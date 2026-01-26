Mercato, un club de Premier League sort le chéquier pour Jean-Philippe Mateta

Depuis plusieurs saisons, Jean-Philippe Mateta a franchi un cap significatif dans sa carrière. L’été 2024 avait déjà marqué un tournant, avec des Jeux olympiques particulièrement réussis sous le maillot de l’équipe de France. À 28 ans, l’attaquant formé à l’OL a ensuite confirmé cette dynamique avec Crystal Palace lors de l’exercice suivant, s’imposant comme une référence offensive à Selhurst Park.

Ses statistiques parlent pour lui. Avec 17 buts inscrits en 46 apparitions toutes compétitions confondues, Jean-Philippe Mateta a été l’un des artisans majeurs de la saison réussie de Palace, ponctuée par un sacre en FA Cup face à Liverpool. Une performance collective et individuelle qui a renforcé son statut sur le marché des transferts.