terminée, l’entraîneur parisien a insisté, déterminé à lever toute ambiguïté. « Je suis en colère parce qu'ils n'arrêtent que nos matchs. Nous allons dans tous les stades comme visiteurs et dans tous les stades il y a des chants contre nos joueurs, notre club, contre notre président et contre tout et ils n'arrêtent jamais les matchs. Ils ne l'arrêtent qu'à Paris et c'est ce que je critique », a poursuivi l’Asturien.