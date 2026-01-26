À quelques jours de la clôture du mercato hivernal, le nom de Jean-Philippe Mateta s’impose comme l’un des dossiers les plus sensibles du marché anglais. Auteur de performances solides et régulières, l’attaquant français suscite un intérêt grandissant, à la hauteur de son évolution récente. Entre ambitions sportives, enjeux financiers et perspective internationale, l’avenir de l’avant-centre de Crystal Palace pourrait basculer rapidement. En coulisses, un club de Premier League semble prêt à passer à l’action pour s’attacher ses services.
Mercato, un club de Premier League sort le chéquier pour Jean-Philippe Mateta
- AFP
Jean-Philippe Mateta, une trajectoire ascendante confirmée
Depuis plusieurs saisons, Jean-Philippe Mateta a franchi un cap significatif dans sa carrière. L’été 2024 avait déjà marqué un tournant, avec des Jeux olympiques particulièrement réussis sous le maillot de l’équipe de France. À 28 ans, l’attaquant formé à l’OL a ensuite confirmé cette dynamique avec Crystal Palace lors de l’exercice suivant, s’imposant comme une référence offensive à Selhurst Park.
Ses statistiques parlent pour lui. Avec 17 buts inscrits en 46 apparitions toutes compétitions confondues, Jean-Philippe Mateta a été l’un des artisans majeurs de la saison réussie de Palace, ponctuée par un sacre en FA Cup face à Liverpool. Une performance collective et individuelle qui a renforcé son statut sur le marché des transferts.
- Getty Images Sport
Une reconnaissance internationale et des choix stratégiques
Malgré de nombreuses sollicitations estivales, Jean-Philippe Mateta avait choisi de poursuivre l’aventure avec Crystal Palace. Un choix payant à court terme. Auteur d’un excellent début de saison, il a été convoqué pour la première fois en équipe de France et a honoré ses premières sélections. Avec deux buts inscrits en trois apparitions, l’attaquant s’est rapidement positionné comme une alternative crédible au poste de numéro neuf.
Dans cette perspective, un transfert hivernal vers un club plus ambitieux représente à la fois une opportunité et un pari risqué. C’est dans ce contexte que Nottingham Forest est entré en scène. Le club de Premier League souhaite renforcer son secteur offensif et voit en Jean-Philippe Mateta un profil capable d’apporter un impact immédiat.
- AFP
Nottingham Forest dégaine une offre pour Mateta
Selon les informations rapportées par The Athletic et Foot Mercato, Nottingham Forest a formulé une offre de 40 millions d’euros pour tenter de convaincre Crystal Palace de céder son attaquant. Une proposition conséquente, reflet de la cote élevée de Jean-Philippe Mateta sur le marché anglais. Le club du City Ground cherche à frapper fort afin de sécuriser un renfort offensif de premier plan.
Toujours d’après la même source, Jean-Philippe Mateta serait favorable à un départ vers Nottingham Forest. Un accord contractuel avec les dirigeants des Trees ne poserait pas de difficulté majeure, tant le projet sportif et la place promise à l’attaquant semblent attractifs à ce stade du dossier.
- Getty Images Sport
Crystal Palace fixe ses conditions pour Jean-Philippe Mateta
Malgré cette offensive, Crystal Palace conserve une position ferme. Le club londonien ne compte pas brader son buteur et réclame 46 millions d’euros pour envisager un transfert. Un écart financier subsiste donc entre l’offre formulée par Nottingham Forest et les exigences des Eagles, même si les discussions restent ouvertes dans cette dernière ligne droite du mercato.
Par ailleurs, Palace conditionne un éventuel départ de Jean-Philippe Mateta à l’arrivée d’un remplaçant. À ce titre, le nom de Strand Larsen est évoqué comme une piste crédible par la presse anglaise. Une donnée essentielle qui pourrait ralentir ou accélérer la conclusion du dossier.
À mesure que l’échéance approche, Nottingham Forest devra décider s’il aligne les 46 millions d’euros exigés pour finaliser l’opération. De son côté, Jean-Philippe Mateta se retrouve face à un choix déterminant pour la suite de sa carrière, à quelques mois d’échéances internationales majeures.